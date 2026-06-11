Trump canceló los ataques contra Irán y habló de un posible acuerdo tras contactos al más alto nivel

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló ataques y bombardeos previstos contra Irán para esta tarde, después de que, según afirmó, las negociaciones con Teherán fueron elevadas al máximo nivel del liderazgo iraní y aprobadas por todas las partes involucradas.

“Basado en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán fueron llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de Estados Unidos, cancelé los ataques y bombardeos programados contra Irán esta tarde”, escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

El mandatario sostuvo que las conversaciones y los “puntos finales” fueron aprobados “tanto en lo general como en los detalles” por las partes implicadas. Entre ellas mencionó a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania, Egipto “y otros”.

El truth social de Trump que anuncia la cancelación de los ataques a Irán

Sin embargo, Trump no anunció todavía la firma de un acuerdo ni ofreció detalles sobre el contenido de la negociación. Tampoco hubo confirmación inmediata de Teherán ni de los países mencionados por el presidente norteamericano.

“El bloqueo naval seguirá plenamente vigente hasta que esta transacción esté finalizada”, agregó Trump, que indicó que el lugar y la fecha de la firma serán anunciados “en breve”.

El anuncio marcó un giro abrupto respecto del tono que había mantenido más temprano. Durante la mañana, el presidente había amenazado a Irán con nuevos bombardeos después de una nueva noche de ataques cruzados entre ambos países.

“El ejército estadounidense golpeará a Irán MUY FUERTE ESTA NOCHE”, había publicado Trump en Truth Social.

En otro mensaje, fue todavía más lejos y amenazó con avanzar sobre la infraestructura petrolera iraní. “En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela”, escribió.

La isla de Kharg - - EUROPEAN SPACE AGENCY

La escalada había dejado prácticamente sin efecto la tregua vigente desde el 8 de abril, según la propia cancillería iraní, después de dos días de fuego cruzado entre Washington y Teherán. Hasta ahora, el alto el fuego se había respetado en gran medida, más allá de declaraciones amenazantes y hostilidades puntuales, pero los esfuerzos para avanzar hacia una paz duradera habían fracasado.

Durante la noche anterior, las tropas estadounidenses afirmaron haber atacado “centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país”. Irán respondió con una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania y con ataques a Baréin y Kuwait, países aliados de Washington en el Golfo que también albergan tropas norteamericanas.

Más temprano, el jefe de las fuerzas armadas de Irán, el general Ali Abdollahi, había advertido que cualquier nuevo ataque norteamericano desencadenaría una respuesta “más dura” y sumiría a la región en una inestabilidad aún mayor.

“Si Estados Unidos vuelve a intentar llevar a cabo ataques contra el heroico Irán, recibirá una respuesta más dura que antes, y las llamas de la guerra, además de crear inseguridad en la región, se extenderán y se harán más profundas”, señaló Abdollahi en un comunicado.

Una pequeña lancha a motor pasa junto a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas Amirhosein Khorgooi - ISNA

El conflicto también volvió a poner el foco en el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos. Desde el 28 de febrero, cuando los ataques israeloestadounidenses desencadenaron la guerra, Teherán restringe la navegación por ese paso estratégico, aunque hasta ahora permitía el tránsito de unos veinte buques diarios.

Este jueves, sin embargo, la nueva autoridad iraní encargada de gestionar el estrecho declaró su cierre total “hasta nueva orden”. La medida se superpone con el bloqueo naval que Estados Unidos impone sobre Irán y que, según Trump, continuará vigente hasta que la negociación quede finalizada.

El Comando Central de Estados Unidos, Centcom, anunció además que había neutralizado un petrolero frente a las costas de Omán que intentaba burlar ese bloqueo. La sala de máquinas se incendió y la tripulación fue evacuada. El día anterior, fuerzas norteamericanas ya habían atacado otro petrolero en la zona, en una operación que dejó tres marineros indios muertos.

De su lado, la Marina iraní anunció ataques contra “dos navíos” que, según Teherán, intentaban atravesar “ilegalmente” el estrecho de Ormuz pese al cierre total decretado por las autoridades iraníes.

The Strait of Hormuz remains open for transit. pic.twitter.com/OkHnbiTNpl — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 11, 2026

La escalada llevó a Rusia, China, Turquía y Arabia Saudita a reclamar un regreso urgente a la mesa de negociación. También lo hizo Pakistán, el principal mediador en este conflicto, aunque su cancillería reconoció que era “difícil mantenerse optimista” ante el nuevo escenario.

La tensión había empezado a dispararse el martes, después de que Trump volviera a prometer que un acuerdo de paz era inminente. “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, dijo el miércoles ante la prensa.

Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusó a Irán de “jugar al gato y al ratón” en las conversaciones. “Si tenemos que negociar a base de bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso”, amenazó.

Irán exige que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra regional incluya también un alto el fuego en Líbano, donde las operaciones israelíes dejaron más de 3600 muertos desde el inicio del conflicto.

Agencia Reuters