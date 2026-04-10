“La innovación sola no alcanza”: desde el Reino Unido, el seminario de Consenso Salud deja una señal para la región

Desde el Reino Unido, el seminario de Consenso Salud deja una señal para la región: la innovación sola no alcanza. El III Seminario de Innovación en Sistemas de Salud, que se realiza desde el 6 hasta el 10 de abril entre Oxford y Londres, reúne a referentes públicos y privados de Iberoamérica en sedes de fuerte peso académico e institucional, como la Universidad de Oxford, la British Medical Association e Imperial College.

La agenda aborda inteligencia artificial (IA), calidad, financiamiento y gestión, pero bajo una tesis de fondo: sin gobernanza, evidencia y cooperación, la tecnología no alcanza. Más que girar alrededor de una herramienta puntual, el encuentro pone el foco en cómo transformar sistemas de salud cada vez más exigidos sin confundir innovación con novedad. No es frecuente que un foro regional concentre en una misma semana debates sobre el NHS, NICE, BMJ Group, MHRA y la OPS, junto con casos de transformación digital, regulación, acceso, longevidad y evaluación de resultados.

En la apertura, Cristian J. Mazza, presidente de la Fundación Iberoamericana Consenso Salud, definió al espacio como un puente entre sector público y privado, academia y gestión, y entre los distintos sistemas de salud de la región. En un contexto marcado por fragmentaciones persistentes, sostuvo que el consenso no es una consigna, sino una condición para que la transformación sea viable.

“La innovación en salud se piensa, se debate, se construye”, afirmó. Y añadió: “Apostar por el consenso es, en sí mismo, un acto de innovación”. Las primeras jornadas consolidaron la idea central: la innovación solo genera valor sostenible cuando se apoya en gobernanza sólida, financiamiento estratégico, datos confiables, regulación inteligente y capacidad real de implementación.

El desafío, entonces, no pasa por incorporar tecnología a cualquier precio, sino por construir la arquitectura institucional que permita adoptarla, escalarla y sostenerla. Esa mirada atravesó el debate sobre la transformación de los sistemas de salud en Iberoamérica.

Según la síntesis del seminario, ni más recursos ni más tecnología garantizan por sí solos el cambio. Lo que hace falta son acuerdos amplios y persistentes, apoyados en cuatro pilares: gobernanza, financiamiento, redes integradas centradas en el paciente y evaluación sistemática de resultados. La inteligencia artificial fue otro de los ejes centrales, aunque lejos del entusiasmo automático.

El seminario puso el foco en calidad, confianza, regulación y responsabilidad, con desafíos concretos como privacidad, sesgos, transparencia, consentimiento informado, responsabilidad legal y supervisión humana. La pregunta de fondo fue sanitaria antes que tecnológica: cómo incorporar herramientas poderosas sin resignar equidad, seguridad ni confianza pública. La agenda también abrió otras discusiones decisivas, como la longevidad, la interoperabilidad y la evaluación de la innovación como debate sobre valor y evidencia.

Oxford, además, aportó un caso concreto de articulación entre ciencia, capital, infraestructura, gestión y redes institucionales. Para Iberoamérica, la lección es clara: el problema no es solo generar buenas ideas, sino cerrar la brecha entre innovación y adopción.

Por eso, el valor del encuentro no reside solo en el prestigio de las instituciones convocantes, sino en la pregunta que deja abierta para la región: cómo construir sistemas capaces de innovar sin perder cohesión, de incorporar tecnología sin ampliar desigualdades y de cooperar entre sectores sin diluir responsabilidades.

En palabras de Mazza, “la salud no es un gasto, la salud es una inversión”. Entre Oxford y Londres, esa definición resume un desafío más amplio: qué instituciones, qué consensos y qué capacidad de ejecución harán posible la salud que viene