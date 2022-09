Se fueron a un recóndito pueblo de Italia que los hace sentir en la Argentina por una peculiar costumbre

Cansados de la rutina en la Argentina, Agostina Gil Farina y Leandro Chavarría tomaron una decisión que les cambió la vida. En plena pandemia de coronavirus, y con muchas expectativas, pensaron en que la idea de ir a probar suerte desde la Argentina hacia Europa era posible. Con la intención de hacer la ciudadanía e instalarse en Italia, abandonaron La Plata y tomaron un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia lo que sería su nuevo hogar. Hoy en día utilizan las redes sociales para mostrar cómo es su vida allí y buscan cumplir otro objetivo: presentarle al mundo sus facetas artísticas. “Nos recibieron excelentemente bien y nos quieren como a un país hermano”, comentaron en diálogo con LA NACION.

De un momento a otro, ambos renunciaron a sus empleos. En el caso de Leandro, tenía un cargo en el ministerio de Justicia y a su vez daba clases de canto. Agostina, por su parte, se desempeñaba en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y en sus tiempos libres ayudaba en diversas obras de teatro -se recibió como coreógrafa-. Según consignaron a medio, el motivo por el cual trabajaban en una oficina y no se dedicaban exclusivamente a sus respectiva pasiones fue por el mismo que enfrentan cientos de habitantes en el país: la incertidumbre económica. “Queríamos tener una seguridad a fin de mes, pero nos cansamos de hacer miles de trabajos y de no vivir de lo que realmente queríamos”, detallaron.

Agostina y Leandro eligieron instalarse en un recóndito pueblo de Italia Instagram @dosartistasviajeros

“¿Y si nos vamos a otro país?”

El 2020 no fue fácil y las consecuencias de la pandemia se vieron reflejadas en el bolsillo de los argentinos. Asimismo, el confinamiento provocó una gran ansiedad y puso en riesgo la salud mental de miles de personas, como en el caso de la pareja: “Nos mató económicamente como artistas y se cancelaron muchas oportunidades de crecimiento. Tuvimos una mezcla de emociones, de pensar, sumado al aburrimiento”.

Luego de meditarlo por un tiempo, finalmente vendieron su casa platense. En principio, y con el dinero recaudado, la idea que tenían era mudarse más cerca de Capital Federal, pero una pregunta surgió en ellos: ‘¿Y si nos vamos a otro país?’”.

La respuesta no tardó en llegar, ya que en febrero de 2021 emprendieron el viaje y fueron directo a Madrid, luego a Milán y finalmente se instalaron en Cropalati, Italia, donde vivirán hasta terminar los trámites correspondientes de la ciudadanía italiana. “Cuando llegamos encontramos trabajo de cantantes, salimos a tocar y armamos shows”, explicaron.

La pareja admitió que en ningún momento se arrepintieron de emigrar hacia otro país Leandro Chavarría

En cuanto a las razones por las cuales eligieron arribar al sur del país europeo, comentaron que tenían conocimiento de que era mucho más barato que otros destinos y a su vez contaban con una cultura parecida a la que hay en la Argentina: “Nos sirvió para no sufrir tanto la diferencia en las tradiciones que tenemos, nos recibieron excelentemente bien y nos quieren como a un país hermano. Aman a todos los argentinos y, entre los menos de 1000 habitantes que hay, la mayoría también tiene familiares allá. Realmente nos hacen sentir como en nuestra casa”.

La faceta que volcaron y que deslumbró a los habitantes de Cropalati

Apenas colocaron un pie en el recóndito pueblo situado en la provincia de Cosenza, en Calabria, la pareja se sorprendió al ver la diferencia que observaron en cuanto a lo que ganaban como artistas en su país de nacimiento.

“Cuando llegamos nos armamos una especie de emprendimiento. Hacíamos shows de canto y baile en diversos lugares, empezamos toda la temporada de verano y nos fue muy bien”, sostuvieron. Además de eso, cuentan con un trabajo remoto como Agentes oficiales de Disney/Universal.

La amistad que hicieron con algunos de los habitantes de Cropalati Leandro Chavarría

Según precisaron, con lo que recaudan en tan solo una noche pueden pagar hasta un mes de alquiler: “En la Argentina era casi imposible”. En ese sentido, argumentaron que la época en la que se fueron ganaban entre $6000 y $7000, pero no les permitía solventar los gastos diarios: “Vimos que acá, presentándonos diez veces, en poco tiempo teníamos la posibilidad de estar muy tranquilos económicamente”.

En ese sentido, admitieron que aún no se acostumbran a esta nueva realidad y tampoco comprenden la comodidad que tienen actualmente. “Venimos de un país en el que la economía no es estable. Todavía nos cuesta ir al supermercado y no mirar los precios, o adaptarnos a que las cosas acá no aumentan, que la nafta bajó… todo eso era impensado para nosotros”, manifestaron de manera contundente.

Su vida en el pueblo y el vínculo que afianzaron en Cropalati

Fue tal la confianza que generaron en los hogareños, que todos ellos les armaron una fiesta del mate exclusivamente para ellos: “Es un pueblo muy chico, les caímos bien enseguida. Sabemos que también hay una colonia que vive en Buenos Aires, son más de 1200 y están repartidos por la localidad de San Martín, Villa Madero y Lanús. Creemos que hay más allá que acá, por eso tienen nuestra cultura tan arraigada”.

La fiesta del mate que hicieron exclusivamente para la pareja Leandro Chavarría

Por otro lado, afirmaron que se hicieron querer muy rápido gracias a su carisma. Sin embargo, un nuevo proyecto que están por cumplir entristeció a los habitantes: “Nos estamos por mudar a Milán y nos dijeron un dicho: ‘Cuando se viene al sur, se llora dos veces. Una, cuando llegás, porque supuestamente te encontrás con la parte más pobre de Italia y otra cuando te vas, porque que te llevás una familia nueva”.

Asimismo, confirmaron que hay otro grupo de personas que quiere viajar hacia la Argentina en diciembre: “Algunos ya fueron y conocen, pero gracias a nosotros recuperaron el contacto con una gran cantidad de familiares y quieren volver”.

El mundo de las redes sociales

Agostina y Leandro utilizan su Instagram @dosartistasviajeros, en donde exhiben algunas perlitas de su vida desde su llegada al exterior y a su vez lo utilizan como un espacio para compartir consejos y anécdotas. En marzo, se volvieron virales cuando descubrieron que en Italia no se usaba el bidet, tal y como lo conocen los argentinos. Ante esto, empezaron a indagar y encontraron un peculiar invento para sustituirlo.

El insólito reemplazo del bidet en Italia

“¿Estás pensando en emigrar o viajar a Estados Unidos, Europa o cualquier país de Oceanía? ¿Te preocupa que en tu destino puedas no encontrarte con tu mejor amigo? Dile adiós a todos esos fantasmas que te atormentan: llegó el bidet portátil. Presiona y ya”, reza una voz en off en un hilarante video, que emula al clásico programa de televentas ¡Llame ya!, y que fue publicado en la plataforma virtual.

Lo que viene

Como nombraron anteriormente, la pareja se mudará en las próximas semanas a Milán, donde buscarán ampliar los horizontes artísticos: “Queremos formarnos más, estudiar para perfeccionarnos como cantantes y actores. La idea después es probar suerte en España y recorrer diversos lugares”.

Si bien hoy eligen transitar ese camino de vida, admiten que la Argentina siempre será su hogar: “En diciembre volveremos por unos meses. Nuestra idea es inicialmente es ser nómades, pero el país nos tira un montón porque tenemos a nuestra familia y amigos”. Con toda esta trayectoria, hoy en día miran para atrás y no se arrepienten de todo lo que emprendieron, pero tampoco se olvidan de sus raíces que tanto los ayudó a ser como son en la actualidad.