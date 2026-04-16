LA NACION, el único medio argentino premiado en los Digital Media Latam 2026

BOGOTÁ.- La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) reconoció a LA NACION con el premio a la Mejor Visualización de Noticias durante el Digital Media LATAM, el evento más importante para la industria de los medios de comunicación en América, que reunió a líderes de las redacciones del continente.

LA NACION fue el único medio argentino que recibió la distinción en la competencia de la que participaron 116 trabajos de medios de la región evaluados por un jurado internacional.

La producción multiplataforma -que competirá en mayo por el premio global- “Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción” se quedó con el primer puesto en la terna de “Mejor Visualización de Noticias”. La propuesta de LA NACION, con textos de Diego Cabot y desarrollo visual de Florencia Abd y Alejandro Bogado -del equipo de Nuevas Narrativas- reconstruyó una de las mayores tragedias de la historia argentina, a 30 años de la explosión de la fábrica militar que en pocos minutos fue una lluvia de arsenales: bombas, explosivos, balas y restos de acero de material bélico que se guardaban en los depósitos volaron por el aire.

El equipo de trabajo estuvo integrado también por Alejandro Bogado y Gabriel Podestá (modelado 3D), Florencia Abd y Juana Copello (producción periodística), Florencia Fernández Blanco (edición periodística), Aníbal Greco (edición fotográfica) y Julieta Bollini (edición de video).

Sebastián Salguero. De su trabajo “Abrazos Partidos”, sobre las consecuencias del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero. Sebastián Salguero - Prensa Calamuchita FotoDoc

Otros trabajos periodísticos de LN fueron finalistas del premio: el sitio lanacion.com -que el año pasado cumplió 30 años en Internet- en la categoría “Mejor relanzamiento de un sitio de noticias o aplicación móvil” y LN Play -el proyecto audiovisual de LA NACION- en la categoría “Producto Digital Innovador”.

Todos los ganadores de los premios Digital Media Latam, entre ellos LA NACION

La entrega de premios tuvo lugar durante el encuentro de WAN IFRA Americas en la ciudad de Bogotá, donde se debatieron distintos desafíos para la industria de medios de comunicación, en constante evolución y renovación. El uso de IA en las redacciones, la construcción de la confianza, la verificación de datos y las alianzas de medios con creadores de contenidos fueron algunos de los temas analizados en el programa del congreso. LA NACION participó del panel “Confianza y sostenibilidad del periodismo” en la que se mostraron algunos casos de éxito en la producción de nuevas narrativas periodísticas y se compartieron los detalles de la nueva campaña de comunicación de marca titulada “Quien lo dice importa”.

LN PLAY Trailer 2026 S SON

El premio obtenido se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por LA NACION en los últimos años, entre ellos el Premio Rey de España por los documentales “Pampa Seca” y “Mama Antula”. Además, el sitio lanacion.com es el más ganador a nivel regional por la innovación en su propuesta digital, con distinciones de las organizaciones de prensa de la región como INMA, SIP y ONA, entre otras.