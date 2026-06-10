Más quirófanos y un nuevo edificio: las obras que prometen cambiar la atención médica en dos hospitales clave de la Ciudad

El obierno porteño informó que están en marcha las obras que modificarán la estructura del Hospital Pirovano y el Hospital Zubizarreta, y que estarán listas entre este año y el próximo.

Los proyectos estarán terminados entre 2026 y 2027

De acuerdo a información oficial, los proyectos en el Hospital Zubizarreta duplicarán su capacidad de atención ambulatoria y rehabilitación, mientras que en el Hospital Pirovano se logrará una mayor eficiencia quirúrgica y un espacio de alta seguridad biológica para los pacientes oncológicos.

Estas son las nuevas obras en los dos hospitales de la Ciudad

Mediante la construcción de nuevas instalaciones, la unificación de servicios clave y la incorporación de equipamiento de última generación, se busca dar una respuesta más eficiente a la demanda médica actual. Las transformaciones edilicias impactarán de forma directa en el bienestar de los pacientes y en las condiciones de trabajo del personal sanitario.

El proyecto en el Hospital Zubizarreta contempla la demolición de una estructura existente para dar paso a un edificio de cuatro niveles. Esta obra busca centralizar la atención ambulatoria y potenciar la capacidad quirúrgica.

A continuación se detallan los cambios dentro del Hospital Zubizarreta:

65 consultorios externos totalmente equipados.

Boxes de extracción de sangre.

Nueve boxes de kinesiología y un gimnasio de rehabilitación.

Salas de procedimientos ambulatorios y de enfermería.

Depósitos, áreas de apoyo y reorganización de los servicios centrales.

Ampliación y modificación de los quirófanos existentes.

Según informa el gobierno porteño, los trabajos comenzaron formalmente el 12 de enero de este año y tienen una fecha estimada de finalización general para el 30 de abril de 2027. Se ejecutan en tres etapas:

Etapa 1 (en ejecución): entrega del área administrativa y abastecimiento.

Etapa 2 (en ejecución): construcción del subsuelo y consultorios de Planta Baja del nuevo edificio de Consulta Externa, junto con los Quirófanos Centrales.

Etapa 3 (sin iniciar): construcción del 1° y 2° piso del nuevo edificio de Consulta Externa.

Las obras mejorarán la infraestructura médica hospitalaria

El principal objetivo en el Hospital Pirovano es concentrar en un único sector todos los quirófanos que hoy están dispersos en distintos pabellones. Mediante tareas de demolición, refuncionalización y ampliación, se dará forma al nuevo Centro Quirúrgico y a la reubicación del Hospital de Día Oncológico.

La obra comenzó el 15 de diciembre de 2025 y actualmente está en ejecución, con una fecha de finalización prevista para el 31 de diciembre de este año.

Las siguientes son las modificaciones dentro del Hospital Pirovano: