Feria del Libro 2026: quiénes pueden entrar gratis

Llega una nueva edición de la Feria del Libro en Buenos Aires y su relevancia no se limita únicamente a la venta de libros. Este evento se consolida como un gran espacio en América Latina para autores, editoriales y miles de visitantes que aman el mundo literario. Las entradas ya se encuentran disponibles, pero hay ciertas personas que pueden entrar gratis y también hay distintos días y horarios especiales que son de ingreso gratuito.

Cuándo es la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro se realiza en el predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo y se desarrolla del 23 de abril al 11 de mayo. Los horarios estipulados para las distintas actividades son:

Lunes a viernes de 14 a 22

Sábados, domingos y feriados de 13 a 22

Ya se encuentran disponibles las entradas para acceder al evento (Foto: Feria del Libro)

Quiénes pueden ingresar gratis

Hay personas que pueden ingresar directamente en los molinetes de cualquiera de los ingresos sin necesidad de obtener una entrada:

Menores de hasta 12 años inclusive : ingresan gratis todos los días, acompañados por un adulto.

: ingresan gratis todos los días, acompañados por un adulto. Personas con discapacidad y un acompañante : ingresan gratis todos los días. Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.

: ingresan gratis todos los días. Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital. Docentes de todos los niveles : ingresan gratis todos los días. Deben presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.

: ingresan gratis todos los días. Deben presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital. Jubilados y pensionados : ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.

: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital. Estudiantes de todos los establecimientos y niveles : ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar libreta, certificado o constancia que acredite condición, en soporte físico o digital.

: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar libreta, certificado o constancia que acredite condición, en soporte físico o digital. Grupos o delegaciones de instituciones educativas : ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo) solicitando previamente la visita a través de este formulario.

: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo) solicitando previamente la visita a través de este formulario. Pase Cultural : presentando el Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires se ingresa gratis todos los días.

: presentando el Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires se ingresa gratis todos los días. La Noche de la Feria : sábado 25 de abril, con ingreso libre a partir de las 20:00

: sábado 25 de abril, con ingreso libre a partir de las 20:00 Día del Banco Provincia : miércoles 6 de mayo, ingreso gratuito presentando la App Cuenta DNI, tarjeta crédito o débito del Banco Provincia.

: miércoles 6 de mayo, ingreso gratuito presentando la App Cuenta DNI, tarjeta crédito o débito del Banco Provincia. Lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril; lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de mayo: ingreso gratis de 20:00 a 22:00.

Hay personas que tienen el ingreso gratuito al evento Santiago Oróz

Qué tipo de entradas hay para la Feria del Libro 2026

Hay distintas opciones para ingresar al evento, según el día que se quiera asistir:

1. Entrada de lunes a jueves

Precio: $8000

Permite una única visita a la feria en cualquiera de esos días.

Esta opción suele ser la más económica porque son días de semana con menor cantidad de público.

2. Entrada para viernes, sábados, domingos y feriados

Precio: $12000 .

. También permite una sola visita, pero en los días de mayor concurrencia.

Los fines de semana el valor suele ser más alto debido a la mayor demanda de visitantes.

3. Pase de tres visitas

La tercera tarjeta muestra “Pase 3 visitas”.

Precio: $18000 .

. Permite entrar tres veces a la feria en tres días diferentes.

Este pase es útil para quienes quieren recorrer el evento con más tiempo, asistir a charlas o volver varios días.

Cómo se pueden comprar las entradas

Las entradas para la Feria del Libro se pueden adquirir de dos maneras:

1. Compra online: Se pueden comprar a través del sitio oficial de venta de entradas de la feria. En este caso se obtiene un ticket digital que luego se presenta al ingresar al predio.

2. Compra presencial: También es posible adquirirlas en las boleterías del predio ferial, antes de ingresar al evento en Avda. Santa Fe 4201, Avda. Sarmiento 2704 y estacionamiento y Avda. Cerviño 4474 y estacionamiento.