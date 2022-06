“La vas a pasar mal”: estaba en su auto y grabó el momento en que un ladrón quiso robarle una rueda

Un hombre grabó a un ladrón que intentó robarle la rueda de su vehículo en la calle Colombres, en Boedo. Tras publicar las imágenes de lo sucedido en su cuenta de TikTok, recibió cientos de mensajes de apoyo e indignación por parte de los usuarios. “Que hoy sea normal pasar por estas situaciones es la inoperancia de los gobiernos”, expresó Julio Bocos, el protagonista de la historia, en declaraciones con LA NACION.

El insólito hecho ocurrió el domingo 19 de junio, precisamente en el Día del Padre. El joven se encontraba en el interior de su vehículo marca Gol Trend cuando, de repente, observó por el espejo retrovisor que una persona realizaba movimientos extraños en la llanta. Al pasar unos segundos, se percató de la intención que tenía y lo enfrentó.

El momento en el que Julio se percata de la situación

“¿Qué hace el loco este? Ah, me quiere bajar la rueda, no lo puedo creer…”, expresó en el inicio del primer clip que compartió en la cuenta @_julio_cb. Acto seguido, abrió la puerta del vehículo y se bajó. “¿Te ayudo con algo?”, le consultó, mientras el ladrón intentaba hacerse el distraído con unos papeles en la mano y un encendedor.

Con una tranquilidad sorprendente, Julio continuó con sus preguntas y, de forma irónica, le dijo: “¿Necesitás ayuda con algo, la podés sacar o está dura?”. Mientras enfocaba la rueda del auto y el rostro del delincuente, le comentó a sus seguidores un pantallazo de lo que pasó: “Acá, como pueden ver, un ladrón me quiere sacar la llanta del auto”.

Tras revelar el hecho, se dirigió hacia el asaltante y le pidió que quite los papeles que colocó en la rueda. “Campeón, sacalos. Los pusiste vos recién, maestro. Locos somos todos, sacá los papelitos de ahí que me tengo que ir”, le dijo con un tono de enojo. Como observó que el hombre miraba hacia el asfalto con disimulo, le hizo un segundo pedido: que se retire del lugar. “Ya está, dejála así, no toques más nada. La próxima la vas a pasar mal”, le manifestó.

En diálogo con LA NACION, Julio aportó más detalles de la situación y comentó sus sensaciones al respecto: “Esto ocurrió en Colombres al 200. Veo a este señor que se acerca y se pone al lado del auto, estaba con un cigarrillo, iba para atrás y para adelante. En mi cabeza pensé: ‘a este me parece que lo voy a filmar’”.

El momento en el que Julio enfrenta al ladrón

Respecto de la tranquilidad con la que actuó, se sinceró: “Soy de corazón caliente y de mente fría. Traté de manejar la situación y esta vez yo fui el que sorprendí al ladrón y no él a mi, fue distinto. Se me pasó por la cabeza pegarle, pero si lo hago y se pega la cabeza con el cordón, después yo voy a tener el problema. Traté de manejar la situación y salió lo que salió”.

Luego de grabar el hecho, se retiró del lugar con su vehículo. En cuanto a si realizó alguna denuncia por lo ocurrido, indicó: “No llamé a la Policía porque es perder el tiempo. Que hoy sea normal pasar por estas situaciones, es la inoperancia de los gobiernos que no saben resolverlas”.

Las publicaciones de su cuenta acumulan más de 20 millones de reproducciones y son miles los comentarios de los usuarios que realizan opiniones al respecto. “Para mí que te quería prender fuego el auto. ¿Para qué los papelitos y el encendedor justo en los neumáticos?”, preguntó una usuaria. “Te compadezco. Lo peor es que ya ni se asustan, hasta se indignan”, opinó otro. “Lo bien que actuaste, mucha calma”, concluyó un tercero.