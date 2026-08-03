Con 5 salas y capacidad para 1000 espectadores: abrió el primer gran cine en el sur porteño y ya no habrá que viajar 12 km para ver los estrenos

Con el objetivo de ampliar la oferta de entretenimiento de Villa Lugano y los barrios de la Comuna 8, abrió un nuevo cine en el suroeste porteño. Está emplazado dentro de Factory Parque Brown, cuenta con cinco salas y capacidad para más de 1000 espectadores. Hasta el momento, la zona no contaba con un espacio de estas características.

El cine, situado en Av. Fernández de la Cruz 4602, se suma al polo comercial del predio, donde funcionan más de 80 locales de indumentaria, juguetería, perfumería, artículos para el hogar, un supermercado y un patio de comidas. La llegada de las salas también representa un cambio para miles de vecinos, que hasta ahora debían recorrer entre 8 y 12 kilómetros, e incluso tomar dos o tres colectivos, para acceder a los cines más cercanos, ubicados en barrios como Flores o Caballito.

Cómo es el nuevo cine de Villa Lugano

Así es el cine de Villa Lugano

El complejo cuenta con cinco salas y capacidad para más de mil espectadores, lo que lo convierte en el primer gran cine del suroeste porteño. Según destacaron desde el Gobierno de la Ciudad, la inauguración busca garantizar un acceso más equitativo a propuestas culturales y fortalecer la identidad de Villa Lugano como un destino de recreación y entretenimiento, además de impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo.

La inauguración marca un hito para el acceso a propuestas culturales en el sur porteño

Durante la inauguración, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró: “Hasta hoy, una familia de la zona sur tenía que hacer mínimo 10 o 12 kilómetros para ir al cine. Con la apertura de estas cinco salas ahora van a poder disfrutar de ver una película a pocas cuadras de su casa”. En la misma línea, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, destacó que se trata de una demanda histórica de los vecinos de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo.

El predio combina salas de cine, locales comerciales y un amplio patio de comidas

Cómo llegar

El nuevo complejo es de fácil acceso mediante transporte público. Hasta el predio llegan las líneas de colectivo 101, 114, 143, 145 y 150, además del Premetro, cuya estación Escalada se encuentra en la puerta de Factory Parque Brown.

La apertura del cine también forma parte de un plan de desarrollo para el sur de la Ciudad de Buenos Aires, una zona que en los últimos años ganó protagonismo con la realización de recitales, festivales internacionales y eventos deportivos en espacios como el Parque de la Ciudad, el Estadio Mary Terán de Weiss y el Autódromo Juan y Oscar Gálvez, consolidándose como un nuevo polo cultural, recreativo y de entretenimiento.