La fiscalía aclaró que el enfermero hallado muerto en Palermo no se inyectó fentanilo contaminado

El avance de la investigación por la muerte de Eduardo Alejandro Bentancourt, el enfermero de 44 años hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo, sumó en las últimas horas una aclaración clave por parte de la fiscalía. A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal precisó que no existen elementos que permitan sostener que el fallecimiento esté vinculado al consumo de fentanilo contaminado, en el marco del escándalo que involucra al laboratorio clausurado el año pasado y que pertenece a la Ariel García Furfaro.

La aclaración se produjo luego de que, en medio de la investigación judicial, circulara la versión de que en el departamento del enfermero se habrían encontrado ampollas de fentanilo pertenecientes a uno de los lotes cuestionados en otra causa penal, asociada a múltiples muertes. Ante ese escenario y el revuelo generado, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de Carlos Alberto Vasser, decidió brindar precisiones sobre el estado del expediente y los elementos secuestrados.

En el comunicado, la fiscalía recordó que la causa se encuentra en plena etapa de investigación, con diversas medidas en curso, y subrayó que hasta el momento no hay personas imputadas. También aclaró que no se realizaron allanamientos en el marco de este expediente y que todo el procedimiento se limitó a las diligencias practicadas en el domicilio donde fue hallado el cuerpo.

Bentancourt fue encontrado sin vida el viernes pasado en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Según el adelanto de la autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense, el fallecimiento se produjo como consecuencia de una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar, sin lesiones traumáticas ni defensivas. El informe también consignó la presencia de una venopuntura con halo equimótico en el pliegue del codo derecho, compatible con una aplicación realizada en vida, y ubicó el deceso entre tres y cinco días antes de la necropsia, en la misma posición en la que fue hallado el cuerpo: sentado.

Si bien la hipótesis principal sigue siendo una muerte por causas naturales, la fiscalía indicó que aún restan los estudios toxicológicos e histopatológicos, por lo que la investigación continúa abierta. En ese contexto se inscribe el análisis de las sustancias halladas en el departamento, uno de los puntos que generó mayor confusión pública.

La foto del perfil de X del enfermero Eduardo Bentancourt Redes sociales

Durante la inspección del lugar, los investigadores secuestraron tres ampollas cerradas de fentanilo correspondientes al laboratorio HLB Pharma Group, perteneciente a García Furfaro, con fecha de vencimiento marzo de 2026. Una de esas ampollas pertenece al lote N° 31074 y las otras dos al N° 31077. A partir de ese hallazgo, la fiscalía estableció contacto con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, que interviene en la causa por el fentanilo contaminado atribuido a ese laboratorio, con el objetivo de determinar si esos lotes guardan o no relación con los investigados en ese expediente.

Sin embargo, el comunicado aporta una precisión central: la ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior no corresponde a HLB Pharma Group, sino al laboratorio Celtyc. Ese dato descarta, al menos por ahora, la versión que vinculaba de manera directa la muerte del enfermero con la aplicación de fentanilo contaminado proveniente del laboratorio clausurado.

El contenido de esa ampolla abierta, perteneciente a Celtyc, todavía se encuentra bajo análisis pericial, al igual que el resto de las sustancias incautadas. En el departamento también se secuestraron ampollas de propofol, lidocaína y otros medicamentos de uso hospitalario, cuya procedencia y trazabilidad están siendo investigadas.

Además, la fiscalía informó que se incautaron tres teléfonos celulares, de marcas iPhone, Samsung y Xiaomi, que pertenecían a la víctima. Esos dispositivos están siendo peritados con el objetivo de reconstruir las horas previas al fallecimiento y descartar la participación de terceras personas.

En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal remarcó que no existen hasta el momento indicios de un hecho criminal ni elementos que permitan suponer una muerte violenta. Tampoco se detectaron signos de lucha ni alteraciones en la escena que sugieran la intervención de terceros.

Mientras continúan las pericias toxicológicas y el análisis de los medicamentos secuestrados, la causa sigue tramitándose como una averiguación de causales de muerte, sin sospechosos ni imputados. Por ahora, y según la información oficial, no hay elementos que vinculen el fallecimiento de Bentancourt con la aplicación de fentanilo contaminado.