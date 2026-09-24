La historia de una niña de 10 años, que tenía un tumor en la cabeza, y fue operada con éxito en el Garrahan con una tecnología de vanguardia

El Hospital Garrahan realizó una compleja intervención quirúrgica que evitó la apertura del cráneo en una paciente de 10 años, que presentaba un tumor cerebral ubicado en una zona de extrema sensibilidad. Los especialistas accedieron a la lesión por la cavidad nasal, una vía mínimamente invasiva.

Según detalló Jorge Tartaglione, en LN+, la intervención fue “realmente apasionante”.

“El tumorcito lo tenía pegado en el medio del cerebro, un lugar tremendamente difícil para entrar. Si le abrís la cabeza, podés lesionar un montón de lugares en el cerebro. Es tan enorme lo que hicieron”, sumó.

La cirugia que desafio lo imposible

La intervención quirúrgica

El procedimiento consistió en un abordaje endonasal, donde la colaboración entre los departamentos de neurocirugía y otorrinolaringología resultó fundamental.

“Primeramente, se estudia toda la cabecita de la nena con resonancias magnéticas y tomografía. Se arma como un GPS. Entonces el cirujano, teniendo ya la estructura de la cabeza de la nena, perfectamente puede entrar y lo va guiando, llega hacia el tumor y lo saca por la nariz ”, detalló Tartaglione. “Esto se llama Neuro Navegador”, agregó el especialista sobre el procedimiento.

Esta metodología permitió alcanzar el tumor sin realizar una craneotomía, un paso crítico para preservar las funciones neurológicas, visuales y hormonales de la paciente. La relevancia de este avance radica en que, al evitar la apertura del cráneo, se disminuyen considerablemente los riesgos asociados a posibles lesiones cerebrales durante la cirugía.

“Antiguamente le tenían que abrir el cráneo. Hoy, lo que hicieron, le entraron por vía endonasal, le entraron por la nariz. Esto es el Garrahan. Esto es Argentina, esto es pericia nacional”, concluyó el especialista.