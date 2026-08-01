Una peligrosa maniobra de sobrepaso terminó el viernes último en un violento accidente sobre la Ruta Nacional 14, en Corrientes, cuando un automovilista intentó adelantar a un camión, perdió el control de su vehículo e impactó contra otro transporte de carga que circulaba en sentido contrario. La secuencia quedó registrada por la cámara instalada en este último vehículo.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 627 de la autovía, cerca de la localidad de General Alvear. El conductor de un Renault Logan blanco, oriundo de la provincia de Buenos Aires, circulaba detrás de un camión cuando decidió iniciar la maniobra de sobrepaso. En ese momento, por el carril contrario avanzaba otro vehículo de gran porte, conducido por un ciudadano brasileño.

Las imágenes muestran que el camionero brasileño manejaba con normalidad mientras escuchaba música. De un momento a otro, el Renault Logan apareció de frente al intentar completar el adelantamiento.

Según las primeras reconstrucciones, el auto habría rozado el lateral del camión al que intentaba superar, perdió estabilidad y quedó atravesado sobre la calzada, sin margen para evitar el impacto con el otro transporte de carga.

La colisión fue de tal magnitud que uno de los camiones terminó volcado sobre la ruta, mientras que el Renault Logan despistó hacia la banquina.

El video también registró otro detalle que dio cuenta de la violencia del choque: una de las ruedas del Renault Logan se desprendió, siguió girando varios metros sobre el asfalto y terminó a un costado de la ruta.

Quiso pasar a un camión en plena ruta 14 y provocó un choque múltiple: hay tres heridos

El conductor del segundo camión frenó en plena ruta y bajó para asistir tras el accidente. En tanto, otro vehículo de gran porte que conducía por delante también redujo la velocidad para ver el estado de los heridos y notificar a las autoridades de lo sucedido.

El operativo

Minutos después llegaron efectivos de la Policía de Corrientes, peritos especializados en siniestros viales, personal médico y agentes la Gendarmería Nacional, que montaron un operativo para asistir a los heridos, ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

El camión que volcó a un costado de la ruta 14

Como consecuencia del accidente, tres personas sufrieron lesiones. Una de ellas debió ser trasladada al Hospital de General Alvear, donde quedó internada en observación, mientras que las otras dos recibieron asistencia médica, reportó el medio local El Once.

De acuerdo con ese medio, las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que desencadenó el choque.