LA NACION ganó el máximo premio mundial a la excelencia en periodismo digital

NUEVA YORK.– LA NACION obtuvo el máximo reconocimiento de los Online Journalism Awards (OJA) 2026 al ser distinguido con el primer premio en la categoría General Excellence in Online Journalism, Large Newsroom, que reconoce la excelencia integral de una organización periodística en el entorno digital.

El premio, entregado por la Online News Association (ONA), una de las principales organizaciones internacionales dedicadas al periodismo digital, coloca nuevamente a LA NACION entre los medios más reconocidos del mundo por la calidad de sus contenidos, la innovación, la narrativa digital y la incorporación de nuevas tecnologías al trabajo periodístico.

En la instancia final, LA NACION compitió con The New York Times, el otro medio seleccionado por el jurado internacional en la categoría destinada a las grandes redacciones. La distinción fue anunciada durante la ceremonia de los Online Journalism Awards en Nueva York.

La producción sobre la explosión en la fábrica militar de Río Tercero

Los OJA fueron creados en 2000 y distinguen anualmente trabajos y organizaciones periodísticas de todo el mundo. La propia organización define estos galardones como un reconocimiento global a la excelencia y la innovación en el periodismo digital. En la edición 2026, medios como The New York Times, The Washington Post, Reuters, BBC News, Bloomberg, NBC News, ProPublica, The Globe and Mail, National Geographic y LA NACION estuvieron entre los seleccionados en las diferentes categorías.

La categoría General Excellence in Online Journalism tiene una particularidad: no premia una única investigación, cobertura o innovación tecnológica, sino el desempeño integral de una organización periodística. Según las bases de los OJA, reconoce a un medio enfocado en lo digital que cumple exitosamente su misión editorial, sirve de manera efectiva a su audiencia, maximiza el uso de herramientas y plataformas digitales y representa los más altos estándares periodísticos. Para determinar al ganador, el jurado considera, entre otros aspectos, la calidad del periodismo, la experiencia de los usuarios y la utilización de herramientas digitales para alcanzar, informar e involucrar a las audiencias.

En la instancia final, LA NACION compitió con The New York Times, el otro medio seleccionado por el jurado internacional en la categoría destinada a las grandes redacciones

“Este reconocimiento nos honra profundamente. LA NACION es consecuencia de valores compartidos, de la búsqueda constante de innovación y de un periodismo de calidad que trabaja con estándares internacionales. Pero sobre todo es el resultado de un equipo al que nunca le da lo mismo, de investigaciones y trabajos que marcan la agenda y de mantener el eje en lo que verdaderamente nos importa: contribuir desde el periodismo de calidad a la construcción de un país mejor”, sostuvo José Del Rio, secretario general de Redacción.

Al recibir el premio a la Excelencia General en el Periodismo Online, Momi Peralta Ramos -líder de LN Data y IA Labs- destacó la trayectoria evolutiva del medio a lo largo de más de tres décadas, desde el formato impreso hasta la inteligencia artificial, y reafirmó el compromiso de sostener un periodismo riguroso, transparente e integral que garantice el derecho a informar con veracidad en un contexto desafiante.

Momi Peralta Ramos, líder de LN Data e IA Labs, recibió el premio en nombre de LA NACION

El reconocimiento tiene, además, un antecedente significativo para LA NACION: el medio ya había obtenido dos veces, en 2010 y 2011, el primer premio de General Excellence in Online Journalism, pero en la categoría para sitios de noticias en idiomas distintos del inglés. También había sido finalista de General Excellence en 2013, 2015 y, más recientemente, en 2024, cuando compitió con The Boston Globe, The Washington Post y el equipo de periodismo visual de The New York Times. Y el año pasado, obtuvo otro gran reconocimiento que colocó a este medio a la vanguardia de la innovación a nivel global: el primer premio mundial de WAN-IFRA por el uso de inteligencia artificial en la Redacción, en el Congreso Mundial de Medios realizado en Cracovia, Polonia. La producción premiada en esa instancia, Así nos habló Milei: 9 trucos del relato libertario para construir un nuevo sentido común, fue un desarrollo con IA que permitió indagar en la lógica presidencial con nuevas tecnologías.

El momento de la entrega del premio a la Excelencia Periodística para LA NACION

El premio de 2026 de la ONA se produce en un escenario diferente. Fue evaluado esta vez dentro de la categoría de grandes redacciones, sin diferenciación por idioma, y llegó a la instancia definitiva junto con The New York Times.

Periodismo, innovación y tecnología

La candidatura presentada por LA NACION ante el jurado mostró el proceso de transformación desarrollado por el medio durante las últimas dos décadas, desde la transición del papel a las plataformas digitales hasta la producción audiovisual, las redes sociales, el periodismo de datos y, en los últimos años, la incorporación de inteligencia artificial a distintos procesos editoriales.

La presentación puso el foco en una premisa: cada cambio tecnológico fue abordado como una herramienta para fortalecer el periodismo y desarrollar nuevas formas de conectar los contenidos con las audiencias.

La estatuilla del premio máximo a la Excelencia Periodística en la plataforma digital otorgado por la Online News Association

Entre los casos seleccionados para representar el trabajo de LA NACION estuvo “Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción”, una investigación multimedia que reconstruyó con documentación judicial, peritajes, archivos, trabajo de campo y modelado tridimensional la explosión ocurrida en 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero.

Para determinar al ganador, el jurado considera, entre otros aspectos, la calidad del periodismo, la experiencia de los usuarios y la utilización de herramientas digitales para alcanzar, informar e involucrar a las audiencias

La investigación, publicada en la sección A Fondo, permitió reconstruir visualmente uno de los episodios de corrupción más relevantes de la historia argentina reciente. Lo que inicialmente había sido presentado como un accidente fue determinado posteriormente por la Justicia como un hecho deliberado destinado a ocultar pruebas vinculadas con el tráfico ilegal de armas durante la presidencia de Carlos Menem.

El proyecto combinó investigación periodística y nuevas narrativas para explicar los acontecimientos también a generaciones que no los habían vivido. La publicación alcanzó cerca de 40.000 páginas vistas durante su primer día, frente a un promedio de 12.000 para contenidos comparables; el 62% de esas lecturas correspondió a suscriptores y el tiempo promedio superó los cuatro minutos.

El trabajo ya había recibido en abril el primer premio a la Mejor Visualización de Datos en los Digital Media LATAM 2026 de WAN-IFRA, donde LA NACION fue el único medio argentino premiado.

El especial sobre la trágica inundación de Bahía Blanca en marzo de 2025

Otro de los proyectos incluidos en la candidatura reconstruyó las inundaciones de Bahía Blanca, una de las catástrofes meteorológicas más graves ocurridas recientemente en el país. La investigación combinó datos meteorológicos, imágenes satelitales, análisis geográfico, entrevistas con especialistas, reportería en el terreno y más de 100 videos aportados por usuarios y posteriormente verificados.

A través de una reconstrucción hora por hora y de un modelo tridimensional de la ciudad, el trabajo permitió explicar por qué el impacto de la tormenta había alcanzado semejante magnitud: no solo por la cantidad excepcional de lluvia, sino también por la topografía urbana, las limitaciones del sistema de drenaje y el desplazamiento del agua sobre una superficie densamente urbanizada.

La estrategia ambiental de LA NACION tiene como antecedente el Proyecto Naturaleza, creado en 2019 como una iniciativa transversal para incorporar la perspectiva climática y de biodiversidad en diferentes secciones de la Redacción, traducir conocimiento científico para las audiencias y desarrollar proyectos multimedia en colaboración con especialistas y organizaciones ambientales.

Un tercer caso presentado ante los OJA fue “Trabajos que cambian vidas”, una iniciativa dedicada a uno de los problemas estructurales de la Argentina: las dificultades que enfrentan los jóvenes de los sectores de menores ingresos para acceder a su primer empleo formal.

Los OJA fueron creados en 2000 y distinguen anualmente trabajos y organizaciones periodísticas de todo el mundo. La propia organización define estos galardones como un reconocimiento global a la excelencia y la innovación en el periodismo digital

El proyecto partió de un dato: apenas tres de cada 100 jóvenes de los barrios más pobres logran ingresar al mercado formal de trabajo. La producción combinó investigación, historias personales y una convocatoria a empresas para incorporar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Alcanzó más de 100.000 páginas vistas y 987.000 cuentas en redes sociales y, como consecuencia de la iniciativa, más de 50 compañías se inscribieron para contratar jóvenes acompañados por la Fundación Forge.

Inteligencia artificial con supervisión periodística

La incorporación de inteligencia artificial generativa a los procesos editoriales fue otro de los ejes de la presentación. LA NACION desarrolló herramientas propias destinadas a asistir la creación de contenidos y automatizar procesos sin desplazar la responsabilidad editorial de los periodistas.

Los desarrollos fueron realizados en conjunto por distintas áreas de la compañía -Data & AI Core Lab, Producto y Tecnología, Audiencia y la Redacción- e incluyen una caja de herramientas interna para la producción de contenidos, un complemento para ARC Composer con funciones de edición, sistemas de etiquetado automático, automatizaciones conectadas con modelos de lenguaje y agentes de IA destinados a mejorar procesos editoriales y operativos.

En 2025 LA NACION había recibido el primer premio mundial de WAN-IFRA por el uso de IA en la Redacción por "Así nos habló Milei: 9 trucos del relato libertario"

La aplicación de estas tecnologías también permitió desarrollar nuevas metodologías de investigación periodística. Uno de los trabajos realizados durante 2025 utilizó herramientas de IA para analizar sistemáticamente el discurso público del presidente Javier Milei. La investigación tuvo repercusión pública y derivó en nuevas instancias de seguimiento periodístico sobre la evolución de ese discurso.

Una trayectoria de reconocimientos internacionales

El premio de los OJA se suma a una serie de distinciones obtenidas por LA NACION en los últimos años y consolida al medio como uno de los medios de habla hispana con mayor reconocimiento internacional por su narrativa digital, periodismo de datos, diseño, innovación y calidad de contenidos.

En 2026, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ubicó a LA NACION como el medio con mayor cantidad de reconocimientos de sus Premios a la Excelencia Periodística: obtuvo cinco distinciones, dos primeros premios y tres menciones honoríficas. Los primeros premios correspondieron a la entrevista de Hugo Alconada Mon con Arturo Pérez-Reverte y a la producción visual sobre la misión espacial Artemis II.

Arturo Pérez-Reverte con Hugo Alconada Mon: "Hay lugares de los que nunca se vuelve"

Ese mismo año, WAN-IFRA distinguió la reconstrucción de la explosión de Río Tercero como la Mejor Visualización de Datos de América en los Digital Media LATAM, mientras que la Society for News Design volvió a ubicar a LA NACION entre los medios destacados internacionalmente por su diseño digital.

La continuidad de esos reconocimientos se apoya en una transformación que comenzó hace más de 20 años y atravesó diferentes etapas: el desarrollo temprano de lanacion.com, la creación de LN Data, la integración de equipos multidisciplinarios, las nuevas narrativas audiovisuales e interactivas y, más recientemente, la experimentación con inteligencia artificial.

LA NACION integra además desde julio de 2020 The Trust Project, una iniciativa internacional que promueve estándares de transparencia y confianza en los medios de comunicación.

El primer premio de General Excellence de los OJA reconoce esa trayectoria en un momento de transformación acelerada de la industria periodística. Más de 150 años después de la fundación del diario papel y a más de tres décadas del nacimiento de su edición online, el desafío sigue siendo combinar las herramientas de cada época con los principios centrales del oficio: investigación, edición, rigor, contexto y servicio a las audiencias.

LA NACION utiliza IA generativa en diversas áreas de la organización para optimizar productos editoriales y visuales, flujos de trabajo y procesos, mejorar la accesibilidad y desarrollar proyectos de investigación basados en datos.

Los principales premios internacionales de LA NACION en los últimos años

2026

Online Journalism Awards (ONA): primer premio en General Excellence in Online Journalism, Large Newsroom.

primer premio en General Excellence in Online Journalism, Large Newsroom. Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): cinco reconocimientos en los Premios a la Excelencia Periodística: dos primeros premios y tres menciones honoríficas.

cinco reconocimientos en los Premios a la Excelencia Periodística: dos primeros premios y tres menciones honoríficas. WAN-IFRA Digital Media LATAM: primer premio a Mejor Visualización de Datos por la reconstrucción de la explosión de Río Tercero.

primer premio a Mejor Visualización de Datos por la reconstrucción de la explosión de Río Tercero. Society for News Design (SND): reconocido entre los diez medios con mejor diseño digital del mundo.

2025

WAN-IFRA Digital Media Awards Worldwide: premio mundial por la cobertura digital de los Juegos Olímpicos de París 2024.

premio mundial por la cobertura digital de los Juegos Olímpicos de París 2024. WAN-IFRA: primer premio global por el uso de inteligencia artificial en la Redacción.

primer premio global por el uso de inteligencia artificial en la Redacción. Society for News Design: una medalla de oro y 27 distinciones; el medio de habla hispana más premiado de esa edición.

una medalla de oro y 27 distinciones; el medio de habla hispana más premiado de esa edición. Digital Media Awards Americas de WAN-IFRA: el medio más premiado de América.

el medio más premiado de América. Premios Internacionales Rey de España: premio por el documental sobre Mama Antula.

premio por el documental sobre Mama Antula. Grupo de Diarios América: tres de los cuatro premios de periodismo otorgados por el GDA.

tres de los cuatro premios de periodismo otorgados por el GDA. FOPEA: tres premios a trabajos de periodismo de investigación.

2024

WAN-IFRA Digital Media Awards Americas: primer premio a Mejor Sitio de Noticias de América.

primer premio a Mejor Sitio de Noticias de América. Premios Internacionales Rey de España: premio de Periodismo Medioambiental por el documental Pampa Seca.

premio de Periodismo Medioambiental por el documental Pampa Seca. Online Journalism Awards: finalista en General Excellence in Online Journalism, Large Newsroom.

finalista en General Excellence in Online Journalism, Large Newsroom. Sociedad Interamericana de Prensa: único medio argentino premiado por segundo año consecutivo.

único medio argentino premiado por segundo año consecutivo. Grupo de Diarios América: dos de los cuatro premios otorgados por el GDA.

2023

Sociedad Interamericana de Prensa: premio a la Transformación Digital.

premio a la Transformación Digital. Society for News Design: con 19 premios, el medio digital en español más distinguido.

con 19 premios, el medio digital en español más distinguido. WAN-IFRA: dos premios internacionales por la cobertura multimedia del Mundial de Qatar 2022.

dos premios internacionales por la cobertura multimedia del Mundial de Qatar 2022. Online Journalism Awards: finalista en dos categorías internacionales.

finalista en dos categorías internacionales. Grupo de Diarios América: tres de los cuatro premios de periodismo otorgados ese año.

2022

Sigma Awards: LN Data fue elegido el mejor equipo de periodismo de datos del mundo.

LN Data fue elegido el mejor equipo de periodismo de datos del mundo. WAN-IFRA: premio al mejor proyecto de periodismo digital de América Latina.

2021

WAN-IFRA: fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor sitio de noticias de América Latina.

Antecedentes en los Online Journalism Awards