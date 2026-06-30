Detectan la circulación de hantavirus en Ushuaia, pero la variante viral no coincide con la que causó el brote en el crucero

Los roedores capturados en Ushuaia, como parte de la investigación por el brote de hantavirus dentro del crucero MV Hondius, permitieron detectar la presencia del virus en la provincia más austral del país, algo de lo que no existía registro hasta el momento. La variante viral hallada está “emparentada” con el virus Andes, pero no coincide genéticamente con el que causó el brote en la embarcación, según informó hoy el laboratorio nacional de referencia para la enfermedad de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán).

“Al ser una variante no descripta previamente, los estudios continúan en curso para obtener el genoma viral completo y conocer el porcentaje total de identidad con los otros hantavirus ya caracterizados. De todas formas, estos resultados son definitorios para saber que el virus identificado no tiene relación con el brote del crucero”, aclararon a LA NACION.

Con este resultado, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego, que inicialmente afirmaban que la isla estaba libre de hantavirus por ausencia de casos detectados, tendrán ahora que intensificar la vigilancia ambiental y epidemiológica como el resto de las provincias donde hay presencia viral.

"Los estudios continúan en curso para obtener el genoma viral completo", aclaró el Malbrán Fabián Marelli_Enviado Especial

Las autoridades de Anlis Malbrán dieron a conocer que los análisis en el Servicio de Biología Molecular de muestras serológicas positivas para hantavirus en roedores capturados el mes pasado en áreas silvestres, como el Parque Nacional Tierra del Fuego y otros puntos de áreas boscosas “permitieron detectar por primera vez la circulación de hantavirus en roedores de Ushuaia”. Cinco de 144 ratones capturados tenían anticuerpos para la enfermedad.

El equipo a cargo del trabajo de campo viajó a esa ciudad entre el 18 y el 22 de mayo para capturar ejemplares del ratón colilargo patagónico (Oligoryzomys longicaudatus) dentro de la investigación epidemiológica del brote que atrajo atención mundial. El buque, después de varias travesías a la Antártida, las Islas Malvinas y las islas Sándwich del Sur, zarpó el 1° de abril del puerto de Ushuaia por el Atlántico con destino a Cabo Verde. 13 pasajeros y tripulantes enfermaron en alta mar, incluidos tres que fallecieron. El primero en enfermar fue un ornitólogo neerlandés que durante cinco meses había viajado en un motorhome con su esposa por la Argentina, Chile y Uruguay para hacer avistaje de aves, como dio cuenta este medio.

El ratón colilargo patagónico es el reservorio conocido del virus Andes en áreas endémicas de las provincias del sur. A partir de dos brotes, uno en El Bolsón y otro, más reciente, en Epuyén y la Comarca Andina, se determinó localmente que es el único virus hanta conocido en el mundo que se puede transmitir de persona a persona, además de la vía ambiental (a través de la orina, saliva y excrementos de roedores infectados).

Aun cuando la presencia del Oligoryzomys longicaudatus estaba validada desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, no había registros locales de hantavirus. Investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) del Conicet que monitorean el ambiente y la fauna local indicaron a LA NACION que detectaron ADN del colilargo en aguas y costas de los ríos desde Ushuaia hasta Río Grande. Pero las capturas del Malbrán en el Parque Nacional Tierra del Fuego y otros puntos en las afueras de la ciudad no dieron con esa especie.

En el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) del Conicet que monitorean el ambiente y la fauna local Fabián Marelli_Enviado Especial

El Cadic cuenta con el registro histórico más completo, desde la década del 90 y hasta hace meses apenas, de la población fueguina de colilargos. Ya casi no trabajan con trampas: en el Laboratorio de Ecología Molecular utilizan ADN ambiental para el monitoreo.

El hallazgo de hantavirus en la isla se dio a partir de la captura de otras especies de roedores en la región, como la olivácea (Abrothrix olivácea) o de pelos largos (Abrothrix hirta). Los colilargos, representados por varias especies del género Oligoryzomys, son reservorios de distintos genotipos del virus hanta distribuidos en el país: una vez infectados, pueden eliminar partículas virales al ambiente durante largos períodos.

En el caso del virus Andes, según habían explicado especialistas consultados por LA NACION, el único reservorio natural es el colilargo del sur. Otras especies, como la olivácea o la de pelos largos, pueden infectarse y transmitir la enfermedad, pero durante un período muy breve, ya que su sistema inmunológico desarrolla anticuerpos que eliminan el virus, lo que impide su transmisión sostenida al ambiente. La detección de esos anticuerpos (indican que hubo una infección en algún momento) llevó a identificar por primera vez la presencia de hantavirus en Tierra del Fuego.

“Los estudios genéticos determinaron que el virus, por su grado de identidad nucleotídica [porcentaje de similitud del genoma viral], se considera emparentado con el virus Andes y se clasifica dentro de la especie Orthohantavirus andesense. No obstante, la variante viral hallada en los roedores de Tierra del Fuego es diferente de la observada en los casos humanos asociados al brote investigado. De esta manera, la investigación permitió descartar que los roedores analizados hayan sido la fuente de infección vinculada a ese evento [a bordo del MV Hondius]”, agregaron desde Anlis Malbrán.

Ante la consulta de este medio, aclararon que esa similitud máxima con el virus Andes es del 85%. “Es decir que el virus identificado es distinto a todos los conocidos, siendo el más parecido el Andes. Estos resultados confirman que esta nueva variante pertenece a la misma especie que la mayoría de los hantavirus que circulan en la Argentina”, precisaron.

Refuerzo del monitoreo ambiental

El Ministerio de Salud fueguino anticipó a propósito de estos resultados que, con asistencia del Malbrán, empezarán a reforzar el monitoreo ambiental y epidemiológico del hantavirus.

“Se fortalecerán los estudios de vigilancia mediante la incorporación del laboratorio del Hospital Regional Ushuaia a la red nacional de laboratorios [de referencia para] hantavirus. Asimismo, se mantendrán monitoreos periódicos de roedores silvestres para continuar el seguimiento de estos hallazgos y reforzar la capacidad de detección temprana en la provincia”, expresaron las autoridades sanitarias provnciales a la par de los datos difundidos por el laboratorio nacional de referencia.