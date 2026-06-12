La declaración jurada de Adorni contradice lo que dijo hace años; Corea del Sur le ganó 2 a 1 a Chequia

Victoria Villarruel anticipa la convocatoria a Adorni para que brinde explicaciones en el Senado después de un reclamo de Pro. La vicepresidenta solicitó que el jefe de gabinete se presente este mismo mes para que dé el informe de gestión. El funcionario debe concurrir mensualmente al Congreso, alternando sus exposiciones entre ambas cámaras, pero desde que asumió el cargo en noviembre, nunca se presentó ante el Senado.

Un viejo video de Adorni contradice su explicación de cuándo empezó a invertir en bitcoin. El Jefe de Gabinete, como parte de la explicación sobre su patrimonio, había dicho que operó fuerte a partir de 2014. Sin embargo, en una videoconferencia de la época de la pandemia contaba que hasta 2017 no tenía ni idea de cómo funcionaban las cripto y en otra nota, en 2022, desaconsejaba esa inversión.

El Gobierno festejó el dato de inflación de mayo. “Vamo Toto”, posteó el Presidente en sus redes al destacar el dato de 2,1% de la inflación difundida por el Indec, que bajó un 0,5% respecto al mes anterior e igualó la medición más baja desde septiembre del año pasado. De esta manera acumula 14,7% en los primeros cinco meses del año y 33,2% en los últimos 12 meses.

Trump canceló los ataques contra Irán y habló de un posible acuerdo. Aseguró que el entendimiento busca poner fin a la guerra y que podría firmarse en los próximos días, “quizás en Europa”. Trump deslizó que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, había aprobado personalmente el acuerdo.

Agenda Mundial. En el primer partido oficial de la Copa del Mundo, México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica; más tarde, Corea del Sur superó 2 a 1 a República Checa. Hoy a las 16, Canadá juega contra Bosnia en el segundo de los 3 partidos inaugurales que tiene esta competencia: la ceremonia, 90 minutos antes, tendrá como protagonista a la cantante Alanis Morissette.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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