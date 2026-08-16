La historia de Arthur y Audrey: se enamoraron y buscaron la veta legal para comprobar que no eran hermanos

“El problema era que, cuando no sabes quién es tu donante, podés imaginar que es todo el mundo”. Durante años, Arthur Kermalvezen -quien fue concebido mediante donación de esperma- veía posibles padres por todas partes: “Me imaginaba que podría ser mi profesor, la gente que veía en el autobús... y me enfadaba mucho porque es imposible vivir así”.

Cuando, ya de adulto, se enamoró de Audrey, otra persona concebida mediante donación de esperma procedente de París, la cuestión se volvió aún más acuciante.

Audrey describe el momento en que se conocieron como “amor a primera vista”, pero ¿fue esta conexión una atracción romántica o genética?. Cuando nacieron, solo había dos bancos de esperma en París y muchos hombres habían hecho múltiples donaciones, por lo que existía una posibilidad real de que fueran medio hermanos.

Antes de comenzar una vida juntos, Arthur y Audrey necesitaban saber si eran parientes. Pero en Francia, las leyes que regulan las pruebas genéticas y el anonimato de los donantes dificultaban enormemente encontrar la respuesta.

Realizarse una prueba de ADN casera es un delito penal en Francia. Getty

En Francia, solo un científico investigador, un médico o un juez pueden ordenar y supervisar una prueba genética, y la posesión de un kit de prueba casera puede acarrear multas de más de US$4.288. Por consiguiente, empresas como 23andMe, Ancestry y MyHeritage no comercializan sus kits en Francia.

Los defensores de la ley, vigente desde 1994, afirman que impide que se entreguen datos genéticos sensibles a empresas comerciales y evita que los resultados inesperados provoquen disputas familiares. Pero Arthur señala que Francia es el único país de Europa que penaliza el uso de este tipo de pruebas.

La pareja se conoció gracias a una campaña conjunta

Incluso antes de que sus padres le revelaran, ya adulta, que había sido concebida mediante donación de esperma, Audrey se había licenciado en Derecho, especializándose en bioética. Por ello, comprendía perfectamente que la legislación francesa, vigente desde hace más de 30 años, garantizaba el anonimato del donante, incluso tras su fallecimiento.

Audrey y Arthur han hecho campaña por el derecho a conocer los propios orígenes. Cortesía de Audrey y Arthur Kermalvezen

Pero Audrey fue concebida en 1979, antes de que existiera tal legislación. En su búsqueda de otras personas concebidas mediante donación de esperma y nacidas antes de 1994, dio con Arthur. Él había escrito un libro en el que detallaba su deseo de aprender más sobre sus orígenes biológicos.

Audrey cuenta que le impresionó la precisión con la que él expresaba sentimientos que ella misma había tenido dificultades para articular. Ambos tenían familias amorosas, pero se sentían atraídos por preguntas sobre las personas desconocidas que habían contribuido a crearlas.

Cuando se conocieron en persona, la química fue inmediata. Y también lo fue el problema. Tenían que saber la verdad sobre sus padres, pero ninguna autoridad estaba dispuesta a contársela.

En busca de la verdad

Tras meses de búsqueda, encontraron a un médico en el sur de Francia que, por US$1.028 pagados en efectivo, les realizó una prueba genética que reveló que no estaban emparentados. Pero no estaban seguros de poder fiarse de él. “Nos preocupaba que fuera un charlatán”, dice Audrey.

La formación jurídica de Audrey le permitía cuestionar las leyes relativas al anonimato de los donantes. Cortesía de Audrey Kermalvezen

Consideraron la posibilidad de utilizar un kit de prueba casero para confirmar el resultado, pero como abogada, Audrey estaba decidida a actuar dentro del marco legal.

Así pues, a partir de 2010, inició una serie de acciones legales contra el sistema francés. Quería saber si su donante seguía vivo y, de ser así, si aún deseaba permanecer en el anonimato. ¿Podría acceder a información no identificativa sobre cuántas veces había donado y si Arthur podría ser uno de sus medio hermanos?

Todos sus esfuerzos fracasaron. En 2015, el tribunal administrativo supremo de Francia rechazó su último recurso.

Poco antes del nacimiento de su primer hijo, un médico accedió a investigar qué información podría existir sobre sus respectivos donantes. Según la legislación francesa, un médico tiene pleno acceso a este tipo de información sobre sus pacientes, pero no puede compartirla con ellos.

El médico descubrió que sus donantes habían nacido en años diferentes, por lo que no podían ser la misma persona. Una información trascendental, pero que solo obtuvieron gracias a que un médico accedió a saltarse las normas.

En 2013 dieron un salto de fe y se casaron. Cortesía de Audrey Kermalvezen

“Es completamente extraño”, dice Audrey, quien sostuvo luego “porque significa que el médico puede saber más que yo... sobre mí”. Incluso con esta nueva información, Arthur seguía preocupado de que pudieran ser primos o estar emparentados, así que, tras años de resistirse, finalmente se hicieron una prueba de ADN casera.

Según los activistas, la prohibición francesa ha tenido poco efecto en que la gente se haga pruebas caseras. La organización DNA Pass estima que más de un millón de franceses se han hecho una. Muchos las encargan a través de amigos en países donde son legales o mediante servicios de reenvío en países vecinos. La prueba indicó que no estaban emparentados.

Encontrar a sus padres

Los resultados de la prueba de ADN pronto abrieron más puertas. Después de 30 años imaginando quién podría ser su padre, Arthur finalmente contactó con su donante de esperma el día de Navidad de 2017.

Arthur y Audrey finalmente formaron su familia. Cortesía de Audrey Kermalvezen

Pero Audrey se llevó la mayor sorpresa. Entre las coincidencias de ADN se encontraba una mujer llamada Sophie, a quien había representado en los tribunales. Ambas mujeres habían estado luchando por derechos legales similares.

“Descubrí que Sophie, una mujer cuyo caso yo había defendido en los tribunales, era mi hermana biológica”, dice Audrey.

Audrey y Arthur se sometieron a la prueba de ADN junto con otros ocho activistas concebidos mediante donación de esperma que luchaban por conocer sus orígenes. De los diez, cuatro resultaron tener el mismo donante: Audrey, su hermano Peter, Sophie y el hermano de Sophie, David, lo que puso de manifiesto lo real que siempre había sido el riesgo de compartir un donante.

Un regalo inconmensurable

Muchos años después, una coincidencia genética con un estadounidense finalmente llevó a Audrey hasta su donante, un hombre llamado Philippe, pero él ya había fallecido.

Hoy, Audrey y Arthur tienen tres hijos juntos. Cortesía de Audrey y Arthur Kermalvezen

La madre de Audrey escribió una carta a la familia de Philippe, agradeciéndoles su “regalo”, que describió como “inconmensurable”. Su familia recibió a Audrey con los brazos abiertos. “Todos teníamos lágrimas en los ojos”, recuerda Audrey. Su hermana nunca supo que él era donante.

El descubrimiento le dio a Audrey las respuestas que había buscado durante décadas. Conoció detalles sobre el historial médico de su familia biológica. Vio fotografías y viejos videos de Philippe. “Puedo verlo, observar cómo se movía y escuchar su voz”, dijo.

La campaña legal de Audrey y el libro de Arthur contribuyeron a impulsar cambios en las leyes francesas sobre la concepción mediante donación de esperma, permitiendo que las personas concebidas después de abril de 2025 accedan a información que permita identificar a sus donantes cuando alcancen la mayoría de edad.

Sin embargo, por ahora, Francia sigue siendo uno de los pocos países de Europa donde las pruebas de ADN caseras aún están prohibidas. Lo que significa que, para Audrey, la lucha más amplia continúa. “Toda persona tiene derecho a conocer sus orígenes y su historia”, afirmó.