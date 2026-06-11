La UBA suma un hospital escuela especializado en salud mental, en asociación con la Ciudad y la fundación de exalumnos

Con la articulación de la Fundación 1821, la organización de exalumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el gobierno de la ciudad y la Facultad de Psicología de esa casa de estudios firmaron un convenio para el lanzamiento de un hospital escuela con un doble objetivo: que los egresados de la institución puedan realizar sus prácticas profesionales supervisadas y que el sistema sanitario porteño sume servicios de salud mental.

El edificio, ubicado sobre la calle Hidalgo 1067, en el barrio de Caballito, ya está en plena remodelación. Esperan terminarlo para diciembre próximo e inaugurarlo antes de fines de año. Según las estimaciones, permitirá realizar 100.000 prestaciones anuales.

En el inmueble funcionaba antes la sede histórica de la Dirección General de Salud y Asistencia Social de la UBA, donde los estudiantes solían realizar el examen de salud, un trámite obligatorio en cualquier carrera. En 2022 fue cedido por el rectorado a la Facultad de Psicología y, en 2024, el Consejo Directivo aprobó la creación de este hospital que ahora consiguió financiamiento.

La obra avanza en el inmueble de Hidalgo 1067 Fabián Marelli

El gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es el encargado de adaptar el inmueble para su funcionamiento como hospital. La obra de refacción y puesta en valor, que abarca una intervención total de 1360 metros cuadrados, tiene un costo estimado de $2.912.678.038 y se ejecuta luego de haber sido adjudicada mediante licitación pública, según informaron.

En tanto, la Facultad de Psicología de la UBA pondrá a disposición la estructura edilicia, su capital académico, profesional y científico, y prestaciones de salud para los porteños.

En el marco del convenio, brindará asistencia especializada a personas derivadas de programas de la Ciudad, con especial foco en poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Aspiran entonces a que la red pública de salud mental se vea, así, fortalecida a partir de la articulación con una institución académica de referencia.

La finalización de los trabajos está prevista para diciembre Fabián Marelli

“El convenio es a diez años o hasta que se termine de pagar de acuerdo con las prestaciones otorgadas. Cada consulta tendrá un valor que está especifícado en un nomenclador en el marco del convenio”, precisó Paula Quattrocchi, profesora de la Facultad de Psicología y secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA.

La atención en los 28 consultorios proyectados en los tres pisos del edificio será ambulatoria y, en caso de requerir derivaciones, se harán a la red de hospitales de la ciudad.

Según explicaron, la facultad cobrará una tarifa mínima por las prestaciones, en un esquema similar al de la Facultad de Odontología. La excepción serán los pacientes derivados por la Ciudad, cuyos tratamientos se descuentan del financiamiento acordado entre ambas partes, de acuerdo con ese nomenclador, mientras esté vigente el convenio.

En la obra, de izq. a der.: Paula Quattrocchi, profesora de la Facultad de Psicología y secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA; Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño; Sergio Kaufman, presidente de la Fundación 1821; Jorge Biglieri, decano de la Facultad de Psicología de la UBA, y Aníbal Cofone, coordinador de Apoyo al Crecimiento, Inversiones e Innovación de la UBA Fabián Marelli

El hospital escuela estará orientado a prácticas profesionales supervisadas de grado y posgrado, integrando distintas especialidades y promoviendo la investigación clínica. Brindará atención en salud mental y ocupacional, con servicios de evaluación psicológica, psicodiagnóstico y tratamientos para distintos grupos etarios, en un entorno de aprendizaje vinculado con las demandas actuales.

Desde la facultad destacan que el proyecto beneficiará tanto a estudiantes como a la población, al mejorar el acceso a la atención y fortalecer la formación profesional.

Por su parte, la Fundación 1821, organización sin fines de lucro de exalumnos de la UBA dedicada a impulsar y financiar proyectos para la casa de estudios, colaborará con la creación de un laboratorio de datos en salud mental. Permitirá sistematizar información clínica y validar estadísticas para construir política pública basada en evidencia. Se financiará mediante crowdfunding.

El nuevo hospital tendrá 28 consultorios proyectados en tres pisos Fabián Marelli

“Aspiramos a que se convierta en un centro de referencia en América Latina”, apuntó Sergio Kaufman, el presidente de la fundación lanzada el año pasado, quien remarcó la importancia de una solución que articula “al Estado, la universidad y la sociedad civil” para dar respuesta a una de las principales demandas sanitarias de la ciudad, con un modelo que integrará formación académica, asistencia clínica e investigación aplicada en un mismo espacio.

La iniciativa de la facultad de poner en pleno funcionamiento su hospital escuela confluye con una estrategia más amplia del gobierno porteño, según señaló el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, para ampliar sus políticas públicas en salud mental, en un contexto marcado por el aumento sostenido del malestar psicológico.

Tres de cada diez personas de 18 a 75 años que viven en la ciudad de Buenos Aires perciben tener algún grado de malestar psicológico, más en las mujeres que en los varones, con síntomas de ansiedad y depresión. El dato surge de un relevamiento del ministerio y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que midió por primera vez la percepción de estado de salud específicamente en la población del distrito. Fue presentado en octubre del año pasado.

En el inmueble funcionaba antes la sede histórica de la Dirección General de Salud y Asistencia Social de la UBA; ahora está siendo refuncionalizado Fabián Marelli

“Se trata de una problemática que está en aumento y que aparece en la reunión con los vecinos. Es un punto que el gobierno de la ciudad está atacando en varios frentes, por ejemplo, con las medidas respecto de ludopatía o la apertura de casas vinculares. El último espacio que inauguramos ya no da abasto. Para nosotros es muy importante ampliar la capacidad de respuesta”, dijo a LA NACION Mraida.

“Tendrá un doble rol: por un lado, atender una demanda existente, y a la vez, generar evidencia propia”, detalló.

Hace un mes, el gobierno porteño ya había anunciado que financiará la atención médica de los porteños en el Hospital de Clínicas, el hospital escuela de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Si bien se trata de un convenio distinto, ambas iniciativas muestran una búsqueda por potenciar el trabajo conjunto entre la Ciudad y la principal universidad pública del país.

La obra para el hospital escuela de la Facultad de Psicología de la UBA tiene un costo estimado de $2.912.678.038 Fabián Marelli

Además del Clínicas, la UBA ya cuenta con otros cinco centros de salud universitarios: el Instituto de Oncología “Angel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria. El futuro hospital dependiente de Psicología se unirá a ellos.

Respecto de la oferta de instituciones especializadas en salud mental en el sistema de salud porteño, hoy la integran el Hospital José T. Borda (para hombres), el Hospital Braulio Moyano (para mujeres), el Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García (para chicos y adolescentes) y el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, junto con guardias psiquiátricas y psicológicas en los hospitales de agudos. En el 0800-333-1665 funciona el servicio de atención telefónica gratuita.

Además, desde hace dos años la Ciudad implementa un protocolo porteño para la atención de personas en situación de calle con problemas de salud mental, uno de los segmentos de población más vulnerables. Al momento de presentarlo, el gobierno informó que seis de cada diez adultos, chicos o adolescentes que deambulan en la via pública tienen algún padecimiento de salud mental.