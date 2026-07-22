La documentación que se necesita para salir del país

Planificar un viaje al exterior implica mucho más que comprar los pasajes y organizar el itinerario. Antes de salir de la Argentina, es necesario comprobar que toda la documentación requerida se encuentre vigente y cumpla con las exigencias del país de destino para evitar inconvenientes en los controles migratorios.

La Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, recuerda cuáles son los documentos necesarios para salir del país y qué requisitos adicionales deben tener en cuenta quienes viajan con menores de edad o quienes poseen residencia extranjera.

Los ciudadanos argentinos que viajen a países del Mercosur y Estados Asociados —Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela— pueden ingresar presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o el pasaporte. En cambio, para viajar a cualquier otro destino fuera de ese bloque será obligatorio contar con un pasaporte válido. Además, algunos países exigen una visa de ingreso, por lo que se recomienda consultar los requisitos específicos antes de organizar el viaje.

Para realizar DNI y pasaporte, los residentes deben solicitar un tuno a través de la embajada de Argentina (Gobierno de Argentina)

Migraciones también recuerda que el documento utilizado para viajar debe ser el último ejemplar emitido, encontrarse en buen estado de conservación y estar vigente al momento de salir del país.

¿Qué documentación deben presentar los extranjeros residentes?

Las personas extranjeras con residencia permanente o temporaria en la Argentina deberán presentar el pasaporte o la cédula de identidad vigente de su país de origen junto con la documentación que acredite su residencia en el país. Quienes cuenten con una residencia precaria deberán exhibir el documento de viaje correspondiente.

En caso de viajar a países fuera del Mercosur, los residentes extranjeros deberán presentar un pasaporte vigente de su nacionalidad, acompañado por el comprobante que acredite su residencia argentina.

Así se ve el nuevo pasaporte argentino, con todos sus datos nuevos actualizados (Foto: Renaper)

¿Qué pasa si se viaja con menores de edad?

Uno de los aspectos más importantes al momento de planificar un viaje internacional es la documentación de los menores de 18 años. Además de los documentos de identidad correspondientes, en muchos casos será necesaria una autorización de viaje emitida por quienes ejercen la responsabilidad parental. El requisito depende de quién acompañe al menor durante el viaje.

Si el menor viaja con ambos padres, Migraciones podrá solicitar la documentación que acredite el vínculo, como la partida de nacimiento, la libreta de familia o el DNI en el que figuren los datos filiatorios. Si viaja con uno solo de sus padres, será necesario contar con la autorización del otro progenitor. Cuando el menor viaje solo o acompañado por un tercero, la autorización deberá ser otorgada por ambos padres, salvo las excepciones previstas por la normativa vigente.

La autorización puede tramitarse en las dependencias habilitadas de la Dirección Nacional de Migraciones y también mediante otras autoridades competentes, como escribanos públicos, según el caso.

Para evitar demoras o inconvenientes en los controles migratorios, las autoridades aconsejan revisar toda la documentación con suficiente anticipación. Es importante verificar que el DNI o el pasaporte no estén vencidos, que correspondan al último ejemplar emitido y que se encuentren en buen estado. Además, si el destino exige visa, certificados sanitarios u otros requisitos de ingreso, se recomienda consultar previamente con el consulado o la embajada del país al que se viajará.