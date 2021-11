La Argentina obtuvo el peor resultado de su historia en una prueba educativa realizada por la UNESCO

Un estudio que fue llevado a cabo en 2019 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, donde se evaluó el desempeño en Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales de estudiantes de 3° y 6° grado de 16 países de América Latina y el Caribe, muestran que la Argentina está por debajo del promedio regional en cuatro de las cinco evaluaciones.

Además, en comparación con 2013, momento en el que se hizo la evaluación por última vez, la Argentina cayó en todos sus resultados, excepto en la prueba de lectura para los alumnos de 6to, en donde obtuvo la misma calificación.

En 2006, la primera vez que se hizo el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), la Argentina quedó por encima del promedio en las cuatro asignaturas evaluadas. Luego, el ERCE se realizó nuevamente en 2013, en donde ya se observaba una caída en el rendimiento en relación con la región. Mientras que en el estudio publicado hoy sobre la evaluación realizada en 2019, los estudiantes argentinos obtuvieron peores resultados que el resto en matemática, ciencias y lengua.

El ERCE es una prueba realizada sobre una muestra que la UNESCO considera representativa. En 2019 se evaluó a 4500 escuelas y 202.000 alumnos entre la Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Estos resultados alarman porque el ERCE, a diferencia de otras evaluaciones, como PISA, confecciona un cuestionario que se basa en las currículas locales, es decir, pregunta por los contenidos que los estudiantes deberían haber incorporado.

Gráficos UNESCO

En las dos asignaturas evaluadas en tercer grado, los estudiantes argentinos quedaron ocho puntos por abajo del promedio regional. Alcanzaron 689 puntos de promedio en lectura y 690 en matemática. En matemática, el 48,9% solo pudo alcanzar un rendimiento básico, mientras que en lengua el 46% de los alumnos pudo rendir en el nivel 1.

Los estudiantes de sexto grado, en tanto, pudieron alcanzar el promedio general en lectura. Llegaron a los 698 puntos. Sin embargo, en matemática esos mismos alumnos quedaron siete puntos abajo del rendimiento regional. Y los peores índices surgieron con la evaluación de ciencias naturales, donde la Argentina quedó 20 puntos por debajo del resto de los países evaluados.

Gráficos UNESCO

“Este deterioro es una realidad que no podemos soslayar y dejar de poner sobre la mesa, ya que solo reconociendo la naturaleza de los problemas podemos trabajar con un objetivo claro y urgente para corregirlos. En este caso, recuperar y mejorar los aprendizajes de los chicos y chicas y, como consecuencia, sus rendimientos escolares. Ahora bien, también creemos que en gran medida este bajo desempeño comparado de la Argentina en las pruebas LLECE 2019 está vinculada al considerable desfinanciamiento del sistema educativo que tuvo lugar en nuestro país entre 2015 y 2019″, señaló Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

Ante la consulta de LA NACION, el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, defendió su gestión: “Hablar de inversión educativa es, también y principalmente, hablar de la responsabilidad de las provincias que tienen a cargo las escuelas y el 75% del porcentaje del PBI que señala la Ley de Financiamiento. A nadie que conozca un poco el sistema esto se le puede escapar. Mucho más cuando a esas provincias se les han devuelto 15 puntos de coparticipación después de 2015″.

Y agregó: “Aunque no es cierto que hubo desinversión del Gobierno nacional en el período 2016-2019, pensar que la inversión es la única variable con peso en los resultados de estas evaluaciones es otro severo error. Lo demostraron las pruebas PISA 2013, donde cerca de dos tercios de los estudiantes argentinos que rindieron las pruebas no alcanzaron los niveles mínimos de aprendizaje en matemáticas y un 50% no alcanzó el mínimo en lectura y ciencia”.

Ante la pregunta sobre cómo se puede revertir esta tendencia negativa y preocupante, Perczyk respondió: “Estamos comprometidos como Gobierno a mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos de primaria y a incentivar sus aprendizajes, porque se trata de tomar decisiones políticas y llevarlas adelante con trabajo e inversión estratégica, porque sin presupuesto no hay derechos para nuestras chicas y nuestros chicos gestión jurisdiccional. Vamos a corregir la partida presupuestaria para la educación fijada para 2022 para que la inversión sea superior a la inflación”.