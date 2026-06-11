Tras un reclamo de Pro, Villarruel anticipa la convocatoria a Adorni para que brinde explicaciones

Tras la entrevista en la que Manuel Adorni explicó cómo se compone su patrimonio, el presidente del bloque Pro en el Senado, Martín Goerling, presentó este jueves una nota formal dirigida a Victoria Villarruel para reclamar la presencia del jefe de Gabinete en la Cámara alta y exigir que cumpla con la obligación constitucional de rendir cuentas ante el Congreso.

El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Pocos minutos después, Adorni confirmó a través de X que asistirá en julio a brindar su informe de gestión al Senado. Pero la vicepresidenta apuró su visita. También a través de las redes, anunció: “Acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe”.

Anoche, Villarruel había dicho que le parecían una “vergüenza” las explicaciones de Adorni sobre su crecimiento patrimonial en una entrevista con LN+, en la que confesó que ocultó dinero “negro”.

La iniciativa constituye un nuevo gesto de diferenciación de Pro respecto del oficialismo. El partido que hasta hace poco funcionaba como aliado circunstancial de La Libertad Avanza (LLA) comenzó a exhibir señales cada vez más visibles de incomodidad con la situación de Adorni.

Hace casi UN AÑO que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete.



El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución.



Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los… pic.twitter.com/oQU0LEXzLS — Martín Goerling (@MARTINGOERLING) June 11, 2026

“Hace casi un año que el Senado no recibe al jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Presenté una nota para que se lo convoque este mes”, escribió Goerling en su cuenta de X.

Y agregó: “Los funcionarios están obligados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad”.

El senador misionero es un discípulo de Mauricio Macri, quien cuestionó desde el inicio la designación de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. Tras una reunión con Javier Milei, el expresidente llegó a definirlo como una persona “sin experiencia” y calificó su nombramiento en reemplazo de Guillermo Francos como una decisión “desacertada”.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

La ofensiva de Goerling se produce luego de que Adorni reconociera anoche que había omitido declarar medio millón de dólares en sus presentaciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. La admisión contrastó con lo que había sostenido el 29 de abril durante su informe de gestión en Diputados, cuando aseguró que tenía “todo su patrimonio declarado” y que lo había hecho “sin ocultación alguna”.

Por mandato constitucional, el jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno, alternando sus exposiciones entre ambas cámaras. Sin embargo, desde que asumió el cargo el 4 de noviembre de 2025, Adorni nunca se presentó ante el Senado.

Pocos minutos después del pedido de Goerling, el funcionario anunció a través de X que concurrirá a la Cámara alta recién en julio. De concretarse, llegaría después de dos meses sin cumplir con la periodicidad prevista por la Constitución.

Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

El planteo de Goerling también llega después de que Patricia Bullrich, con quien mantiene un vínculo político cercano, adoptara una posición especialmente crítica respecto del jefe de Gabinete. “Es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó hoy la jefa del bloque libertario ante LA NACION.

Fue la propia Bullrich quien, hace poco más de un mes, le había reclamado públicamente a Adorni que presentara “de inmediato” su declaración jurada para despejar las dudas sobre el crecimiento de su patrimonio.

En la nota dirigida a Villarruel, Goerling recuerda que el último informe de gestión recibido por el Senado -el número 143- fue presentado por Francos el 26 de junio de 2025.

“Desde entonces, la Jefatura de Gabinete de Ministros no ha cumplido con esta obligación constitucional”, sostuvo.

Manuel Adorni durante su última exposición en Diputados Santiago Filipuzzi

Además, remarca que Adorni no solo no se presentó ante la Cámara alta desde que asumió, sino que tampoco informó formalmente sobre los principales ejes de su gestión.

Por eso solicitó la convocatoria urgente de una reunión de Labor Parlamentaria para fijar una fecha de comparecencia durante junio. El senador agregó un requisito adicional: que el jefe de Gabinete remita previamente por escrito los temas que abordará en su exposición.

Con esta presentación, Pro busca reforzar los valores republicanos que forman parte de su gen constitutivo mientras marca las diferencias que lo alejan del proyecto de Milei. En paralelo, Macri recorre el país con la idea de construir una propuesta electoral propia para la próxima elección presidencial.

Las expresiones de la dirigencia Pro, mientras tanto, se vuelven cada vez más taxativas. “Es un corrupto. Fin.”, sostuvo el exsenador amarillo, Esteban Bullrich, en su cuenta de X.