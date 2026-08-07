En medio de la emoción generalizada, vecinos y autoridades se preparan para la visita de León XIV a la Basílica de Luján

“Les cuento un secreto: viene el Papa y es probable que el 11 de noviembre esté acá”. Las palabras del sacerdote resonaron hace unos días en el altar mayor de la Basílica de Luján, una vez terminada la misa matutina. Las hermanas de la Inmaculada Familia Misionera Donum Dei presentes en la celebración lloraron de alegría al escucharlo. Desde entonces —contaron a LA NACION— se ilusionan con la posibilidad de cantar o cocinar para León XIV.

No solo ellas se muestran emocionadas por la noticia. La visita papal constituye toda una revolución para este pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires que 44 años atrás recibió a San Juan Pablo II, en junio de 1982, en los últimos días de la Guerra de Malvinas. El acto central de aquel viaje fue una multitudinaria misa celebrada frente a la Basílica. Pese al frío y la lluvia de otoño, miles de fieles acudieron al santuario mariano para escuchar su mensaje, que tuvo un fuerte llamado a la paz.

El papa Juan Pablo II bendice a la Virgen de Luján, en marzo de 1982 Lucio Solari

Por estos días, religiosos y vecinos se imaginan cómo será la visita del actual Papa, mientras las autoridades locales y vaticanas ya comienzan a planificar cuestiones organizativas. Pese a que todavía no hay muchas certezas, según pudo saber LA NACION, lo más probable es que, al igual que Juan Pablo II, el actual Pontífice también celebre una misa a cielo abierto en Luján.

“Podríamos cocinar o cantar”, sostiene la hermana Marlén Amparo Chirinos, de la comunidad L’Eau Vive. Ella es parte de una congregación de 17 misioneras de seis países consagradas al apostolado en Luján. Por el momento, las hermanas comenzaron a rezar por la visita del Papa: encomendaron su viaje a San José. Ellas forman parte de una orden que consagra toda su vida a Jesús.

Misioneras de Donum Dei en la Basílica de Luján

Santa Teresita del Niño Jesús es su modelo y son misioneras a través de su trabajo cotidiano y de las diferentes actividades apostólicas que realizan. Las hermanas viven como una familia y dan testimonio a través de su trabajo de apostolado: hacen visitas a los enfermos, realizan actividades como catequesis en centros de espiritualidad y atienden el restaurante “L’Eau Vive” concebido como medio de evangelización, con sede en distintos continentes. Dedican su recaudación a ayudar a las familias de pocos recursos de la zona.

Ellas sueñan con cocinar para León XIV, pero se conforman con apenas verlo durante la visita anunciada para noviembre en esta ciudad. “Es un gozo que no se puede explicar”, coinciden las hermanas, que llegaron a Luján desde sitios tan lejanos como Vietnam, Polinesia Francesa, Burkina Faso, Kenia, Congo y Perú. “Sabemos que nos trae la alegría del evangelio, la paz, la esperanza y también la unidad”, cierra Lufina Masey.

Las religiosas trabajan en el restaurante “L’Eau Vive” concebido como medio de evangelización y fuente de financiación para sus obras con poblaciones vulnerables Ricardo Pristupluk

Algunas de ellas ya han tenido la oportunidad de ver a Juan Pablo II durante su visita al país en 1982. Quienes no tuvieron esa oportunidad, como las hermanas vietnamitas Nai Thiep Touneh, Ho Lang Dung, Tran Thi Hau, Thi Hien Tran, Thi Thu Dieu Nguyen y Thi Cong Le, apenas pueden creer la inminente posibilidad de conocer a León XIV.

Marlen, que proviene de Lima, tiene un relato especial: “Es un Papa muy cercano a la gente que sufre. Sabemos de su inmenso trabajo en Perú. Sabemos que iba a caballo a atender a los más necesitados. Y sabemos todo lo que hizo por la paz en tiempos de guerrilla. Sería un sueño tenerlo acá. Dios dirá”, cuenta.

Restaurante L'Eau Vive, en la previa a la llegada del Papa Leon XIV Ricardo Pristupluk

No son las únicas que esperan con ilusión la visita del Pontífice. Delia Caba, Susana Cufre, Nora Bonilla y Susana Cavalli son vecinas de esta ciudad y dicen que la visita genera mucha expectativa entre los católicos, pero también entre los no creyentes.

“En el ’82, Luján era un mar de gente, había casi un millón de personas. Y el Papa eligió subirse a un colectivo de una línea local. Inolvidable”, recuerdan las vecinas.

La visita papal genera mucha expectativa entre los vecinos católicos, pero también entre los no creyentes Ricardo Pristupluk

“Estábamos esperando al representante de Pedro, acá, en Luján. Lo anhelábamos. Yo era muy chico en el 82, pero sé que fue histórico, muy conmovedor para el pueblo”, expresó Gabriel Horacio Blesa, desde el monasterio de San Benito. “Todos estos años hemos visto cómo se suma gente a manifestar su fe a la Virgen en la peregrinación anual; imagino que, con la visita papal va a haber incluso más gente. Estamos muy esperanzados. En ese tipo de celebraciones se disipan las políticas partidarias y nos encontramos todos en medio de una gran manifestación de fe que nos identifica como pueblo”, afirma.

Preparativos

La noticia no sorprendió al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig. “En realidad, antes vino una comisión a ver el lugar y nos adelantó la intención del Papa. Nos hicimos la idea de que era posible. Y finalmente se confirmó la visita”, afirma.

“La visita probablemente sea el último día de su paso por el país, 11 de noviembre”, deslizaban ayer algunos sacerdotes. “Aquí, en Luján, la Virgen consuela a su pueblo, lo llena de esperanza. Que el Papa venga aquí es una caricia a ese pueblo. Es muy oportuno”, opina Scheinig.

El Arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig Archivo

El arzobispado adelantó que montará un escenario fuera de la Basílica para que el público pueda tomar contacto directo con el Pontífice. “La Iglesia no se encargará de la seguridad. Nosotros estamos pensando qué y quiénes podrían cantar en la Misa, cómo se va a repartir la comunión… todo se va a conversar con la Santa Sede en Roma. El Papa va a predicar y presidir la Eucaristía”, asegura.

“Es posible que aquí celebre la Misa final en el país”, adelanta el arzobispo de Mercedes-Luján. Este dato se terminará de confirmar la semana que viene. Cuando se confirme, se definirá también si habrá asueto para facilitar la movilización de cientos de miles de personas. Entre los invitados estarán el presidente, Javier Milei, y el gobernador, Axel Kicillof.

“Habrá un enorme operativo, similar al que se despliega en la Peregrinación, pero con mayores dimensiones”, anticipan desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof consensuará con el Vaticano los detalles de la visita en este territorio, pero ya expresó su beneplácito tras el anuncio. “La visita del Papa León XIV a la Argentina y a nuestra provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo. Su mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es muy necesario para la patria en estos tiempos de crueldad”, afirmó Kicillof.

Algunas de las piezas que forman parte del museo de la Basílica Ricardo Pristupluk

La gira sudamericana será el sexto viaje internacional de León XIV, quien estuvo en Turquía y en el Líbano el año pasado; en el principado de Mónaco en marzo de este año; en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril, y en España, en junio. Irá a Francia en septiembre, antes de desembarcar en Latinoamérica. Su viaje a la Argentina está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

Hace más de 40 años, Juan Pablo II rezó ante la Virgen de Luján y depositó a sus pies una Rosa de Oro, un regalo del Vaticano. Al finalizar la ceremonia, rechazó utilizar un vehículo blindado y eligió trasladarse desde la Basílica hasta la estación ferroviaria a bordo de un colectivo de la línea 501, un episodio que convirtió a esa unidad en el recordado “colectivo del Papa”.