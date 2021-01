Axel Kicillof Fuente: Archivo - Crédito: GPBA

LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires dio un paso sustancial para asegurar el inicio de clases presenciales: anunció que vacunará a maestros y personal auxiliar docente con factores de riesgo para el Covid- 19 desde la semana próxima.

En febrero la vacunación se extenderá a toda la comunidad educativa, aseguró el gobierno de Axel Kicillof. De este modo la Provincia se constituye en el primer distrito del país en iniciar una campaña para vacunar a los docentes antes del regreso a las aulas previsto para el primero de marzo.

Hoy ya hay 21 mil docentes y auxiliares de riesgo inscriptos para recibir la vacuna sobre un total de 100 mil docentes también anotados voluntariamente para inocularse con la Sputnik V en este territorio.

Los inscriptos conforman poco menos de un tercio de los más de 350.000 maestros y profesores que componen el plantel del sistema educativo bonaerense. Además hay 150.000 auxiliares que también integran el cuerpo de las escuelas.

Kicillof informó a los sindicatos la resolución de priorizar a los maestros al tiempo que pidió su colaboración para llegar a todos los trabajadores de la educación e inmunizarlos lo antes posible.

"En el marco del plan de vacunación que está en marcha tomamos la decisión de priorizar el cuidado de la salud de la comunidad educativa y de los alumnos", aseguró el gobernador, que puntualizó que los integrantes de los grupos de riesgo y mayores de 60 años de esa comunidad tendrán prioridad.

La directora general de Cultura y Educación destacó que a partir de la semana próxima comenzarán a llegar los turnos a los docentes pre inscriptos a los medios de contacto declarados.

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, agregó: "Necesitamos que los gremios nos ayuden a llegar a todos los trabajadores en tiempo y forma para inmunizarlos lo más rápido posible".

Los sindicatos aplaudieron la resolución de iniciar el plan de vacunación en la comunidad educativa. El secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, manifestó que es "un esfuerzo mancomunado muy grande". En tanto la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB resaltó la importancia del regreso a clases.

Obras en escuelas

A partir del primero de marzo tres millones trescientos mil alumnos volverán a estudiar -al menos un par de veces por semana- en diez mil establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.

¿Están las escuelas en condiciones? ¿Se adaptaron los salones para cumplir con las normas de prevención de Covid 19?

Más allá del anuncio oficial la vacunación es voluntaria y no está asegurado que se inscriba la totalidad de la comunidad educativa más grande del país para recibir la Sputnik V.

Mientras los sindicatos aún exponen sus dudas respecto de las deficiencias edilicias para ajustarse a los protocolos, el gobierno provincial afirma de modo contundente que hay un plan para el regreso seguro a las clases y este año hará una inversión récord en las escuelas bonaerenses.

"Hay diferentes planes de obra: algunos vinculados al Covid-19 que tienen que ver con agua, gas, sanitarios y techos. Luego hay planes de refacciones y hay que resolver los faltantes de aulas que es muy importante porque en varios años no se construyeron escuelas en la provincia de Buenos Aires y la matrícula siguió creciendo" se expresó desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires.

"Estamos monitoreando semana tras semana la situación edilicias y las garantías sanitarias. En ese momento se está trabajando. Y la dinámica cambia cada mes. Algunas obras comenzaron y otras no", expresó Silvia Almazán, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires.

"El tema edilicio requiere dinámica muy importante porque entre 2016 y 2019 se sub ejecutó el presupuesto y no hubo una política continúa de mantenimiento y refacción de aulas", se argumentó desde SUTEBA que representa a la mayoría de los docentes en las escuelas públicas de este territorio.

Más crítico aún es un relevamiento realizado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados a fin del año pasado detectó que en el cuarenta por ciento de los docentes que trabaja en escuelas privadas de todo el país (donde Buenos Aires tiene el 40 por ciento de la matrícula) considera que los baños no son suficientes para la población escolar.

Además, el mismo informe expresa que el 68 por ciento de los establecimientos privados no cuenta con espacios de primeros auxilios que pueda ser adaptado para casos sospechosos de Covid-19.

En el 28 por ciento de los establecimientos no se realizaron comprobaciones de instalaciones en forma periódica y por autoridad competente. Este dato es alarmante si se considera que el 24 por ciento de los establecimientos aún no tiene gas de red. De estos, el 47 por ciento no tiene casilla externa, según el mismo informe.

La sobrecarga de alumnos, que se registra en más del 30 por ciento de los establecimientos censados también impacta sobre el riesgo a la hora de volver a clase, sostiene este sindicato.

Inversión educativa

En tanto el gobierno de la provincia aseguró que en este territorio hay 2830 obras empezadas por una infraestructura de 3.446 millones de pesos.

Son obras que se trabajaron durante el año pasado, pese al ASPO y que están concluyendo. Para 2021, se proyecta una inversión de 11020 millones de pesos para infraestructura escolar y equipamiento. Es cifra récord, aseguran cerca del gobernador Axel Kicillof.

"Estamos monitoreando semana tras semana la situación edilicias y las garantías sanitarias", aseguran

La ejecución de las refacciones está a cargo de los consejos escolares y en algunos casos, la realizan los municipios mediante un convenio con la provincia.

A fin de año, la provincia hizo un refuerzo adicional por $1.004 millones para mantenimiento y la adquisición y/ o reparación de artefactos de calefacción, equipamiento y mobiliario escolar durante el verano.

"Las obras de mejora de la infraestructura escolar se llevan a cabo en toda la provincia a partir del relevamiento permanente que se hace en cada distrito con la participación de inspectores de infraestructura escolar, consejos escolares, la comunidad educativa y las autoridades municipales. Todas las obras apuntan a mejorar la habitabilidad de la escuela, la seguridad edilicia y posibilitar las clases presenciales en el contexto de covid-19", se informó desde la dirección general de Cultura y Educación.

En este momento hay 483 obras donde se realizan instalaciones sanitarias y cocinas; 977 instalaciones de gas; 214 obras de instalaciones eléctricas y sistemas de energía renovable y 531 obras de ampliaciones, refacciones de cubiertas y fachadas y otras mejoras edilicias.

Además, se reactivaron 40 obras de edificios escolares que la gestión anterior inició con fondos nacionales y quedaron interrumpidas. De estas 28 obras están concluidas.

El balance final se conocerá, en definitiva, a partir del 10 de febrero cuando cerca de 300.000 docentes que ahora están de vacaciones regresen a las escuelas y evalúa si efectivamente están dadas las condiciones para su regreso.

