La vestimenta del papa León XIV: cuál es el atuendo elegido para la misa en el Monumento de los Españoles y qué significa

Para encabezar una multitudinaria misa en Palermo, el papa León XIV subió al altar del Monumento de los Españoles con una casulla de base blanco natural y reflejos dorados. La recorre de arriba abajo un galón dorado que imita una red, y lleva tres cruces en el frente y otras tres en la espalda. El diseño para esta ocasión especial de la histórica gira, que esta mañana reunió a 2,5 millones de fieles, es de un argentino: Tomás Valentín Gómez, el sastre de 27 años, quien adelantó a LA NACION los detalles de la vestimenta.

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Esta vez sumó algo de su tierra. Las cruces y la estola tienen pequeñas piedras de mármol ónix de San Luis, la provincia de la que es oriundo y donde, a los cinco años, empezó a ayudar en el altar de su parroquia de Merlo. En una de las cruces, cuatro piedras blancas rodean otra de tono ámbar, ubicada justo donde se encuentran los brazos. En otra, una sola piedra blanca marca el centro, sobre un fondo cobrizo bordeado de hilo dorado.

Del anillo a la red

El punto de partida de la propuesta -detalló el sastre- fue el Anillo del Pescador, el sello que recibe cada Papa al comenzar su pontificado. De él, Gómez tomó la forma y la red. Cada cruz aparece dentro de una figura cuadrangular de extremos escalonados, inspirada en las líneas del anillo. Ese motivo se repite en las casullas de los obispos concelebrantes, que llevan una sola cruz en el pecho, idéntica en color y forma a las del Papa.

“La repetición de la cruz no busca únicamente una unidad estética: quiere hacer visible que Pedro y los Apóstoles, el Papa y los obispos, participan de una misma misión al servicio de Cristo y de su Iglesia”, escribió el sastre en la presentación del proyecto, que firmó en Lourdes el 29 de agosto.

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Entre esas cruces se extiende el galón. En el anillo, la red rodea la figura en círculo; en la casulla se abre y se despliega en vertical. Gómez la pensó como una evocación de lo que Cristo le dijo a Pedro, “desde ahora serás pescador de hombres”, y como imagen de una Iglesia que reúne y recibe a todos. “En el contexto particular de esta visita, esta imagen adquiere además un significado propio: la red de Pedro llega hasta Buenos Aires y la abraza”, explicó.

Por su parte, el presbítero Alejandro G. Russo, autor de un texto sobre la simbología de la celebración, agregó otra lectura. Para él, las tres cruces del frente y la espalda remiten a la Ciudad de la Santísima Trinidad, el nombre fundacional de Buenos Aires. Así, el formato del anillo representa a Pedro, que echa las redes sobre esa ciudad acompañado por los obispos, unidos a él por la misma cruz que llevan en el pecho.

Oro, cobre y blanco

Los colores también tienen su porqué. La base marfil aporta luminosidad sin perder sobriedad, y el dorado de galones y contornos remite a la gloria y la luz de Dios. Además, une visualmente los ornamentos para que se lean como una sola composición.

Junto al oro, Gómez eligió adrede un tono cobrizo, cálido y cercano al rojo. Con él quiso referirse a la tierra y a la identidad argentina, a los tonos del metal y de ciertas arquitecturas y ornamentaciones históricas de Buenos Aires. Por su cercanía al rojo, también evoca la sangre de los mártires. “Frente al brillo del oro, el cobre aporta humanidad y arraigo: lo divino que ilumina y una Iglesia concreta que recibe esa luz en su propia tierra”, sostuvo.

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Las piedras de ónix siguen esa misma paleta. Y los tres tonos se repiten en las vestiduras del Papa y en las de los obispos, de modo que cada ministerio conserva su identidad sin dejar de formar parte de la misma celebración. Según escribió Gómez, la intención es que, aun antes de entender cada símbolo, el que observa perciba “una misma red, una misma cruz y una misma Iglesia reunida en torno a Pedro y a sus pastores”.

Un cáliz de 1934 y una fiesta que sella el vínculo con la Argentina

El lugar elegido para la primera misa de León XIV en el país tiene historia. Desde 1934, el Monumento de los Españoles recibe las grandes celebraciones religiosas de la ciudad. Allí se hicieron el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, el primer Congreso Mariano Interamericano en 1960, la misa de Juan Pablo II en 1982, durante la guerra de Malvinas, el Congreso Eucarístico Nacional de 1984 y, en 1998, una celebración de confirmaciones en preparación para el Jubileo del año 2000. Russo lo llamó “el corazón abierto de Buenos Aires”.

De aquel congreso de 1934 viene el cáliz que usa hoy el Papa. Se hizo con materiales que donaron familias porteñas y se reserva para circunstancias muy especiales, en particular para las misas que se celebran en ese lugar.

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La fecha representa otro sentido. Cada 9 de noviembre, la Iglesia recuerda la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de Roma, considerada madre de todos los templos del mundo. “La fiesta de Letrán nos llama de suyo a la unidad con el Papa. Que el sucesor de Pedro comparta la misa de esta fiesta en la Argentina sella de forma real el vínculo entre Roma y la Iglesia que peregrina en nuestro país”, escribió Russo.

El resto del montaje sigue la misma lógica. Sobre el escenario, un techo alegórico con forma de paloma cubre el altar y el ambón, hechos en imitación de piedra. La sede del Papa es idéntica a la que usa en las grandes ceremonias en Roma. Según Russo, la paloma remite a la nave de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo; el altar y el ambón, a la Palabra y la Eucaristía, con Cristo como piedra angular, y la sede, a la unión con quien preside desde Roma.