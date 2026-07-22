La postal más esperada: nevó en Bariloche y el turismo celebra en plena temporada alta

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En línea con los pronósticos meteorológicos, esta ciudad amaneció hoy cubierto de nieve y el nuevo escenario generó entusiasmo entre residentes y turistas. El manto blanco se hizo esperar, pero finalmente llegó en coincidencia con el inicio de las vacaciones de invierno.

La nevada comenzó alrededor de las 3 de la mañana y dejó una acumulación de entre 3 y 5 centímetros en el centro de la ciudad y en las zonas bajas. En el Cerro Catedral se registraron acumulaciones similares tanto en la base como en la cumbre. Además, por estas horas continúa nevando en la ciudad y sus alrededores.

Bariloche amaneció bajo un manto blanco

La llegada de la nieve es considerada una excelente noticia por el sector turístico, ya que fortalece la imagen de Bariloche como destino invernal y mejora las condiciones para la práctica del esquí y otras actividades de montaña.

En cuanto a la ocupación hotelera, las cifras reflejan una temporada de alta demanda. Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, confirmó a LA NACION que la ciudad registra actualmente cerca de un 85% de ocupación.

Bariloche. La primera nevada intensa del año pinto la ciudad de blanco. Marcelo Martinez

Por su parte, Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), detalló que en el centro de la ciudad la ocupación varía según la categoría de los establecimientos, con picos de hasta el 95% y un promedio general cercano al 85%. Si bien existe una fuerte presencia de turistas extranjeros, en especial de Brasil, también se destaca la afluencia de visitantes nacionales.

“La nevada ayuda mucho, no solo desde lo comunicacional y promocional, sino que también nos acerca a una posible apertura más amplia de la oferta vinculada con la nieve y el esquí”, señaló Lago. Asimismo, sostuvo que este fenómeno podría incentivar a quienes todavía no definieron su viaje para el receso escolar o para agosto.

Y agregó: “Estamos en pleno pico de temporada y de demanda. La perspectiva para agosto es de un volumen y porcentajes inferiores, pero puede que la nieve altere esas previsiones. En principio, estamos en un invierno muy similar al anterior, con picos de demanda y luego períodos más prolongados de estabilidad con bajos promedios generales”.

Bariloche. La primera nevada intensa del año pinto la ciudad de blanco. Marcelo Martinez

Según indicaron fuentes del gobierno rionegrino, la fuerte afluencia de visitantes está respaldada por una conectividad aérea récord. Durante los días de temporada alta, el aeropuerto de Bariloche recibe hasta 35 vuelos diarios, lo que consolida a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país.

La nevada en Bariloche en el arranque de las vacaciones de invierno

Las conexiones incluyen rutas desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, además de destinos internacionales como San Pablo, Santiago de Chile y Porto Alegre.

“Solo entre el sábado y el lunes pasados hubo 99 operaciones aéreas. La conectividad es uno de los grandes motores de esta temporada. Tener hasta 35 vuelos diarios demuestra el enorme interés que genera nuestra cordillera y permite que miles de personas lleguen para disfrutar de la nieve, la gastronomía, los paisajes y todas las experiencias que ofrece la región andina. Estos números reflejan que Río Negro sigue siendo uno de los destinos preferidos para vivir el invierno”, afirmó la secretaria de Turismo provincial, María Sol Canalda.

Bariloche. La primera nevada intensa del año pinto la ciudad de blanco. Marcelo Martinez

Con el paisaje transformado por la nieve, Bariloche se encamina ahora hacia la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve, que se celebrará del 13 al 16 de agosto. El evento buscará recuperar tradiciones locales y contará con una grilla de artistas nacionales integrada por Turf, Los Auténticos Decadentes, Sele Vera y Los Pampas y Ángela Leiva, además de la tradicional elección de la Reina Nacional de la Nieve y la bajada de antorchas en el Cerro Catedral.

Mientras tanto, ante la presencia de nieve y hielo sobre la calzada, el área de Protección Civil de Bariloche emitió una serie de recomendaciones para circular de manera segura. Solicitó transitar con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado respecto del vehículo que circula adelante debido a la menor adherencia del pavimento. Durante la mañana se registraron algunos inconvenientes como consecuencia de las calles resbaladizas.