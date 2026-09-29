La Anmat prohibió la venta de los productos de una marca de limpieza: el motivo detrás de la decisión

A través de la Disposición 6173/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la venta de todos los productos de una marca de limpieza por carecer de registros ante el organismo. Además, la entidad no identificó un establecimiento responsable habilitado para su elaboración.

Se trata de la firma B&T Química, proveedora de productos de limpieza. Según explicó la Anmat en la normativa, recibió una denuncia sobre la comercialización de elementos de la marca sin registro, con lo cual se inició una investigación y encontró que comercializaba por medio de redes sociales y plataformas digitales desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

Luego, verificó que los productos no estaban inscriptos ante el organismo y no se identificó un establecimiento responsables habilitado.

En este marco, la Anmat resolvió: “En consecuencia, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos se toman medidas precautorias”.

En tanto, explicó que la prohibición sobre los productos se tomó en relación a que carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización de acuerdo a la normativa aplicable y de instrucción de un sumario sanitario. “Desde el punto de vista procedimental las medidas sugeridas por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud resultan conforme a derecho como así también razonables y proporcionadas de acuerdo a la naturaleza del hecho relevado”, agregó.

La Anmat determinó que la firma se encontraba en una situación irregular iStock

Días atrás, el organismo también prohibió la venta de todos los productos de una marca de limpieza por irregularidades. En esa ocasión, la entidad estableció la prohibición para todos los lotes de todos los productos identificados como desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, para acabado de superficies, desengrasantes, para tratamiento de agua de piscinas e insecticidas; y todo otro artículos domisanitario de la firma Desolimp.

Además, estableció una prohibición similar para los limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas, productos para tratamientos de agua de piscinas, y todo otro producto domisanitario de la marca Lenis.

En este caso, la Anmat detectó que los productos no están inscriptos y no se identificó un establecimiento responsable habilitado por la administración de los artículos, con lo cual dictó la prohibición de su elaboración y venta.