La Ciudad presentó el presupuesto 2027 con una inversión récord en subtes

El gobierno porteño presentó ante la Legislatura el proyecto de presupuesto 2027, que mantiene el equilibrio fiscal y tiene como principales ejes una reducción del Impuesto a las Patentes y un incremento de la inversión en la red de subterráneos, con el inicio de las obras de la línea F y la compra de nuevas formaciones.

La iniciativa también contempla un esquema de alivio fiscal para PyMEs y actividades consideradas estratégicas para la economía de la Ciudad, entre ellas gastronomía, hotelería, librerías y construcción. Los detalles de estas medidas serán explicados a los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Legislatura durante una reunión prevista para el próximo miércoles 7 de octubre.

Según adelantaron fuentes oficiales, para la elaboración del proyecto se tomaron como referencia las pautas macroeconómicas y los criterios macrofiscales definidos en el presupuesto nacional. Bajo esas previsiones, la Ciudad proyecta para 2027 una variación del nivel de actividad del 4%, un nivel de precios del 18% y un tipo de cambio de $1847,6 por dólar hacia el cierre del período.

En términos presupuestarios, el Ejecutivo porteño calculó gastos totales por $24 billones 94.000 millones y recursos por $24 billones 95.000 millones. La diferencia entre ambos conceptos arroja un resultado financiero superavitario de $1000 millones, con lo que la administración local prevé mantener un presupuesto con resultado equilibrado.

El capítulo del subte concentra una de las principales apuestas de inversión del presupuesto 2027, ya que $917.000 millones fueron destinados a obras en la red, el mayor nivel de los últimos 20 años y equivalente al 21,2% del gasto de capital, frente a un promedio histórico del 10%.

En ese marco, después de 25 años de la sanción de la ley que determinó la creación de tres nuevas líneas de subte, se iniciarán las obras de la F, que tendrá una asignación superior a $360.000 millones durante 2027.

El proyecto contempla un recorrido entre Barracas y Plaza Italia, con 12 estaciones, una demanda estimada de más de 300.000 pasajeros diarios y un trazado que atravesará ocho barrios de cinco comunas.

Para 2027 se prevé terminar las obras en la autopista Dellepiane Gentileza AUSA

La ampliación de la red estará acompañada por la incorporación de formaciones ya que en abril comenzará la instalación de nuevos vagones de las líneas A y C, mientras que a mitad de año se sumarán los coches a la B. A esto se agregará la modernización de la línea D, como parte del programa de renovación de la red.

En el presupuesto 2027 también se prevé la finalización de distintas obras de movilidad, entre ellas la renovación de la Autopista Dellepiane, el Puente Anillo Pampa y el paso bajo nivel de Álvarez Thomas. En tanto, antes de finalizar 2026 se completarán los túneles por debajo de la traza del tren Sarmiento en García Lorca e Irigoyen y la ampliación del Puente Labruna.

Al explicar los principales lineamientos del proyecto, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, señaló que el presupuesto 2027 combina una reducción de impuestos con un nivel elevado de inversión pública.

“Este proyecto de ley de presupuesto para el próximo año presenta como puntos clave una muy fuerte baja impositiva para la clase media, la inversión en obras de subte más alta de los últimos 20 años y el sostenimiento del gasto en materia de seguridad y orden en las calles”, sostuvo el funcionario.

Cronograma de finalización de obras de movilidad en la ciudad

En tanto, en el Ejecutivo porteño identifican dos aspectos que deberán ser monitoreados durante 2027 para sostener las proyecciones de recursos. El primero está vinculado con la evolución de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que durante 2026 registra un desempeño inferior al previsto originalmente.

En el primer semestre, los ingresos asociados a este tributo se ubicaron alrededor de un 6% por debajo de las estimaciones, una diferencia que, según la evaluación oficial, está vinculada principalmente con un incremento de los niveles de evasión.

El segundo punto está relacionado con la regularidad de los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, en un contexto de demoras en las transferencias durante 2026. Para el año próximo, la Ciudad contempla ingresos por $4 billones 690.000 millones asociados al coeficiente de coparticipación del 2,95%.

Patentes, beneficios fiscales y prioridades del gasto

Como anticipó días atrás la Ciudad, el proyecto de presupuesto 2027 propone cambios del régimen de Patentes, el impuesto que deben pagar los titulares de vehículos radicados en la Capital, y que contempla una reducción de la carga tributaria para una parte importante del padrón.

El esquema actual ya establece alícuotas diferentes según el valor del vehículo, pero para el próximo año se plantea una reducción en todos los tramos y se incorpora además un nuevo segmento para hacer más gradual la transición entre las distintas valuaciones. En términos generales, la alícuota efectiva promedio pasará del 3% al 2,3%.

Cambios en el cálculo del Impuesto a las Patentes

La modificación tendrá distintos efectos según el vehículo, ya que de los 1.630.000 millones de autos que integran el padrón porteño, unos 824.000 pagarán menos que este año, mientras que otros 654.000 mantendrán el mismo monto. Para un vehículo que hoy tributa, por ejemplo, con una alícuota del 4%, el nuevo esquema establece porcentajes de entre 2% y 2,5%, según su valuación. La reducción, por lo tanto, no será uniforme, sino que variará de acuerdo con el valor fiscal de cada automóvil.

El impacto puede verse con algunos modelos de uso habitual. Un Fiat Cronos modelo 2020, que actualmente abona unos $110.900 por boleta bimestral, pasará a pagar alrededor de $56.800, mientras que un Peugeot 208 modelo 2023 bajará de $136.500 a $87.800. En el caso de un Renault Kwid 2025, el importe pasará de aproximadamente $134.300 a $72.000 por boleta. En cambio, un Volkswagen Gol modelo 2014 mantendrá el monto que paga actualmente, unos $17.600 por boleta.

Otro cambio alcanzará a los vehículos de mayor antigüedad ya que el plazo para acceder a la exención por antigüedad se reducirá de 25 a 20 años, por lo que unos 152.000 vehículos, equivalentes al 10% del padrón, dejarán directamente de pagar Patentes. Así, por ejemplo, un Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona alrededor de $14.700 por boleta, quedará exento.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario y la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que alcanzan a las propiedades ubicadas en la ciudad y se abonan en 12 cuotas mensuales, el proyecto para 2027 mantiene el esquema de actualización vigente, con ajustes vinculados a la evolución de los precios.

El Impuesto Inmobiliario se actualizará únicamente por inflación para todas las propiedades, mientras que en el caso del ABL ese criterio se aplicará a los inmuebles con una valuación fiscal de hasta $41,4 millones, que representan el 68% del padrón. Para el 32% restante, correspondiente a propiedades que superan ese valor, la actualización de la tasa contemplará la inflación más un 1% mensual.

El Impuesto Inmobiliario se actualizará únicamente por inflación para todas las propiedades Gentileza

El paquete tributario contempla también medidas para actividades vinculadas con el turismo y la cultura, por lo que durante el primer semestre de 2027 continuará la exención del ABL para hoteles y restaurantes y, como novedad, el beneficio se extenderá a las librerías, con un alcance estimado similar al de 2026, cuando unas 10.000 partidas quedaron alcanzadas por la medida.

A esto se sumará una medida específica para las PyME porteñas, que quedarán exentas de la Contribución por Publicidad durante 2027 siempre que hayan registrado en 2026 una facturación inferior a $461 millones. Según las estimaciones oficiales, unas 17.500 empresas acceder a la iniciativa que apunta a reducir la carga tributaria sobre los establecimientos de menor facturación.

Por último, el proyecto prevé una bonificación del 30% en el cálculo de la Plusvalía Urbana a partir del próximo año. Alcanzará al tributo que deben pagar los desarrolladores cuando una obra aprovecha una mayor capacidad constructiva y busca reducir ese costo para incentivar nuevas inversiones en el sector y favorecer la generación de empleo.

En línea con la eliminación de costos aplicada en anteriores oportunidades para distintos trámites, la propuesta incorpora nuevas modificaciones a la Ley Arancelaria que llevarán a cero el costo de 18 gestiones, entre ellas las vinculadas con profesionales de la salud y farmacia, ópticas, empresas fúnebres y trámites registrales y ambientales, entre otros.

El esquema de alivio fiscal convive con una distribución del gasto que concentra recursos en Educación, Salud, Promoción y Acción Social que concentrarán el 60,6% del presupuesto, con un crédito total de $14 billones 611.000 millones.

Distribución del presupuesto porteño para 2027

Educación volverá a ser el área con mayor participación, con el 19,7% del total y una asignación de $4 billones 738.000 millones. Le seguirá Salud, que concentrará el 16,5%, con $3 billones 966.000 millones, mientras que Promoción y Acción Social representará el 9,3%, con recursos por $2 billones 235.000 millones.

Por su parte, Seguridad tendrá una participación del 15% del presupuesto, equivalente a un crédito de $3 billones 604.000 millones, en línea con la prioridad otorgada por el Ejecutivo al mantenimiento del orden público.

Dentro de esa partida, durante 2027 se destinarán más de $300.000 millones a la inversión y mantenimiento de la flota de patrulleros, el equipamiento de la Policía de la Ciudad y el fortalecimiento de sistemas de Trunking, videovigilancia y seguridad digital, entre otros componentes destinados a sostener el funcionamiento y la capacidad operativa del área.

Proyecto de emergencia por El Niño

Junto al presupuesto 2027, el gobierno de la ciudad envió a la Legislatura un proyecto para declarar en el distrito la emergencia hídrica y climática, con el objetivo de anticiparse a posibles situaciones que pueda provocar el fenómeno de El Niño.

La iniciativa tendrá una vigencia por 12 meses y establece herramientas para prevenir, mitigar y responder ante precipitaciones extraordinarias y eventos meteorológicos severos.

Entre las medidas previstas se encuentran la readecuación presupuestaria, disposiciones sobre organización y gestión de recursos humanos, un régimen especial de subsidios para damnificados y una línea de crédito específica del Banco Ciudad a tasa preferencial para la reparación de viviendas, comercios y vehículos afectados.

A la vez, el proyecto de presupuesto para el año próximo contempla elevar del 0,7% al 0,9% del gasto los recursos destinados a obras hídricas.

El plan de prevención se organiza en tres frentes: mantenimiento, reparación y ampliación de la red pluvial; gestión del riesgo hídrico para anticipar y reducir el impacto de eventos extremos; y servicios de higiene urbana para mantener despejados los sistemas de drenaje y reducir factores que puedan agravar los anegamientos.