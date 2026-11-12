Lanzan una aplicación gratuita para despertar la vocación científica entre los adolescentes

¿Y si un barrio al que se le corta siempre la luz pudiera producir su propia energía eléctrica? ¿Y si la solución para la desigual distribución de alimentos y el desperdicio estuviera en la fabricación de impresoras 3D que impriman alimentos? Estos desafíos, que pueden parecer futuristas, son parte de las realidades de millones de personas y la solución puede estar en la ciencia aplicada. En ese contexto, surgió la innovadora aplicación web gratuita denominada “Retos globales y Soluciones STEM”, diseñada para fomentar el interés por la ciencia y la tecnología en chicos de 11 a 16 años, que se acaba de lanzar.

La idea es despertar desde edades muy tempranas las vocaciones científicas y tecnológicas en niños, niñas y adolescentes. Así lo explicaron las autoridades del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) en el lanzamiento de esta herramienta, que busca promover vocaciones tempranas en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés) y que fue desarrollada en colaboración con prestigiosas instituciones educativas internacionales.

Este desarrollo forma parte de ELA4ATTRACT (Empower Latin-American Higher Education for Inclusion and STEM Attraction), un proyecto internacional financiado por la Unión Europea que reúne a universidades e instituciones de educación superior de Europa, América Latina y el Caribe. Entre ellas se encuentran la Universidad de Lisboa, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Nacional de Cuyo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universität Stuttgart y KTH Royal Institute of Technology, junto con el ITBA.

Este desarrollo forma parte de ELA4ATTRACT (Empower Latin-American Higher Education for Inclusion and STEM Attraction), un proyecto internacional financiado por la Unión Europea

La herramienta busca hacer énfasis en las aplicaciones prácticas de la ciencia y de la tecnología, como mecanismo para solucionar dilemas concretos y cotidianos de los propios chicos, con la idea de que los estudiantes se reconozcan como protagonistas activos capaces de transformar su entorno a través de las disciplinas científicas. Por ejemplo, se podrá buscar la forma de proveer energía eléctrica a un barrio, de forma autosustentable. O se estudiará cómo mejorar la distribución de alimentos para que todos puedan acceder.

La herramienta ya está disponible en el sitio www.ela4attract.com y propone recorridos interactivos donde los estudiantes exploran desde grandes problemáticas mundiales, tales como la transición energética, la gestión hídrica y la edición genética, hasta situaciones locales, vinculadas con su entorno y su realidad, conectando el aprendizaje con el diseño de respuestas prácticas.

Lanzamiento

El lanzamiento fue la semana pasada, desde la sede del ITBA en el Distrito Tecnológico, y estuvieron presentes distintos referentes del ámbito educativo, orientadores vocacionales y docentes de escuelas secundarias, a quienes también está destinada la aplicación, ya que serán ellos quienes podrán incluirla en sus clases.

Durante la presentación se propuso hacer un recorrido físico, de los distintos puntos que se encuentran disponibles en la aplicación web. El recorrido se articula a partir de casos vinculados con investigaciones de vanguardia, desarrollados por especialistas de las universidades participantes del proyecto. Aborda temáticas claves como la transición energética, las construcciones sismorresistentes para la seguridad comunitaria, la gestión del agua frente a la sobreabundancia y la escasez, la automatización de procesos en la aviación, la impresión 3D de alimentos y nutrición, y la edición genética en humanos con sus implicancias bioéticas.

Durante la presentación se propuso hacer un recorrido físico, de los distintos puntos que se encuentran disponibles en la aplicación web

La idea de la plataforma es acercar experiencias, proyectos y referentes que trabajan sobre estos temas, y promover el análisis desde distintas perspectivas: tecnológica, social, ambiental y ética. De esta manera, los chicos se sumergen en nuevas temáticas a la vez que, explicaron los organizadores, ponen en juego su creatividad, curiosidad y capacidad para imaginar alternativas.

“Uno de los ejes centrales de la iniciativa es lograr el acercamiento a las disciplinas STEM con la construcción de un propósito. A través de los distintos desafíos, los estudiantes pueden reconocer qué temas despiertan su interés, qué preguntas quieren explorar y de qué manera sus conocimientos y habilidades pueden contribuir a transformar la realidad”, se explicó durante la presentación.

“La plataforma propone una mirada de la educación STEM que trasciende el conocimiento de carreras o campos profesionales: invita a niños, niñas y adolescentes a reconocerse como protagonistas y diseñadores de soluciones, capaces de involucrarse desde el presente en la construcción de futuros posibles”, se agregó.

A través de esta herramienta, el ITBA busca fortalecer el vínculo entre la escuela y la generación de conocimiento científico y tecnológico, acercar a los jóvenes a investigaciones y desarrollos de vanguardia y generar nuevas oportunidades para que descubran sus intereses y encuentren en las disciplinas STEM formas de comprender el mundo e intervenir en él, se detalla.