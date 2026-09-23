La Anmat canceló la autorización de 25 medicamentos de diferentes laboratorios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) canceló las autorizaciones para elaborar y comercializar medicamentos de 15 firmas, tras detectar que 25 certificados de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) estaban vencidos y no se había iniciado el trámite para renovarlos.

La decisión fue formalizada mediante la disposición 5866/2026, publicada este miércoles 23 de septiembre en el Boletín Oficial. El documento fue firmado por el administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana.

Los 25 certificados dados de baja estaban vencidos y no se había iniciado el trámite para renovarlos

Según se explicó en los considerandos de la disposición, las actuaciones se iniciaron a partir de un control de certificados no reinscriptos realizado por la Dirección de Gestión de Información Técnica.

Durante esa revisión se detectó que determinados registros estaban vencidos y que no se habían solicitado las renovaciones correspondientes.

El organismo recordó que, de acuerdo con la Ley de Medicamentos, la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años contados desde la fecha del certificado que la habilita. Además, los titulares o representantes deben solicitar su reinscripción dentro de los 30 días anteriores al vencimiento.

Las autorizaciones para elaborar y vender medicamentos tienen una vigencia de cinco años

La normativa también establece que las autorizaciones de elaboración y venta serán canceladas por el vencimiento de ese plazo o por modificaciones, alteraciones o incumplimientos de las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas. Con ese fundamento, la Anmat dispuso la baja de los certificados detallados en el anexo.

El listado comprende registros cuyas fechas de vencimiento se ubican entre marzo de 2019 y mayo de 2025. Identifica los números de certificado, las firmas titulares o representantes y sus fechas de vigencia, sin detallar los nombres comerciales ni los principios activos de los medicamentos.

La lista

Las firmas alcanzadas por la medida son CSL Behring, Lafedar, Microsules Argentina, Aspen Argentina y Lavimar. También figuran Laboratorio Internacional Argentino, Savant Pharm, Laboratorios Monserrat y Eclair, Takeda Argentina y Megalabs Argentina.

El listado se completa con Eurofar, Monte Verde, Tecnonuclear, Terumo BCT Latin America y Laboratorio Elea Phoenix.

La disposición ordenó notificar a las empresas involucradas y les informó que podrán presentar recursos de reconsideración o de alzada dentro de los 20 y 30 días, respectivamente, contados desde la notificación. También contempla un plazo de 180 días para iniciar una acción judicial.