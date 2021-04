La amenaza de un gremio complica la vuelta a clases en el Nacional Buenos Aires y desata el reclamo de los padres

El gremio docente Asociación Gremial Docente (AGD-CNBA) anunció que sus afiliados no concurrirán esta semana a las aulas porque creen que no están dadas las condiciones para volver a la presencialidad. Ante la disconformidad de los padres, que utilizaron las redes sociales para manifestarse, y a pesar de las amenazas del gremio, desde las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvieron que los alumnos volverán a las aulas.

La periodista Josefina Licitra y madre de un alumno hizo un descargo por redes sociales: “Mi hijo está ansioso porque el lunes va al colegio después de un año sin pisarlo. Todavía no sabe que un gremio docente (AGD) decidió usar el tiempo de clases para hacer asambleas. Hermoso todo, el @UBARectorado logró que el @cnba esté cada día un poco peor”.

“Por ahora los gobiernos nacional y de la ciudad, asesorados por infectólogos, respaldan una educación semi presencial. Pero el gremio AGD del @cnba se mantiene como enclave de sabiduría sanitaria y empieza las clases con PARO porque ‘no están dadas las condiciones’. HARTA @UBARectorado”, sumó la periodista. Los mensajes de Licitra fueron replicados por muchos otros usuarios y familias afectadas.

La entidad gremial considera que debido al agravamiento de la situación epidemiológica en CABA y provincia de Buenos Aires no están dadas las condiciones para volver a las aulas, por lo que resolvió no asistir a actividades presenciales en el Colegio Nacional de Buenos Aires del 5 al 9 de abril. De esta manera, se adheriría al paro nacional convocado por Conadu Histórica el martes 6 y miércoles 7 de la misma semana. El gremio propone que la cursada 2021 inicie el próximo lunes, a distancia, a través del campus del Colegio.

“Los docentes están en inmersas peleas gremiales que suponen fuego cruzado. La cuestión es que, por Asamblea, AGD decidió que no están dadas las condiciones epidemiológicas para dictar clases presenciales en un sistema mixto. No sabemos si mañana habrá docentes para enseñarles. Ojalá pongan en primer lugar a sus alumnos que son menores de edad y tienen derecho a la educación”, reclamó Licitra.

Horas más tarde, la periodista participó de Una vuelta más por TN y dio más detalles del conflicto. Si bien aclaró que los alumnos se acercarán este lunes al colegio no conocen todavía si habrá docentes al llegar. “Es un tironeo gremial que tienen en el centro a un montón de alumnos. La institución no está pudiendo manejar esto y no están pudiendo tranquilizar a las familias sobre cómo van a educar a nuestros hijos”, agregó.

Según contó Licitra, en una hora y media se convocó alrededor de 300 padres que se sumaron a un grupo de WhatsApp para establecer una misma estrategia. “Es un colegio que nunca responde a nuestros reclamos”, contó.

Según confirmó el secretario de Educación Media de la UBA, Oscar García, a diversos medios, “está todo planificado para que haya clases este lunes”. Además, las autoridades de la UBA recordaron que la presencialidad se retomó desde fines de marzo cuando se tomaron los exámenes de ingreso.

