ESTRASBURGO(AFP).- La Unión Europea (UE) ideó y formalizó un proyecto para que los menores de 13 años no puedan acceder a las redes sociales y que, entre los 13 y los 15, puedan usarlas, pero bajo un estricto régimen de supervisión. “Llegó el momento de actuar”, dijo la dirigente Ursula von der Leyen durante su discurso anual ante el Parlamento Europeo. “Somos nosotros quienes decidimos nuestras reglas, no las grandes tecnológicas”, advirtió.

“Nada de redes sociales antes de los 13 años” y “nada de cuentas personales antes de los 15”, declaró la presidenta del Ejecutivo comunitario en su discurso. “De este modo, los niños de entre 13 y 15 años solo dispondrán de minicuentas, instaladas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y un tiempo de uso limitado”, prosiguió. “Y para los jóvenes de entre 15 y 18 años las plataformas estarán obligadas a adoptar un diseño seguro”, añadió.

La Unión Europea propone prohibir las redes sociales a los menores de 13 años. Marius Burgelman - AP

Antes de exponer el plan de la UE, Von der Leyen rindió homenaje a una adolescente de 14 años en Bélgica, llamada Olea, que se suicidó hace un mes tras sufrir acoso, y citó lo que dijo la madre de la joven: “Estoy convencida de que sin estas redes omnipresentes, mi hija aún estaría aquí”. En su alocución, la dirigente no hizo ninguna referencia a los juegos en línea ni a los chatbots de IA, pero según documentos consultados, el proyecto de ley se aplicaría también a ellos.

El año pasado, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años, lo que desencadenó medidas similares en otros lugares del mundo, pero la presidenta de la Comisión Europea señaló que el bloque de 27 países adoptará un enfoque más “gradual”.

La Unión Europea propone prohibir las redes sociales a los menores de 13 años. Rick Rycroft - AP

Propuesta “KIDS Act”

La presidenta de la Comisión y responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, presentará formalmente este jueves la propuesta denominada “KIDS Act”, que requiere la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países que integran la UE. Las multas contra las operadoras podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación mundial en caso de incumplimiento.

Las organizaciones de defensa de los derechos de los niños y de los padres acogieron con satisfacción las medidas para hacer que las plataformas digitales sean más seguras. “El diablo, por supuesto, está en los detalles. La propuesta debe ser coherente, exhaustiva, preparada para el futuro y de aplicación sólida”, destacó Leanda Barrington Leach, del grupo de defensa 5Rights Foundation.

“Por fin Europa envía una señal clara. Llegó el momento de actuar contra el diseño dañino de las plataformas para proteger a nuestros hijos de algoritmos y funciones tóxicas”, indicó Arnaud Ducoin, miembro de un grupo de familias francesas que presentó una denuncia contra TikTok por casos de autolesiones y suicidios entre adolescentes.

La Unión Europea propone prohibir las redes sociales a los menores de 13 años. Shutterstock - Shutterstock

La Unión Europea propone prohibir las redes sociales a los menores de 13 años. Unsplash

La nueva legislación de la UE también busca prohibir funciones de diseño “adictivas”, como el llamado desplazamiento ilimitado de contenidos y recomendaciones ultrapersonalizadas, cuando se trate de menores, según un documento borrador. Las propuestas se inspiran en un informe de expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles presentado en julio pasado.

“No tenemos por qué aceptar funciones adictivas”, advirtió Von der Leyen, y agregó que “las plataformas tendrán que demostrar que son seguras”. El “riesgo” no se limita a los menores, señaló. “El diseño adictivo, por ejemplo, está perjudicando a todo el mundo”, subrayó.