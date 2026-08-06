Paso a paso: cómo es la receta del pan de San Cayetano

Este 7 de agosto se conmemora el Día de San Cayetano, conocido como el patrono del pan y del trabajo. Durante esta jornada, miles de fieles participan de celebraciones y peregrinaciones en su honor. Mientras algunos solicitan su asistencia en momentos difíciles, otros, en cambio, precisan de su intercesión en tiempos de desempleo o vulnerabilidad.

La devoción por este santo tiene una fuerte presencia en la Argentina, donde cada año, multitudes de fieles se acercan a sus santuarios para agradecer favores recibidos y realizar nuevas peticiones.

El 7 de agosto se celebra San Cayetano

A raíz de esta celebración, los creyentes le suman a la tradición la elaboración del pan de San Cayetano. Esta preparación casera es considerada un símbolo de fe para que no falte el empleo en los hogares.

La receta tiene dos procedimientos “oficiales” para poder elaborarla. Al igual que en otros casos, la harina y el agua son fundamentales para la creación de este alimento que tiene un componente extra al ser compartido entre los fieles en el Día de San Cayetano.

Paso a paso: cómo hacer el pan de San Cayetano

1 Primer día

Según la creencia, el pan de San Cayetano comienza su preparación una vez que se recibe un bollo de masa -considerado “pan vivo”-.

En un bowl, colocar la porción de masa y cubrirla con un repasador. Se aconseja no tocarla, ni colocarla en la heladera ya que tiene harina leudante.

2 Segundo día

Al siguiente día, se debe agregar dos tazas de harina, una taza de azúcar y otra de leche.

El pan de San Cayetano tiene varios pasos que deben ser cumplidos a rajatabla (Foto: FreePick)

Se debe revolver con una cuchara de madera y repetir el procedimiento de tapar la preparación hasta el día siguiente.

3 Tercer día

Tras el reposo de la preparación, se debe agregar, nuevamente, dos tazas de harina y otra de azúcar. Al fermento, se le agrega tres cucharadas de leche y mezclar con cuchara de madera.

4 Cuarto día

De la totalidad de la masa hay que separar tres bollos y repartirlo a la misma cantidad de personas que crean en San Cayetano.

El resto de la preparación continúa en el proceso de elaboración: se le agregan dos tazas de harina, una de azúcar, tres huevos, ralladura de limón, nueces y un cuarto de taza de aceite.

5 Horneado

La última etapa precisa de un reposo de 10 minutos para que se consolide el fermento. Cocinar en horno durante 30 minutos.

Pedir una gracia, rezar la oración a San Cayetano, un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria

Qué se le pide a San Cayetano

San Cayetano es venerado por ser un intercesor en cuestiones relacionadas con el trabajo, el sustento diario y las necesidades materiales. Muchas personas recurren a él para pedir empleo, estabilidad laboral, mejores oportunidades económicas o ayuda en momentos de incertidumbre.

Su patronazgo refiere a su propia historia de vida. Durante su trayectoria, se dedicó a asistir a los pobres, los enfermos y quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Contribuyó con la fundación de hospitales, hospicios y obras de beneficencia en las que continuó participando en búsqueda de acompañar a aquellos que lo necesitaban. Es por ello que se convirtió en un símbolo de solidaridad y compromiso.

El Día de San Cayetano se celebrará con misas virtuales

San Cayetano creó la a Orden de Clérigos Regulares Teatinos, una asociación dedicada a profundizar la misión religiosa, dejando de lado la superficialidad. Este organismo buscaba renovar el clero y promover el compromiso verdadero con la fe. Asimismo, fundó el Oratorio del Amor Divino, el Ospedale degli Incurabili, un hospital para enfermos incurables en Venecia y un banco de préstamo sin interés en Nápoles denominado Monte di Pietà, orientado a ayudar a los pobres.

Además del trabajo, los fieles suelen pedirle salud, protección para la familia, prosperidad, fortaleza para enfrentar dificultades y acompañamiento espiritual. Muchas personas le agradecen por empleos obtenidos, mejoras económicas o situaciones favorables que atribuyen a su intercesión.