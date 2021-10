LA NACION fue elegido el mejor sitio de noticias de América latina

LA NACION fue distinguido como el Mejor Sitio de Noticias de América latina en la máxima categoría de los Premios Digital Media Latam 2021, galardón otorgado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Además, se alzó con los premios a Mejor Visualización de Datos (Monitor Legislativo Ambiental) y Mejor Proyecto de Periodismo Digital (El drama de las aulas cerradas), además de obtener el segundo lugar en la categoría Mejor Proyecto de Alfabetización de Noticias, por Argentina, no lo entenderías: el formato de reacciones de YouTube llevado a las noticias, y el tercer lugar en Mejor Compromiso con las Audiencias, por su serie de videos “Cómo ser viral (sin usar virales)”.

El jurado internacional estuvo integrado por Ismael Nafría (autor del libro La reinvención de The New York Times), Conz Preti (Editora de Crianza y Salud de Insider Inc., EE.UU), Caio Tulio Costa (profesor de periodismo y pionero de Internet en Brasil), Carmen Riera (Directora de Runrun.es, Venezuela) Rodrigo Fino (diseñador y consultor editorial, presidente y fundador de García Media) y Guido Culasso Moore (director creativo digital y consultor fundador de Iconosur), entre otros.

Es la cuarta vez que LA NACION obtiene el premio mayor en siete años de historia de la distinción (2015, 2017, 2020 y 2021)

El equipo de evaluación valoró varios atributos del proyecto digital de LA NACION, como la calidad de sus contenidos, la experiencia de usuario de su producto online, la plataforma tecnológica, la variedad de narrativas y la propuesta de periodismo visual.

“Es un gran honor que reconforta. Tenemos un equipo que deja lo mejor todos los días para llevar el periodismo de calidad a los estándares más altos. Es un orgullo que nos motiva a seguir esforzándonos porque ser el mejor sitio digital de América latina es parte del camino de nuestra transformación”, dijo José del Rio, Director de Contenidos de LA NACION, al conocerse la decisión del jurado.

Las candidaturas para mejor sitio de noticias de América latina debían “demostrar una fuerte calidad de contenido, consistencia en la experiencia del usuario y evidencia del compromiso de la compañía para administrar el servicio y ofrecer valor a los lectores y clientes”.

LA NACION cumple en diciembre 26 años en Internet y lleva más de diez versiones del producto digital optimizado para todas las plataformas y dispositivos . Refuerza su compromiso con el periodismo de calidad con una amplia oferta de información, entretenimiento y servicio, anclada en sus noticias en tiempo real, historias de alto valor agregado y análisis de las más prestigiosas firmas de la Argentina y el mundo. Podcasts, visualizaciones interactivas, video digital, periodismo de datos, inteligencia artificial y otras innovaciones siempre presentes en su home page, premiada a nivel mundial por su diseño e innovación.

WAN-IFRA es la organización de medios y periodistas más grande del mundo. Con sedes en París, Francia, Fráncfort, Alemania, y filiales en Singapur, Chennai, la India y Ciudad de México, representa a más de 18.000 publicaciones, 15.000 sitios online y alrededor de 3000 compañías en más de 120 países.

Las distinciones de LA NACION

1. Mejor Sitio o Servicio Móvil de Noticias

Con el fin de aportar a la construcción del país y a los valores democráticos, LA NACION hizo una renovación total de su producto digital de contenidos a partir de nuevas áreas estratégicas para el funcionamiento de su redacción: la implementación tecnológica de ARC XP, la contratación de científicos de datos, la designación de especialistas en audiencias, una profundización del área de innovación y storytelling digitales, la potencialización del periodismo de datos, la reinvención de la relación con sus suscriptores a través de un área específica de UX de contenidos, la incorporación a la iniciativa de género “BBC 50\50″ y la adhesión de una nueva área audiovisual digital.

2. Mejor visualización de datos: el Monitor Legislativo Ambiental

El Monitor Legislativo Ambiental es una valiosa herramienta de servicio que facilita el acceso a la información pública y la participación ciudadana, permitiendo a los lectores seguir el curso de los asuntos medioambientales en el Congreso argentino de forma rápida y precisa. Es un aporte al acceso a la información, a través de una propuesta sencilla, que visibiliza el recorrido para contar con la legislación ambiental en Argentina.

3. Mejor proyecto de periodismo digital: “El drama de las aulas cerradas durante la pandemia”

La pandemia por COVID-19 transformó el entorno educativo de muchos países alrededor del mundo. A través de este proyecto, LA NACION buscó evidenciar las problemáticas sociales y educativas experimentadas por la comunidad estudiantil en Argentina. A partir del uso de redes sociales y relatos, el proyecto logró incorporar los retos y experiencias de varios grupos sociales durante el regreso a clases presenciales. Las decisiones de gobierno y las distintas necesidades al interior del sistema educativo son expuestas de forma clara y precisa por medio de ilustraciones y contenidos digitales.

Mejor proyecto de alfabetización de noticias: “Argentina, no lo entenderías”

El proyecto Argentina, no lo entenderías, el formato de reacciones de YouTube llevado a las noticias, protagonizado por Joaquín Garau, busca crear contenidos en formatos nativos, con el lenguaje y frescura de esos espacios sociales donde están presentes las marcas de noticias.

Mejor Compromiso de Audiencias: “Cómo ser viral (sin usar virales)”

Con “Cómo ser viral (sin usar virales)”, LA NACION sumó una serie de nuevos formatos de video en redes sociales para dar cuenta, con una narrativa ágil y adaptada a esa plataforma, de las contradicciones de figuras públicas de la realidad argentina.

Los elegidos del Digital Media Latam 2021

Todos los ganadores del premio más prestigioso del periodismo digital de la región.