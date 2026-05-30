La fruta rica en vitaminas que mejora la digestión, protege la visión y ayuda con el cuidado de la piel

La ciruela se ha convertido en una de las frutas más recomendadas por especialistas en nutrición debido a su aporte de fibra, vitaminas y antioxidantes. Aunque suele relacionarse principalmente con la digestión, investigaciones recientes también han analizado su posible contribución al cuidado de la piel, la salud visual y el fortalecimiento del sistema inmunitario.

Este alimento destaca por contener vitamina C, vitamina A, potasio, compuestos fenólicos y sorbitol, sustancias que participan en diferentes funciones del organismo; además, posee fibra soluble e insoluble, nutrientes que ayudan al adecuado funcionamiento intestinal y favorecen una alimentación equilibrada.

Una investigación publicada en ‘The American Journal of Gastroenterology’, titulada “El jugo de ciruela pasa que contiene sorbitol, pectina y polifenoles mejora las molestias subjetivas y las heces duras, a la vez que normaliza las deposiciones en casos de estreñimiento crónico.”, encontró que el consumo de jugo de ciruela ayudó a mejorar síntomas asociados al estreñimiento crónico y redujo la dureza de las heces en algunos participantes.

La ciruela es una fruta rica en antioxidantes naturales como los polifenoles, compuestos que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres AtlasStudio

Además de favorecer la digestión, la ciruela es una fruta rica en antioxidantes naturales como los polifenoles, compuestos que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres. Especialistas señalan que estos nutrientes son importantes para el bienestar general y el cuidado del organismo.

La vitamina C presente en esta fruta participa en la producción de colágeno, proteína esencial para mantener la elasticidad y firmeza cutánea. A esto se suma la acción antioxidante, que contribuye a proteger las células frente a factores externos.

En cuanto a la salud visual, la ciruela aporta vitamina A y carotenoides, nutrientes relacionados con el buen funcionamiento de la visión. Estos componentes pueden contribuir al cuidado ocular y al mantenimiento de una visión adecuada dentro de una dieta equilibrada.

La ciruela aporta vitamina A y carotenoides, nutrientes relacionados con el buen funcionamiento de la visión tycoon751

Además de ello, la vitamina C de esta fruta cumple un papel clave en las defensas del organismo, mientras que otros minerales y antioxidantes contribuyen al equilibrio celular y al bienestar general.

La ciruela puede consumirse fresca, deshidratada o en jugos, aunque expertos recomiendan moderar las cantidades, especialmente en personas sensibles a los alimentos ricos en fibra. Consumirla en exceso podría generar molestias digestivas como gases o inflamación abdominal.

Por Katherine Shirley Bravo