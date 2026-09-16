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LA NACION

Los expertos en psicología coinciden: quienes sienten ansiedad al recibir malas noticias activan una respuesta natural de autodefensa del cerebro

No se trata de un defecto personal, sino la prueba de que tu sistema nervioso está protegiéndote como debería

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Las noticias negativas pueden perjudicar tu salud y bienestar y el cerebro está programado para detectar el peligro
Las noticias negativas pueden perjudicar tu salud y bienestar y el cerebro está programado para detectar el peligro

Ver los bloques informativos en la televisión, desplazarse por las redes sociales o recibir esa llamada que no querías escuchar sobre un familiar están perjudicando tu salud mental. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el poderoso impacto que tienen las malas noticias en tu día a día? Teniendo en cuenta que muchas personas experimentan ansiedad al toparse con ellas, la psicología analizó qué hay detrás de esta reacción en el cuerpo y el efecto del miedo, impotencia y estrés. Los expertos coinciden en que se trata de la activación de una respuesta natural de autodefensa del cerebro que cuenta con un sistema de detección de amenazas muy preciso y aquí te explico de qué se trata.

El exceso de información aumenta la ansiedad
El exceso de información aumenta la ansiedad

¿Qué dice la psicología de quienes sienten ansiedad ante malas noticias?

Es lo más normal y le pasa a más de uno. Desde la psicología señalan que sentirse ansioso ante malas noticias es una respuesta natural del cerebro que busca anticipar el peligro y proteger el cuerpo del sufrimiento, ¿por qué pasa esto? Pues se activa una alarma de supervivencia ya que este órgano trata al hecho negativo como una amenaza real y física.

Es por eso que se liberan hormonas como el estrés y la adrenalina para preparar el cuerpo para huir o pelear. Además, hay un miedo al impacto porque la mente sufre más imaginando el peor escenario que enfrentando el hecho real.

“Muchas personas se sienten ansiosas o molestas después de ver o leer las noticias, especialmente cuando se trata de asuntos que escapan a su control (…) Ese estrés puede acumularse y volverse abrumador”, dijo Anais Balaci, gestora de casos de salud conductual de Banner Health.

El cerebro está programado para prestar más atención a lo que percibe como peligroso
El cerebro está programado para prestar más atención a lo que percibe como peligroso

¿Cómo afectan las malas noticias al cuerpo?

Según Harvard Health, la sobreactivación crónica de la respuesta al estrés por las malas noticias produce ansiedad, trastornos del sueño y problemas de concentración, en lugar de la preparación para la acción que se suponía que debía generar. El sistema se diseñó para ráfagas breves, no para un flujo continuo de catástrofes globales.

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