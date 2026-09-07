La Provincia retendrá un 2% sobre los premios de apuestas online y prevé recaudar hasta $40.000 millones

LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires retendrá un 2% de los premios obtenidos en apuestas online realizadas a través de las siete plataformas autorizadas para operar en su territorio.

La recaudación, estimada en entre $35.000 y $40.000 millones mensuales, será destinada al Fondo de Progreso e Inclusión Social, que financia políticas vinculadas a educación, salud y desarrollo social, según anunció el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Las empresas alcanzadas por la medida son Bet63, Betano, Betsson, BetWarrior, Sportsbet.ar y Stake, entre otras plataformas habilitadas. Para verificar la aplicación de la retención, deberán presentar declaraciones juradas semanales.

La medida fue instrumentada mediante la resolución 1149/2026, que reglamentó el cobro de esta alícuota sobre los juegos de resolución inmediata ofrecidos en plataformas online. El aporte ya estaba contemplado en la ley 15.079, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La retención se aplicará sobre los premios obtenidos en tragamonedas virtuales o juegos tipo slot.

“La provincia va a recibir entre $35.000 y $40.000 millones todos los meses a partir de este nuevo aporte”, señaló Bianco.

El artículo 137 de la ley 15.079 establece un aporte de entre el 1% y el 3% sobre los premios resultantes de apuestas en juegos de resolución inmediata. Esos fondos están destinados a programas sociales de la provincia. Con esta reglamentación, el mecanismo alcanza también a la modalidad de juego en línea.

“Esto nos va a permitir sostener distintas acciones vinculadas con la ludopatía y los entornos digitales”, dijo el ministro. Entre ellas mencionó la campaña “Viciar con las apuestas no da” y la implementación de sistemas de identificación biométrica para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas de juego.

En el marco de esta política, el gobierno bonaerense también amplió la atención a menores de 18 años en 10 centros de salud mental de la provincia, precisó Bianco durante el anuncio realizado esta mañana en la Casa de Gobierno bonaerense.