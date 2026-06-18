La vacuna contra el Covid está vinculada a una amplia protección contra afecciones cardíacas, según un estudio

WASHINGTON.- La vacuna contra el coronavirus redujo el riesgo de eventos cardiovasculares mayores vinculados al covid-19 —accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y hospitalizaciones por enfermedades cardíacas— en alrededor de un 40%, según un nuevo estudio. Los hallazgos, los más recientes en un creciente cuerpo de investigación sobre los beneficios de la vacuna para la salud cardíaca, sugieren que esos beneficios observados en estudios anteriores persistieron durante años.

El estudio, publicado el lunes en JAMA Internal Medicine, también sugirió que la vacuna tiene un beneficio más amplio en salud pública. La vacuna redujo moderadamente las afecciones cardiovasculares, las hospitalizaciones y las muertes por todas las causas, incluidas aquellas no vinculadas al Covid, señalaron los investigadores.

“Nos indica que estas vacunas tuvieron efectos beneficiosos incluso en personas que no saben que contrajeron Covid-19”, dijo Ziyad Al-Aly, médico científico y epidemiólogo clínico sénior en la Universidad de Washington en St. Louis y coautor del estudio.

Estudios previos indicaron que la vacuna contra el coronavirus reduce la incidencia de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, incluido un estudio de alrededor de 46 millones de adultos en Inglaterra entre 2020 y 2022.

Los investigadores detrás de los últimos hallazgos se propusieron determinar si esos beneficios persistían en los años posteriores al inicio de la pandemia.

“Las formulaciones de las vacunas cambiaron, y también el virus cambió con el tiempo”, dijo Al-Aly. Pero afirmó que descubrieron que las formulaciones más recientes seguían protegiendo contra las afecciones cardíacas.

El estudio, realizado entre veteranos que utilizaron el sistema de salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos, examinó a alrededor de 1 millón de veteranos entre 2024 y 2025. La investigación comparó a quienes recibieron la vacuna contra la influenza estacional y a quienes recibieron tanto la vacuna contra la gripe como la vacuna actualizada contra el Covid-19 esa temporada. La investigación revisó múltiples tipos de vacunas, incluidas las de ARNm y Novavax.

Los investigadores siguieron a las cohortes después de unos ocho meses, observando si habían tenido un evento cardiovascular asociado al Covid-19, definido como una afección cardíaca grave contraída poco después de una infección por Covid-19.

La cohorte que recibió la vacuna contra el covid tuvo un riesgo un 37,7% menor de afecciones cardíacas asociadas al covid, encontró el estudio. El beneficio fue más pronunciado entre los pacientes mayores de 75 años y aquellos con afecciones preexistentes como enfermedad cardiovascular, diabetes o enfermedad pulmonar crónica.

“Para mí, esto sigue enfatizando que deberíamos fomentar la vacunación, especialmente entre las personas mayores”, dijo Nisha Viswanathan, médica y directora del programa de Long Covid en la Universidad de California en Los Ángeles, quien no participó en el estudio.

Los pacientes que recibieron la vacuna contra el Covid también tuvieron alrededor de un 6% menos de probabilidades de sufrir afecciones cardíacas graves en general, incluidas aquellas no vinculadas a una infección por Covid-19, según el estudio. La vacuna también se asoció con una reducción de las muertes y hospitalizaciones por todas las causas en alrededor de un 7%.

Al-Aly dijo que, si bien esos porcentajes parecían bajos, esto aún se traducía en evitar alrededor de 23 eventos cardiovasculares mayores, 30 hospitalizaciones y 16 muertes por cada 10.000 personas vacunadas.

“Extrapolando estas estimaciones a una población de 1 millón de personas, la vacunación podría estar asociada con evitar aproximadamente 2370 eventos cardiovasculares mayores y 1580 muertes durante un período de 8 meses”, afirma el estudio.

Al-Aly y Viswanathan señalaron que la población del estudio era mayoritariamente mayor, blanca y masculina, y que las extrapolaciones sobre el beneficio de la vacuna para la salud pública deben tratarse con cautela.

¿Por qué la vacuna produjo cierta protección contra afecciones cardíacas no vinculadas a un diagnóstico de covid? Al-Aly sugirió que la tendencia podría indicar que los pacientes estaban contrayendo casos leves del virus sin darse cuenta.

“Este estudio realmente nos da un vistazo de la carga oculta del Covid-19 que probablemente todavía está circulando en la población”, dijo Al-Aly.

Viswanathan dijo que eso era plausible, pero que también era posible que la vacuna contra el covid pudiera tener beneficios y efectos adicionales en el organismo. Señaló que los estudios demostraron que otras vacunas pueden ayudar a prevenir una gama más amplia de enfermedades y afecciones crónicas, y que la investigación continúa sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas de ARNm.

Las vacunas contra el covid también se vincularon con un riesgo de miocarditis y pericarditis, inflamación del músculo cardíaco y su revestimiento, pero los casos son raros y generalmente leves, y los expertos sostienen que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de efectos secundarios.

En octubre, investigadores de la Universidad de Florida y la Universidad de Texas publicaron un estudio que encontró que la vacuna contra el Covid mejoraba la respuesta de los pacientes con cáncer a la inmunoterapia.

“Las vacunas de ARNm están haciendo algo más en nuestro sistema que aún no comprendemos completamente, y creo que probablemente vendrán muchos efectos positivos”, dijo Viswanathan.