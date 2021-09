“La casa está en llamas”: una multitud de jóvenes se manifestó por la crisis ambiental

“La casa está en llamas”. Es el cartel que alza Solana Mirai, de 24 años, en primera fila de la marcha por la crisis ambiental, que consagra el lema “no hay planeta B”. El cartel destaca la mítica frase de la activista sueca Greta Thunberg, que expresó durante el Foro Mundial Económico de 2019. A las 17, cientos de personas marchaban desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires. Una marcha impulsada por las organizaciones socioambientales Fridays For Future Argentina, Eco House Global, Alianza por el Clima, Consciente Colectivo, Jóvenes por el Clima y Sustentabilidad sin Fronteras; que exigieron este viernes la visibilización de la crisis climática y que los gobiernos ejerzan acciones concretas para reducirla.

Carolina Ávila, coordina de comunicación de EcoHouse, declaró a LA NACIÓN: “Vinimos a unir nuestras voces para dejar en claro tres reivindicaciones principales: la sanción de la Ley de Humedales, que se necesita ya mismo. Queremos que la sancionen antes de diciembre. En segundo lugar, que se implemente correctamente el acuerdo de Escazú, que firmaron los gobiernos latinoamericanos que protege a los ambientalistas. La tercera es que requerimos un plan de financiamiento para las medidas de mitigación e investigación por el cambio climático para todos los países, pero sobre todo para aquellos que están en desarrollo, donde las oportunidades son más escasas”.

Marcha en defensa del medio ambiente desde la Plaza de Mayo al Congreso Rodrigo Néspolo - LA NACION

Y agregó: “Este mensaje va destinado a los actores políticos que ocupan las bancas y para los que se postulan en este año electoral. Necesitamos que el ambiente esté en agenda”.

En total, se realizaron 31 convocatorias de la marcha por la crisis climática en todo el país.

“Justicia ambiental”

La marcha fue encabezada por un gran cartel blanco: “Justicia ambiental es justicia social” y “si el presente es de lucha, el futuro es nuestro”. Así, cientos de jóvenes y organizaciones se sumaron a este reclamo, el #24S, impulsada por el movimiento global iniciado en 2018 por Greta Thunberg.

Según el informe “Bases físicas del cambio climático” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la contaminación atmosférica ocasiona más de 8 millones de muertes al año en el mundo. La primera marcha por la crisis climática en la Argentina se realizó el 15 de marzo de 2019.

Esta tarde, a las 18.20, la movilización llegaba al Congreso de la Nación, entre tambores, cánticos y pancartas. Vestidas de morado y con las manos en alto, el movimiento XR, “rebelión o extinción”, se encontraba en una de las primeras filas de la marcha. “En cada territorio, XR se viste de un color. La brigada violeta en Capital simboliza la transformación y el cambio hacia un mundo más inclusivo y más justo”, dijeron algunas integrantes del colectivo ante la consulta de LA NACIÓN.

Muchos jóvenes portaban carteles en los que manifestaban diversas preocupaciones por la situación ambiental en el país Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Exigimos que se tomen medidas sociopolíticas ante la gravedad de la situación climática y que se abra la democracia hacia una forma de participación ciudadana para los proyectos que se lleven a cabo y que vayan a impactar sobre cada territorio”, agregaron.

“No al acuerdo porcino con China ni con nadie”. Es el cartel que Nina, la hija de 8 años de Bárbara, alzaba frente al Congreso. “Estamos reclamando ser escuchados. La sequía del Paraná no es gratuita, pone en juego el futuro de todos. Está muriendo mucha gente en el mundo y no se puede mirar para otro lado. Reclamamos que se cuide el agua, la salud, el alimento. Hay que educar con ello a nuestros hijos porque son los que, al fin y al cabo, van a tener que lidiar con ello”, expresó Bárbara.

Frente al Congreso de la Nación, los jóvenes protestaron con fuegos de artificio Rodrigo Néspolo - LA NACION

“El ambientalismo va a ser popular, latinoamericano y emancipatorio”, reclamó un integrante de Jóvenes por el Clima, ante un cartel en el que se leía “somos ambiente”, sobre el escenario armado frente al Congreso. “La asamblea general de Naciones Unidas anunció la alerta roja. ¿Qué más necesitamos para poder actuar? Hay que mantener la sostenibilidad. ¿Cuál es el plan de la Argentina sostenible que necesitamos? ¿Qué país queremos? Los gobiernos tienen que comprometerse”, prosiguió.

Victoria, de Alianza por el Clima, aseveró: “Estamos viviendo tiempos de crisis y la situación de la Argentina es preocupante. Contaminando el agua, destruyendo bosques, pero también generando pobreza y exclusión. No hay una verdadera planificación en todos los aspectos. Debemos crear un nuevo modelo de desarrollo con el ser humano como parte, y no como dueño, de la naturaleza; que promueva la transición hacia la sostenibilidad”.

Muchos jóvenes usaron máscaras de cartón de animales que están en peligro Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Hace unos años nos dijeron que esta lucha no tenía sentido, pero cada día somos más. La Argentina hizo las promesas más ambiciosas e inalcanzables, lo que queremos son hechos tangibles. No queremos frases hechas de campaña electoral. Frente al avance de negacionistas, que no quieren creer en una Latinoamérica y en un Cono Sur que crezca, que sepan que hay propuestas que exigen que exista otro tipo de industria: una vida digna y el cuidado de los ecosistemas”, agregaron desde Sustentabilidad Sin Fronteras.

“La agroecología, sin explotación animal, es una de las grandes soluciones a los dos principales problemas: los combustibles fósiles y la ley de hidrocarburos. La ley de humedales tiene que salir este año”, señaló una vocera de Fridays For Future Argentina.