La muerte de su amiga en un accidente de auto la marcó a fuego, pero una decisión cambió su vida: “Manejá tu miedo”

“Les quería agradecer cuánto me ayudaron”. Con esta frase, Florencia se dirigió hacia el grupo de Facebook Mujeres al Volante y compartió una historia desgarradora que cambió su vida y su rutina por completo: pasó de manejar su propio vehículo a no animarse a subirse a ningún otro por una tragedia vial que protagonizó un ser querido. No obstante, y con mucho apoyo, enfrentó ese temor y logró volver a conducir. Cuando lo hice, sentí felicidad y confianza en mi misma”, sostuvo en diálogo con LA NACION.

Según reveló la mujer oriunda de Buenos Aires, se encontró con un escenario que nunca imaginó: una de sus amigas murió en un accidente automovilístico y eso hizo que, impactada, no quiera manejar más. De a poco lo que era parte de su rutina quedó anulado y comenzó a depender de otras personas para que la llevasen a algún lugar en auto.

Sin embargo, todo cambio cuando conoció al grupo dedicado a apoyar a las mujeres que quieren manejar y realizó talleres virtuales dictados por profesionales. ¿El resultado? Se animó a pisar el acelerador por segunda vez. “Tomé conocimiento del espacio en Instagram y lo amé. Creo que la confianza se construye con el tiempo, pero poco a poco superé todas las barreras que se interpusieron y logré estar más confiada”, sostuvo.

La mujer relató su historia en la comunidad de Facebook "Mujeres al Volante" Facebook Mujeres al Volante

En la publicación que compartió Mujeres al Volante en su cuenta de Facebook, Florencia dio detalles de su historia y también del gran paso que dio en 2022 al sacar el carnet de conducir. “Les quería agradecer cuanto me ayudaron. Hace casi cuatro años falleció una amiga que para mí era familia. Fue un accidente, no lo vi ni nada, pero me dejó un miedo terrible a lastimar a alguien o algo peor y no manejé más, algo que antes amaba”, aseguró.

A principios de 2022 consiguió un trabajo que la obligaba a trasladarse en auto muchas horas del día y por eso tomó una decisión determinante: “Necesitaba moverme cada vez más. No quería depender de mi esposo ¡Y ahora tengo auto y registro!”, especificó en el posteo en la red social.

Si bien disfruta de haber superado ese bloqueo, reconoce que el camino no fue fácil, por eso destacó el apoyo que le dieron las mujeres del grupo. “Leí muchas experiencias que postearon y con el apoyo de mi esposo me animé”, dijo. Hacia el final de su relato, expresó: “Me siento libre y feliz. Gracias infinitas por esta ayuda amorosa que ustedes tienen hacia todas nosotras”.

La repercusión de la publicación fue tal que recibió cientos de Me gusta y comentarios de felicitaciones. Asimismo, la historia dio pie para que otras mujeres de distintos lugares del país generen un espacio de descargo emocional. “Te felicito, cuánta fuerza de voluntad”, escribió una usuaria. “Sos un ejemplo, nos ayuda mucho tu historia para crecer y animarnos”, agregó una joven. “Me siento identificada”, aseguró otra.

La historia de Florencia también se compartió en el grupo de Instagram de la comunidad Instagram Mujeres al Volante

Qué es y cómo funciona Mujeres al Volante

La Fundadora y directora de Mujeres al Volante, Luly Dietrich, propone un espacio que le brinda talleres gratuitos sobre miedo a conducir, siempre asesoradas por especialistas en la materia. “También se las informa para que sepan cambiar un neumático, un foco de luz y todo tipo de cuestiones que se interpongan al volante. Cabe recordar que esto es para vehículos como autos y motos”, explicó la encargada de la comunicación y prensa, Jimena Olazar, en diálogo con este medio.

Por otro lado, aclaró que la comunidad no se encarga de dar clases de manejo, sino que su objetivo es otro: “El propósito es que logren su propia autonomía y que saquen su licencia de conducir por primera vez o la empiecen a utilizar. Las acompañamos en el momento que desean y después en toda su experiencia. Con los talleres buscamos que tengan otros conocimientos, como por ejemplo saber cuáles son los modelos de autos que salen al mercado o cuándo deben cambiar el aceite, entre otras cuestiones”.

Además, el programa trabaja para que alcancen diversos logros en función a su propio bienestar: “Hablamos de calma y postura al volante, manejo seguro, programa de RCP y primeros auxilios”. En línea con esto, el 14 de septiembre realizarán un taller gratuito: aquellas interesadas se pueden inscribir en la página Eventbrite.

El logo de Mujeres al Volante, la comunidad que ayuda a que cientos de personas se animen a enfrentar sus miedos y saquen su licencia de conducir Facebook Mujeres al Volante

La historia de Florencia se sumó al sinfín de vivencias de quienes superan un momento difícil en la vida. Con esfuerzo, tenacidad y mucha valentía, su vida hizo un clic y hoy se convirtió en el claro ejemplo de que se puede salir adelante.