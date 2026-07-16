La Ciudad reforma el Estatuto Docente: más peso al presentismo y límites a las licencias

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció una actualización del Estatuto del Docente, la normativa que regula la trayectoria profesional de los maestros desde su ingreso hasta el acceso a cargos de conducción. Esta reforma introduce cambios significativos en las reglas de la carrera, fundamentados en dos pilares centrales: el mérito y la formación continua.

Además de mejorar la calidad de los aprendizajes, según dijeron, buscan terminar con la alta rotación docente y revalorizar la formación. Los cambios, que comenzarán a regir de forma gradual en 2027, establecen nuevas reglas para los traslados, limitan las licencias y condicionan las calificaciones más altas a un presentismo del 90%.

Según difundieron hoy, en la actualidad, más del 90% de los docentes obtienen la calificación más alta, “Sobresaliente”, lo que dificulta distinguir desempeños destacados reales. La nueva reglamentación busca profesionalizar ese proceso; por ejemplo, quien no alcance el 90% de presentismo no podrá ser calificado como “Muy bueno” o “Sobresaliente”.

La evaluación, además, será digital y se basará en una grilla con indicadores de evidencia objetiva elaborada por el Ministerio de Educación. De esta manera, buscan recuperar el valor de la presencia sostenida en el aula como factor crítico para la calidad educativa.

“Es un paso muy importante poner en igualdad de condiciones al docente. No da lo mismo el docente que está en el aula que el que está pidiendo licencias constantemente”, apuntó la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Sobre este punto también avanzaron. Según presentaron, en promedio, el 22% de las licencias solicitadas fueron por razones administrativas y un 5% por causas injustificadas. En busca de reducir las interrupciones que afectan el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, el nuevo estatuto establece que las licencias por razones particulares se computarán por docente y no por cargo, limitándose a un máximo de seis solicitudes anuales en total.

A la vez, las licencias por estudio se limitarán a tres días hábiles en lugar de cinco que eran los que hoy están habilitados y además, tendrán que ser por cuestiones específicas relacionadas a la docencia.