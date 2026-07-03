La OMS declara el fin del brote de hantavirus vinculado al crucero que partió de Argentina

GINEBRA (AFP).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves que el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que generó alarma internacional, llegó a su fin luego de que la última persona bajo vigilancia sanitaria completara la cuarentena.

El titular de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en una conferencia de prensa que está “muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó”.

Se registraron 13 casos vinculados con el crucero que había zarpado desde el extremo sur de la Argentina, entre ellos tres muertes.

“La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius completó su período de cuarentena, obtuvo resultado negativo en los análisis y regresó a su hogar”, dijo Ghebreyesus en Ginebra.

“No se notificaron nuevos casos desde el 25 de mayo”, agregó.

En total, sostuvo el director general de la OMS, las autoridades sanitarias “identificaron y monitorearon a más de 650 contactos en 33 países y territorios”.

Los 13 casos detectados en este episodio representan apenas una fracción frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus —un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico— que se registran cada año.

Sin embargo, la mayoría de estas infecciones se produce por transmisión directa desde un animal, generalmente un roedor.

La preocupación en este caso estaba centrada en el riesgo de contagio entre personas. La cepa involucrada, conocida como virus Andes, es la única de la que se tiene registro que puede transmitirse de persona a persona.

Diana Rojas Álvarez, responsable de epidemias de alto impacto de la OMS, afirmó que el brote del Hondius podía darse por concluido porque ya no representaba un riesgo para la salud pública.

“Sin embargo, el virus Andes y otros hantavirus siguen representando una amenaza para la salud pública en Sudamérica y en otras regiones endémicas”, señaló.

“El trabajo de vigilancia sobre los hantavirus debe continuar”, agregó.

El 1° de abril de este año, el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde, con escalas en islas remotas del Atlántico Sur.

Tras detectarse el brote, el buque se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de Canarias, donde el 10 de mayo desembarcaron más de 120 pasajeros.

Más tarde, en Róterdam, en los Países Bajos, una tripulación reducida debió cumplir varias semanas de cuarentena.

El origen del brote todavía no fue identificado.