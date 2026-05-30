Agostina Vega: qué se sabe del caso de la adolescente que apareció muerta en un campo

Agostina Vega, de 14 años, había desaparecido el pasado sábado 23 de mayo a las 22.30, cuando subió a un remis desde su casa en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba, e hizo 50 cuadras hasta la casa de Claudio Barrelier, hombre de 33 años y expareja de su madre, Melisa Heredia.

Según contó su madre, Agostina estaba jugando ese sábado con su hermano de 7 años en su casa de barrio General Mosconi cuando ambos fueron a buscar unas empanadas hasta el almacén de su abuelo, que está situado al lado de su hogar.

Agostina Vega

“Cuando volvió su hermano -afirmó la madre- le pregunté si estaba Agostina en el negocio de su abuelo y me respondió ‘No má, la Agos no está’”. La llamó al teléfono móvil a las 22.30; “sonó cuatro veces y no sonó nunca más hasta el día de hoy”, dijo.

Después, gracias al relato del conductor que llevó a la adolescente hasta barrio Cofico, se reconstruyó que ella se cruzó hasta donde había cinco autos remises y le pidió a él ir hasta Del Campillo y Fragueiro.

Al llegar a destino, Barrelier pagó el remis y la joven descendió del vehículo. Desde entonces su paradero fue desconocido.

La conmoción de la sociedad y la investigación

Distintas versiones habían surgido sobre el recorrido de la joven, mientras la sociedad estaba en vilo. Unas imágenes de las cámaras de seguridad de la zona mostraban a una joven que había ingresado al hogar de Barrelier durante la noche.

Desaparición de Agostina en Córdoba. Marcha por Agostina en el centro de la ciudad Sebastián Salguero

Durante los días siguientes, el abogado defensor de Barrelier negó que se tratara de Agostina, y sostuvo que su cliente afirmaba que era, en realidad, su hija de 11 años. Aunque luego se confirmó que la persona que ingresó al domicilio era la propia Agostina.

Los primeros allanamientos

El 28 de mayo, el abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, había señalado que “los allanamientos fueron esclarecedores”.

“Los datos concretos, como los registrados por las antenas telefónicas, fueron aportados a la fiscalía”, sumó el letrado, que había pedido cautela respecto del avance en la investigación.

Los testimonios

Ese mismo día, Ariel, el remisero que trasladó a Agostina a la casa de Barrelier, sostuvo que cuando la niña subió al vehículo y le indicó la dirección -en Fragueiro y Juan del Campillo-, sospechó. “Me llamó la atención porque es una zona muy cercana a los hoteles por hora. Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14 años”, dijo en diálogo con la prensa.

Madre de Agostina Vega Gentileza Cadena 3

Luego, la niña le comentó que era la nieta de Miguel. “Él tiene una fábrica de empanadas frente a donde estamos nosotros. Ahí me dio más confianza y le pregunté por qué iba ahí [a la dirección indicada]. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa a su mamá”, detalló.

Sostuvo que no le pareció “nada extraño” hasta que llegaron al lugar: “Cuando ella lo ve, me dice ‘Ahí te viene a pagar ese chico’. Yo lo veo con campera negra. Él se acerca y me pregunta cuánto es. Cuando le digo $11.300, me dijo que no llegaba, que tenía $9500. Me pareció sospechoso que no me miraba a la cara. Se puso de costado y se apoyó entre la puerta delantera y trasera del auto con el hombro derecho. Yo lo miré a la cara a él, pero estaba encapuchado. Me dio un dólar porque no llegaba”.

Fue en el entretiempo del partido de Belgrano y River que Ariel se enteró de que Agostina había desaparecido. “Estaba con el celular, vi la foto de la nena y me di cuenta que es la que llevé yo la noche anterior. Busqué por las redes sociales y logré comunicarme con la madre y le dejé mi número”.

El macabro hallazgo

Finalmente, Agostina apareció muerta este sábado en la zona de Ampliación Ferreyra, que venía siendo rastrillada hace 30 horas.

Gabriel Vega, el padre de Agostina, fue quien estuvo en el lugar junto al fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero.

Búsqueda nocturna de Agostina con helicópteros de visión térmica Sebastián Salguero

Cuando quedaban pocas horas para que se cumplieran los siete días de su desaparición se confirmó que se hallaron “restos humanos” en el predio de unas 240 hectáreas que era rastrillado desde el viernes a la mañana.