Las recetas de GLP-1 para personas sin necesidad médica están aumentando

NUEVA YORK.- Un nuevo estudio de gran escala confirma lo que muchos sospechaban desde hace tiempo: un número considerable de personas que toman fármacos como Ozempic no tiene ninguna razón médica para hacerlo.

El estudio, un análisis de los registros médicos de más de 92 millones de adultos estadounidenses, identificó a más de 1,1 millones que tomaban medicamentos GLP-1 sin ningún registro de un problema que los hiciera elegibles, como obesidad o diabetes. Si bien los investigadores no examinaron por qué las personas tomaban estos medicamentos, los médicos señalaron que muchos probablemente los usan simplemente para perder algunos kilos o con la esperanza de que puedan ofrecer otros beneficios potenciales de los que tanto se habla.

“Se ve por todas partes. Hay personas que describen públicamente su experiencia con estos medicamentos, algunas buenas, otras malas”, dijo Babak Orandi, especialista en medicina de la obesidad y cirujano de trasplantes en N.Y.U. Langone Health, y autor principal del estudio, publicado el martes en la revista Obesity.

Las anécdotas positivas, dijo, “pueden despertar la curiosidad de la gente para decir: ‘Che, tal vez esto podría funcionar para mí’”.

Técnicamente, los GLP-1 solo fueron aprobados para unas pocas afecciones, incluidas la obesidad y la diabetes. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también aprobó algunos GLP-1 para prevenir ataques cardíacos y otros problemas cardiovasculares, para tratar la apnea del sueño, ambos en personas con obesidad, y para tratar la enfermedad renal en personas con diabetes tipo 2.

Pero los fármacos se convirtieron en un fenómeno cultural, con el discurso público sobre ellos y la comercialización agresiva de los medicamentos generando un interés mucho más amplio.

“Es la primera vez que recuerdo que el público en general sabe tanto” sobre un fármaco, dijo Nils Krüger, investigador de la Facultad de Medicina de Harvard que estudió los GLP-1.

Estas recetas “fuera de indicación”, como las llaman los médicos, se volvieron mucho más comunes a medida que avanzaba el estudio, multiplicándose por 15 entre 2021 y 2025. Y los investigadores dicen que esos hallazgos son casi con certeza una subestimación, ya que es posible que no capturen a las personas que acceden a los medicamentos a través de plataformas de telesalud o que toman versiones compuestas.

Perder algo de peso es quizás la razón más obvia por la que las personas sin obesidad o diabetes podrían recurrir a los fármacos. Más de una de cada tres personas que tomaban un fármaco GLP-1 fuera de indicación tenía un índice de masa corporal normal. Los pacientes que tomaban los fármacos fuera de indicación también tenían muchas más probabilidades de tener un trastorno alimentario documentado que aquellos que no tomaban uno de estos medicamentos. Si bien el número de pacientes con trastornos alimentarios seguía siendo una pequeña fracción de los pacientes, los médicos dijeron que seguía siendo motivo de preocupación.

Más allá de la pérdida de peso, existen otras razones por las que las personas pueden estar buscando estos fármacos, señalaron expertos externos. Por ejemplo, el estudio encontró que los pacientes que tomaban un fármaco GLP-1 fuera de indicación tenían más probabilidades de tener presión arterial alta o colesterol alto.

La gente podría pensar: “‘Se está usando por motivos de vanidad’”, dijo Orandi. Pero señaló que habló con pacientes que están interesados en saber si los fármacos podrían ayudar con otros problemas que no están incluidos en sus indicaciones autorizadas.

Los científicos se encuentran en las primeras etapas de estudio de los fármacos para otros usos posibles, incluida la mejora de la fertilidad, la reducción de los antojos de alcohol y el alivio de la niebla mental. Si bien los investigadores necesitan muchos más datos para determinar si los fármacos funcionan para estos fines, los médicos dijeron que ya están viendo a pacientes que los prueban, con la esperanza de que lo hagan.

Andrew Kraftson, profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan que trata a pacientes con obesidad, señaló que el nuevo estudio también destaca cuántos médicos parecen estar recetando estos fármacos a pacientes que no parecen calificar para ellos.

Los médicos de atención primaria ocupados cuyos pacientes solicitan los fármacos pueden pensar: “Bueno, qué daño puede hacer”, dijo.

“Pero aun así”, agregó Kraftson, “no estamos brindando una atención integral en estas situaciones”. Kraftson expresó su preocupación de que algunos médicos no estén evaluando completamente si un paciente podría beneficiarse del medicamento y si los posibles beneficios superan los riesgos potenciales.

Hay pocos datos sobre cómo los fármacos podrían afectar a las personas sin obesidad o diabetes, porque fueron excluidas en gran medida de los principales ensayos clínicos.

Estos medicamentos podrían plantear riesgos únicos para las personas que no tienen sobrepeso, dijo Krüger. Esos riesgos incluyen la desnutrición, así como la pérdida de masa muscular, efectos secundarios del fármaco que pueden afectar a cualquiera pero que podrían ser especialmente preocupantes en personas con un IMC inicial más bajo.

“No sabemos cómo resultará esto”, dijo Krüger. “Es como un gran experimento con Ozempic”.