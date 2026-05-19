La Ciudad financiará la atención de los porteños en el Hospital de Clínicas de la UBA

En medio del conflicto por los fondos universitarios, y luego de que los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicaran que atraviesan una situación “crítica”, el gobierno de la ciudad anunció hoy que financiará la atención médica de los porteños en el Hospital de Clínicas.

“A través de un convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires, el gobierno porteño financiará la atención médica de vecinos con domicilio en la ciudad que no tengan obra social ni prepaga y se atiendan en el Hospital de Clínicas”, informaron a través de X en la cuenta oficial de la Ciudad.

Días atrás, los directores de los hospitales dependientes de la UBA alertaron por la falta de financiamiento; de derecha a izquierda: Marcelo Melo, Hospital de Clínicas; Roxana del Águila, Hospital Roffo”; y Norberto Lafos, Instituto Lanari Camila Godoy

Y precisaron: “El acuerdo incluye servicios de guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria”.

Firmaron el convenio el jefe de gobierno, Jorge Macri; su ministro de Salud, Fernán Quirós; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo.

“La medida se enmarca en la decisión de fortalecer el sistema de salud de la ciudad con prioridad para los porteños y una inversión histórica en obras”, sumaron.

Los ingresos del Hospital de Clínicas provienen principalmente de tres fuentes: los fondos públicos nacionales, PAMI y obras sociales. Como había adelantado LA NACION, en medio de la crisis presupuestaria, además de enviar cartas documento a las obras sociales con deudas, buscaban conseguir que los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires –de donde provienen la mayoría de los pacientes que atienden– se hicieran cargo de algunos gastos.

Los ingresos del Hospital de Clínicas provienen principalmente de tres fuentes: los fondos públicos nacionales, PAMI y obras sociales Camila Godoy

“Estamos tratando de que cubran algo y establezcamos algún sistema de reintegros. Estamos en tratativas. Al estar todo digitalizado, están bien documentados los costos”, indicó Melo a este medio hace dos semanas, tras la conferencia en la que denunciaron las condiciones límites de funcionamiento.

Según confirmó ahora Melo a LA NACION, aunque restan definir detalles, será un monto fijo el que la Ciudad aportará mensualmente. “Nosotros vamos a tener que presentar la cantidad de pacientes que se atienden por mes. Si la facturación es muy por encima de la suma fija, tendremos que ir sentándonos para ir ajustándolo”, apuntó. Indicó que cuentan con esos datos identificados a través del sistema digitalizado de la institución.

Y agregó: “Es la primera vez que el hospital puede firmar un convenio con el gobierno de la ciudad, la verdad que no teníamos nunca respuesta de ellos. Lo importante es que ya firmamos el convenio, en los próximos días vamos a establecer el mecanismo”.

Aunque no informaron estadísticas que identifiquen a los porteños que se atienden en el Clínicas, Melo recordó que en lo que va del año el hospital tuvo 2833 internaciones de personas sin cobertura. De ese número, estimó que la mitad son porteños. A esa cifra, faltaría sumar luego las consultas.

El nuevo centro de salud inaugurado por el gobierno porteño en Villa Urquiza como parte del plan de fortalecimiento del sistema

Según comunicó hoy la Ciudad, el convenio con el hospital escuela de la UBA se ensambla con los esfuerzos del gobierno porteño de fortalecer el sistema de salud, con un ambicioso plan de obras, actualización del equipamiento, y reordenamiento de la demanda en hospitales y centros médicos para “priorizar a los porteños”.

La cartera sanitaria local, a la vez, recupera las prestaciones a afiliados de obras sociales, PAMI y prepagas o a extranjeros sin residencia a través de un sistema de identificación y facturación que está operativo en toda la red de centros de atención del sistema público del distrito. Lo administra una sociedad del Estado: Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos (Facoep). Según informaron a principios de marzo, recuperan $17.000 millones mensuales.

Según datos oficiales, hay un millón de porteños que usan el sistema público de salud: 700.000 lo hacen con cobertura pública exclusiva y, el resto, con su cobertura, ya sea PAMI, obra social o prepaga, a los que se les factura la atención. En Salud estiman que ese recupero se quintuplicó en los últimos años. El 75% se reinvierte en la red pública de atención y el 25% se destina a mejorar los ingresos del personal de salud.

A la vez, implementaron un equipo que buscan solucionar la falta de turnos para los porteños tras un primer intento por la línea 147, BOTI u online.