Después de un día y medio de toma, y tras deliberarlo en una asamblea realizada esta mañana, los alumnos del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires decidieron dar por finalizada la toma que habían decretado el martes a la noche.

“Las autoridades van a realizar la inspección del establecimiento y luego se realizarán las tareas de limpieza. Se retoman las actividades académicas y administrativas a partir del turno tarde”, confirmaron a LA NACION fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que depende la institución.

El Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires había decidido la toma en reclamo contra la gestión de la rectora de la institución, Valeria Bergman, porque consideran que su administración es “inefectiva” y porque no están de acuerdo con cómo se están manejando los llamados a concursos docentes. En ese sentido, advirtieron que solo la mitad de los profesores “son titulares”.

“Luego de debatirlo en asambleas a contraturno, el Centro de Estudiantes llegó a la decisión de tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires. Los motivos son claros: denunciar la inefectividad de la gestión de nuestra rectora, Valeria Bergman, frente al llamado de concursos docentes”, habían anunciado anteayer a la madrugada en un comunicado.

La toma del Colegio Nacional de Buenos Aires había comenzado anteanoche Gonzalo Colini

Respecto de la gestión de Bergman y los concursos docentes, desde el Centro de Estudiantes habían detallado: “Tras cinco años de mandato, nos dejó en claro que les estudiantes nunca fuimos su prioridad: la rectora convocó solo a un concurso en mayo, aún no resuelto hasta la fecha de hoy. La ausencia de concursos genera un problema grave en la institución. Menos de la mitad de nuestros docentes son titulares. No podemos permitir que no haya docentes concursados; no podemos permitir que a los docentes se les niegue participar de sus espacios democráticos; no podemos permitir que la gestión entorpezca nuestra excelencia académica”.

Al respecto, el vicerrector Gustavo Romero, dijo ayer a LA NACIÓN: “Leemos el reclamo y lo sabemos en el marco de las elecciones del Centro de Estudiantes que comienzan hoy. Lamentablemente, no es la primera vez que sucede una medida así por parte de los estudiantes justo antes de que comience su campaña electoral”.

“Ellos [los estudiantes] tienen que presentar las listas, hay una serie de requisitos burocráticos para poder llevar adelante las elecciones –continuó–. Sería bastante preocupante no poder votar, porque la votación no es solo del Centro de Estudiantes, sino también de los órganos de gobierno del colegio. Sería un problema para la vida democrática de la institución”.

Con respecto a la cuestión de fondo y a los reclamos que realizaron los alumnos, el vicerrector expresó: “Me parece que en algunas cuestiones se están confundiendo respecto de cómo funcionan los concursos. En este momento tenemos abiertos 22 concursos de interinatos y suplencia. Hay dos tipos de concursos: de interinatos y suplencias y de titularización. Desde casi todas las disciplinas hay más de mil inscriptos, venimos cerrando esos listados hace un tiempo”

Y agregó: “En este momento hay tres concursos abiertos, se está por abrir un cuarto; ya está abierto en matemáticas, educación física y francés, se está por abrir historia. Con lo cual no cierra del todo la medida, me parece desproporcionada por el pedido de resolución de estos concursos”.

La última toma

Esta no fue la primera vez que el Centro de Estudiantes se pronunció contra Valeria Bergman. El 25 de octubre del año pasado, los alumnos habían llevado adelante una medida de fuerza similar en rechazo a la gestión de la rectora.

Aquella vez, los estudiantes pidieron la renuncia de Bergman en un extenso documento en el que manifestaron críticas hacia su administración. “Este diciembre se cumplen cuatro años de su gestión y a les (sic) estudiantes del CNBA no nos quedan dudas: la rectoría de Bergman es nociva para la institución. Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el colegio”, habían planteado.

