La fruta rica en vitaminas que mejora la digestión, protege la visión y ayuda con el cuidado de la piel
Estudios la relacionan con el tránsito intestinal y el aporte de nutrientes clave para el bienestar del cuerpo
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La ciruela se ha convertido en una de las frutas más recomendadas por especialistas en nutrición debido a su aporte de fibra, vitaminas y antioxidantes. Aunque suele relacionarse principalmente con la digestión, investigaciones recientes también han analizado su posible contribución al cuidado de la piel, la salud visual y el fortalecimiento del sistema inmunitario.
Este alimento destaca por contener vitamina C, vitamina A, potasio, compuestos fenólicos y sorbitol, sustancias que participan en diferentes funciones del organismo; además, posee fibra soluble e insoluble, nutrientes que ayudan al adecuado funcionamiento intestinal y favorecen una alimentación equilibrada.
Una investigación publicada en ‘The American Journal of Gastroenterology’, titulada “El jugo de ciruela pasa que contiene sorbitol, pectina y polifenoles mejora las molestias subjetivas y las heces duras, a la vez que normaliza las deposiciones en casos de estreñimiento crónico.”, encontró que el consumo de jugo de ciruela ayudó a mejorar síntomas asociados al estreñimiento crónico y redujo la dureza de las heces en algunos participantes.
Además de favorecer la digestión, la ciruela es una fruta rica en antioxidantes naturales como los polifenoles, compuestos que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres. Especialistas señalan que estos nutrientes son importantes para el bienestar general y el cuidado del organismo.
La vitamina C presente en esta fruta participa en la producción de colágeno, proteína esencial para mantener la elasticidad y firmeza cutánea. A esto se suma la acción antioxidante, que contribuye a proteger las células frente a factores externos.
En cuanto a la salud visual, la ciruela aporta vitamina A y carotenoides, nutrientes relacionados con el buen funcionamiento de la visión. Estos componentes pueden contribuir al cuidado ocular y al mantenimiento de una visión adecuada dentro de una dieta equilibrada.
Además de ello, la vitamina C de esta fruta cumple un papel clave en las defensas del organismo, mientras que otros minerales y antioxidantes contribuyen al equilibrio celular y al bienestar general.
La ciruela puede consumirse fresca, deshidratada o en jugos, aunque expertos recomiendan moderar las cantidades, especialmente en personas sensibles a los alimentos ricos en fibra. Consumirla en exceso podría generar molestias digestivas como gases o inflamación abdominal.
Por Katherine Shirley Bravo
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