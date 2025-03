“Después de detectar irregularidades”: el Gobierno anunció que eliminará el Instituto Nacional del Cáncer

A punto de cumplirse 15 años del anuncio de su creación, el Instituto Nacional del Cáncer (INC) dejará de existir, según anunció el Ministerio de Salud esta tarde. Un nuevo decreto que prepara el Gobierno para reducir la estructura del Estado –y que alcanzaría a todos los ministerios– incluirá lo que en la cartera sanitaria definen como la “centralización” de tareas del INC en una de las secretarías de esa dependencia. “Solo es un cambio administrativo que apunta a corregir problemas encontrados”, afirmaron.

El anuncio ocurre una semana después de que se viralizara un mensaje en redes sociales de la responsable del Programa Nacional de Cuidados Paliativos en el que denunció que el Ministerio de Salud lo había desmantelado. Por ley, entre sus funciones se había incluido la de garantizar el acceso a través del Banco Nacional de Drogas a los analgésicos opioides (metadona y morfina) para el alivio del dolor de los pacientes oncológicos con cobertura pública y estaba a cargo de comprar esas drogas de uso controlado. Salud salió a cruzar esa denuncia: responsabilizó a la médica Mariana Pechenik, autora del mensaje, de haber comprado opioides de manera “sobredimensionada” y que terminaron venciéndose sin distribuir a los hospitales del país. Eran 400.000 comprimidos de morfina que debían utilizarse antes del 31 de julio del año pasado. El INC los habría adquirido entre 2022 y 2023.

A mediados de enero, había presentado su renuncia la directora del INC, Verónica Pesce. En ese organismo refirieron que había sido luego de que desde Salud le solicitaran 56 bajas de contratos, que inicialmente habían sido treinta. Ese es uno de los principales frentes de conflicto con los gremios que nuclean a los trabajadores de la Administración Nacional, sobre todo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En diciembre del año pasado, el INC contaba con 177 empleados. En enero último, no le renovaron contrato a 57 y, actualmente, en el ministerio dicen que son 120 y que todos pasarán a trabajar en la cartera sanitaria, dentro de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Aún no podían confirmar si existirá en el organigrama un área nueva específica o de coordinación.

“El Ministerio de Salud va a absorber las funciones del INC y la decisión se tomó después de detectar irregularidades en la entrega de medicamentos con vencimiento en fecha próxima, compras ineficientes y estructuras duplicadas con el propio ministerio”, señalaron hoy a LA NACIÓN desde esa cartera a propósito del anuncio oficial. “Es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico –continuaron–. Esta medida no afectará la continuidad de ningún programa que garantizaba el instituto.”

Centralización

En esa cartera a cargo de Mario Lugones afirmaron que desde hace varias semanas participa en las reuniones del gabinete de Salud la coordinadora del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), Florencia Moreno. Ese registro, que la Fundación Kaleidos creó hace un cuarto de siglo, se integró al INC cuando empezó a funcionar en 2010. Una copia del borrador de una nueva edición del ROHA, con datos actualizados de la incidencia del cáncer que se diagnostica en chicos y adolescentes en el país, ya estaría sobre el escritorio de Lugones.

“El Ministerio de Salud ha tomado la decisión de centralizar las funciones del INC para eliminar la duplicidad de tareas, tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente, manteniendo y garantizando programas, acceso a medicamentos y tratamientos”, anunció el Gobierno. “Tras una serie de relevamientos sobre su funcionamiento, se detectaron problemas logísticos, con entrega de medicamentos al borde de su vencimiento, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas”, enumeraron.

En el informe técnico que Salud elevó a la Casa Rosada para fundamentar esa decisión mencionan como ejemplo que las tareas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer del INC también las realiza la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica del ministerio o que las responsabilidades de los programas nacionales de control y prevención del cáncer de mama, cuello uterino y colorrectal “ya están contempladas en las de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles”.

También hacen referencia a “graves fallas” al comprar fármacos “que no se ajustaron a los cambios de demanda”, donde incluyeron la adquisición de opioides hace dos años. “Se compraron sin ningún criterio de cantidad y precio, lo que devino en vencimientos y un perjuicio para la administración del Estado, ya que se tuvieron que tirar 400.000 unidades de morfina vencida por una mala planificación”, escribieron. Reiteraron ante la consulta, como hace una semana, que revisarán los procesos de compra de 2022 y 2023 porque “los primeros resultados hablan de licitaciones ‘infladas’ en precio y cantidad”.

A la par del anuncio de Salud, Lugones tuiteó sobre la medida que se oficializaría recién cuando el Gobierno la publique dentro de un decreto que está preparando sobre la reorganización de todos los ministerios, aunque en la práctica ya venía ejecutándose. De hecho, aseguraron en Salud que el personal del INC conocía lo que se iba a anunciar hoy.

“Es importante dejar en claro que esta medida no afectará la continuidad de ninguno de los programas –escribió el funcionario–. Solo tiene como objetivo corregir los problemas encontrados. En el marco del reordenamiento del sistema de salud que estamos impulsando consideramos que es necesario normalizar el funcionamiento del INC, por eso avanzamos con esta integración de funciones.”

