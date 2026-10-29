La señal discreta que llegará a los principales aeropuertos argentinos para asistir a más pasajeros

Un símbolo de girasol que ya utilizan personas con discapacidades o condiciones no visibles en cientos de aeropuertos del mundo comenzará a formar parte de la experiencia de viaje en la Argentina. El programa se implementará desde marzo de 2027 en las principales terminales aeroportuarias del país.

La iniciativa forma parte del programa Hidden Disabilities Sunflower, una red internacional surgida en el Aeropuerto de Gatwick en 2016 y que actualmente está presente en más de 350 aeropuertos distribuidos en 93 países.

La incorporación del sistema fue anunciada ayer por Aeropuertos Argentina, que prevé ponerlo en funcionamiento en marzo de 2027 en Aeroparque y los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Bariloche, Mar del Plata y Salta. Luego se podría sumar el resto de las terminales que tiene bajo su órbita la firma. Antes de esa fecha, entre noviembre de este año y febrero próximo, se desarrollará un proceso de capacitación destinado a los equipos que trabajan en esas terminales.

La propuesta está pensada para personas que conviven con discapacidades o condiciones que no siempre resultan evidentes para quienes las rodean. El programa explica que muchas de ellas pueden ser neurológicas, cognitivas, del neurodesarrollo, visuales, auditivas, respiratorias o estar asociadas a enfermedades crónicas y trastornos sensoriales.

La lógica es sencilla. Quien decide portar el distintivo no está obligado a informar cuál es su condición ni a brindar datos médicos. El símbolo funciona como una señal discreta para indicar que podría requerir más tiempo, comprensión, acompañamiento o alguna ayuda específica durante distintas instancias del viaje.

Aeropuertos Argentina presentó el programa Sunflower, que comenzará a implementarse en ocho terminales del país en 2027 Aeropuertos Argentina

Desde el programa internacional explican que el objetivo es “hacer visible lo invisible”. Según datos citados por la iniciativa, una de cada seis personas en el mundo vive con alguna discapacidad, lo que equivale a aproximadamente 1300 millones de personas. Una parte importante de ellas convive con condiciones que no son fácilmente reconocibles a simple vista.

En el caso de los aeropuertos, el distintivo permite que personal previamente capacitado identifique esa necesidad potencial y pueda ofrecer asistencia de forma respetuosa. El sistema no implica un acceso diferencial automático ni reemplaza otros mecanismos de acompañamiento ya existentes. Su función es facilitar la comunicación entre el pasajero y los equipos de atención.

Durante la presentación realizada por Aeropuertos Argentina en Ezeiza, Jorge Rosales, director de Asuntos Corporativos de la compañía, sostuvo que el objetivo es que los 35 aeropuertos que administra cuenten con herramientas para mejorar la accesibilidad de los pasajeros. “El programa Sunflower es un paso más en este camino”, afirmó.

Por su parte, Sandra Calafange, directora regional para América Latina de Sunflower, destacó el crecimiento global de la iniciativa y recordó que la Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de las discapacidades no son visibles.

La incorporación del programa no reemplazará otras herramientas ya vigentes. Según informó la empresa, convivirá con Amo Viajar, un sistema orientado específicamente a pasajeros comprendidos dentro de la Condición del Espectro Autista (CEA). Mientras ese esquema continuará funcionando con sus mecanismos particulares de asistencia, Sunflower ampliará el alcance hacia otras discapacidades y condiciones no visibles.