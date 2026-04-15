La Policía de Córdoba intimó al hermano de Santiago Maldonado tras un video en el que acusó a un agente de “mentiroso” y “coimero”

La Policía de la Provincia de Córdoba envió una carta documento a Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, en la que le exige que se retracte de declaraciones realizadas contra un efectivo de la Policía Caminera, tras un procedimiento de control vehicular que derivó en una infracción de tránsito. El episodio se originó el 1 de abril pasado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 648, en cercanías de la localidad de Oncativo.

Según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales y del propio registro difundido por Maldonado, el vehículo en el que se trasladaba fue detenido en un control de rutina. En el interior viajaban cuatro personas: el propio Sergio Maldonado, Esteban Bayer —hijo del historiador Osvaldo Bayer— y otros dos ocupantes. Durante la intervención, el personal policial labró un acta al considerar que uno de los ocupantes no llevaba colocado el cinturón de seguridad, en presunta infracción a la normativa vigente en la provincia.

El procedimiento quedó documentado en una transmisión en vivo que el propio Maldonado realizó a través de su cuenta de Instagram. En ese video, se observa la interacción entre el conductor del vehículo y el agente caminero, mientras desde el interior del auto se cuestiona el motivo de la detención. “¿Cómo me vio si tenía el vidrio arriba?”, se escucha preguntar a Maldonado. El policía responde que la observación se realizó a través del parabrisas delantero.

El video del hermano de Santiago Maldonado

A partir de ese momento, la discusión escala. Maldonado acusa al efectivo de mentir y sugiere que el procedimiento podría estar orientado a solicitar un soborno. El intercambio se vuelve tenso, con intentos del agente por intervenir sobre el teléfono con el que se estaba registrando la escena, mientras desde el interior del vehículo le reclaman que no puede quitarle el dispositivo. En otro tramo del video, el policía solicita la apertura de una de las puertas, a lo que los ocupantes se niegan.

Finalmente, el agente retorna a su posición, solicita la exhibición del matafuego —uno de los elementos obligatorios para circular— y confecciona la infracción. Luego de unos minutos, el vehículo es autorizado a continuar su marcha. Ya en viaje, Maldonado sostiene en la transmisión que todos los ocupantes llevaban el cinturón colocado y que, debido a los vidrios polarizados del automóvil, resultaba imposible observar el interior desde el exterior. También afirma que la demora fue de aproximadamente 20 minutos y que la multa se habría labrado tras negarse a pagar una coima. Sin embargo, el pedido del soborno no fue grabado.

Días después del episodio, la conducción de la Policía cordobesa resolvió avanzar con el envío de una carta documento en la que se intima a Maldonado a retractarse de sus dichos, al considerar que las acusaciones podrían encuadrarse en delitos contra el honor previstos en el Código Penal, como calumnias e injurias. Además, se informó que se trata del primer jefe de Policía en la historia de la institución que se constituye solicitando participación como querellante en una situación de este tipo.

Consultado por LA NACION, Maldonado afirmó que no recibió la notificación. “No me llegó nada”, afirmó, y ratificó sus críticas al accionar policial. En ese sentido, sostuvo que lo ocurrido puede servir para visibilizar prácticas que, según su visión, forman parte de un esquema extendido. “Es una oportunidad para que el resto del país conozca a la policía mentirosa y recaudadora de plata que tienen”, expresó.