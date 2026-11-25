La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la venta de un spray deportivo frío por representar riesgos para la salud y ordenó su inmediato retiro del mercado. Además, suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de la rosiglitazona, un principio activo utilizado para tratar la diabetes tipo 2. Ambas medidas fueron publicadas este miércoles a la madrugada en el Boletín Oficial a través de las disposiciones 7556/2026 y 7557/2026.

En el primer caso, se trata del producto rotulado como: “SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont neto 440 ml”. Era fabricado por la firma MDF, radicada en Rosario, Santa Fe. Según explicó la entidad en la normativa, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una denuncia vinculada al producto. En este marco, personal del Departamento de Control de Mercado asistió al domicilio de la firma y constató que el laboratorio posee la habilitación municipal pero no la de tipo sanitario.

Spray

Además, en el depósito se encontraron 31 unidades del spray frío, las cuales no poseían datos de lote, fabricante o importador responsable en la Argentina y datos de registros sanitarios. El representante de la firma señaló que el producto no posee autorizaciones sanitarias y dijo que desconocía su requerimiento, con lo cual se dispuso su retiro del mercado.

En este contexto, la Anmat determinó: “Se trata de un producto médico sin registro sanitario respecto del cual se desconoce el tipo de material del que está hecho, características, funcionalidad, seguridad y trazabilidad, por lo que no resulta posible acreditar que reúna las condiciones exigibles para su comercialización y utilización, circunstancia que podría comprometer la salud de los potenciales usuarios”.

En el caso de la rosiglitazona, que se utiliza en medicamentos para tratar la diabetes tipo 2, se ordenó “cancelar los registros sanitarios de todas las especialidades medicinales que lo contengan”, ya sea como monodroga o en combinación con otros componentes. La medida también obliga a los laboratorios a retirar de inmediato los productos del mercado y a informar al organismo el cumplimiento de la disposición.

La rosiglitazona es un principio activo utilizado para tratar la diabetes tipo 2 Imagen Freepik

La decisión se fundamentó en una revisión del balance entre beneficios y riesgos del medicamento, ante la evidencia de un aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares, entre ellas infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva.

La evaluación de organismos regulatorios internacionales, incluida la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), concluyó que la relación beneficio-riesgo de la rosiglitazona dejó de ser favorable. Según la ANMAT, en la base global de farmacovigilancia VigiBase se registraron 93.204 reportes asociados al fármaco, alrededor del 70% vinculados con trastornos cardíacos.,