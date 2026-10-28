Durante su cena anual solidaria en La Rural, la Fundación de la Familia Policial anunció la creación del primer jardín maternal, destinado a los hijos de los integrantes de la Policía de la Ciudad, que comenzará a funcionar en marzo del próximo año.

El evento reunió a más de 700 personas, entre las que se encontraban referentes del arco político, representantes de la sociedad civil, del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad, empresarios y artistas. La gala fue conducida por Juana Viale.

La fundación organizadora aporta una asistencia integral a más de 26.000 policías y 1750 bomberos de la Ciudad junto a sus grupos familiares. Durante el año pasado, con los fondos de la cena solidaria se otorgaron más de 120 becas—diez de ellas universitarias— y se capacitó a más de 320 efectivos en talleres organizados por el organismo.

El evento fue conducido por Juana Viale

Durante la velada, la presidenta de la institución, Genoveva Ferrero, confirmó que el establecimiento será orientado a aquellos hijos de menor edad, por lo que tendrá salas especialmente pensadas para niños de 1, 2 y 3 años.

“Desde la creación de la Policía de la Ciudad, hace diez años, la puesta en marcha de este jardín maternal fue un sueño. Gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la Ciudad, hoy estamos dando un paso muy importante para seguir cuidando a quienes nos cuidan”, destacó Ferrero durante su exposición.

En la gala estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi; y el secretario de Gobierno, Francisco Quintana. También participó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ramírez.

La gala reunió a más de 700 personas

En representación del ámbito judicial y policial fueron el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Ariel Casaló; la subjefa, Carla Mangiameli; el subsecretario de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz; la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Marcela De Langhe; el fiscal general, Martín López Zavaleta; el fiscal federal Ramiro González; y el procurador general, Martín Ocampo. A su vez, asistieron los jefes de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional.

En cuanto a dirigentes políticos, la convocatoria incluyó al legislador Horacio Rodríguez Larreta; al senador nacional Sergio Uñac; al diputado nacional Emilio Monzó; al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti; al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; además de figuras como Daniel Angelici y Daniel Hadad.

Finalmente, durante la noche se subastaron, para recaudar fondos, obras de los artistas Milo Lockett y Nora Iniesta, una pieza del orfebre Carlos Pallarols y una camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi.