Las escuelas de Mendoza deben inscribir a los alumnos como se autoperciben

Fernanda Urquiza, directora de Género y Diversidad de Mendoza, impulsora de la iniciativa.

Mendoza busca avanzar en la igualdad y el respeto por las diferencias. Así, las escuelas de la provincia comenzaron a manejarse con un nuevo protocolo en Identidad de Género . En síntesis se trata de un paso formal para acabar con el peregrinar de estudiantes a la hora de hacer un trámite escolar nuevo o inscribirse, ya que en papeles anteriores figuraban con otro nombre. Para las autoridades, se trata de una resolución "pionera" en el país y que respeta "el 100% de la Ley de Identidad de Género", sancionada en mayo del 2012.

De esta manera, las escuelas deberán ahora, sin dilaciones ni trámites burocráticos, aceptar la decisión del alumno, siempre y cuando tengan el aval de sus padres, si son menores de edad. Ahora sólo deben llenar un "formulario de modificación de datos identitarios" y presentarlo en la dirección del colegio, que debe resolver a la brevedad, sin dictamen legal. En este sentido, se pueden realizar cambios, supresión y adición de apellidos, cambio de nombre, de identidad de género autopercibido y de otra circunstancia en las cuales exista una modificación de identidad de una persona.

Se trata de una resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE) , publicada esta semana en el Boletín Oficial, para "garantizar derechos, promoviendo la eliminación de discriminación por orientación sexual y/o identidad de género o su expresión". En esta normativa escolar se pone sobre la mesa un "modelo de resolución para la modificación de identidad" para todos los niveles educativos.

En diálogo con LA NACION , Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad Sexual de Mendoza, aseguró que trabajaron con las autoridades escolares para atender el reclamo de aquellas personas que a pesar de contar con su nuevo DNI tenían serias dificultades para ingresar a un nuevo establecimiento, ya que en los certificados analíticos tenían una identificación distinta a la actual.

"El año pasado nos encontramos con muchas personas que se iban a inscribir a la secundaria y llevaban un analítico, pero al tener ahora otro nombre, femenino o masculino, las autoridades no sabían qué hacer. Por ejemplo, en los papeles decía Mario, pero hoy es Fernanda. No se respetaba el nombre autopercibido por la persona, el que uno quiera", expresó Urquiza a este diario, y destacó: "Le propusimos a la DGE trabajar en una resolución y tuvieron una predisposición inmediata, porque tenían la demanda y no sabían cómo trabajarla. Ahora se habilita un paso importantísimo en materia de derechos. Estamos cumpliendo la Ley de Identidad de Género al 100%. Somos la primera provincia de todo el país que tiene una resolución de este tipo para todos los docentes; somos pioneros. Habilita que al alumno se lo respete en su identidad de género, sin importar lo que dice el documento".

Por su parte, Beatriz Della Savia, titular de Educación privada de la DGE, confirmó que ahora no se debe esperar ningún dictamen legal para avanzar, por ejemplo, en la inscripción de un estudiante. "No puede ser que una persona no siga estudiando por esto", indicó la funcionaria.

En los argumentos de la Resolución 362 se establece que "comprender la despatologización de las identidades trans o no binarias, así como las orientaciones sexuales disidentes a la heterosexualidad, propende hacia acciones más inclusivas y no discriminatorias dentro de las instituciones educativas, acordes a la legislación vigente en nuestro país para promover una cultura social con equidad e igualitaria en derechos". Asimismo, se aclara "que es necesario garantizar la operatividad de los derechos vinculados a la identidad de la persona; que es indispensable establecer un protocolo de actuación que facilite con rapidez y claridad el procedimiento administrativo para hacer efectivos los cambios de apellido, adición o cambio de nombres, cambios de identidad, de género o cualquier otra circunstancia en las cuales exista una modificación en la identidad de los alumnos y ex alumnos, con el fin de legalizar y autenticar la documentación escolar".

Esta normativa escolar tiene como base de sustento las leyes nacionales 26.150 de Educación Sexual Integral, la ley 26743 de Identidad de Género y la ley 26618 de Matrimonio Igualitario, garantizando el derecho a la educación, asegurando las condiciones de igualdad y respetando las diferencias.

"Agradecemos la amplitud que hay en Mendoza. Hay que tener mucha valentía para ser pioneros en diferentes temas. Pero, hay que tener el apoyo y la voluntad política para hacerlo. Y no hay discusión al respecto. Esto amplía derechos para que se puedan ejercer en total plenitud para todos por igual", completó Urquiza.