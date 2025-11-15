Las imágenes más impactantes de la explosión y el gran incendio en el polo industrial en Ezeiza

El viernes por la noche una impactante explosión en un polo industrial sorprendió a los vecinos de Carlos Spegazzini, Ezeiza, y alrededores. Aunque todavía por estas horas se desconoce qué fue lo que lo originó, provocó un gran incendio que se expandió rápidamente y generó pánico y desconcierto entre los presentes.

Dotaciones de bomberos están trabajando en el lugar, mientras que al menos dos plantas fueron dañadas por el fuego. Por el momento se registraron al menos 22 heridos.

En redes sociales circularon videos del momento de la primera explosión desde distintos lugares. Hubo corridas, gritos y estupor entre aquellos que estaban cerca del polo industrial.

Algunos tomaron imágenes desde sus autos, cuando transitaban por la autopista a la altura de Carlos Spegazzini. “Tapate el oído, vayan para atrás, hacé para atrás Daniel. Dios. ¿Qué es eso? Justo lo filmé encima. Metete para acá, no vayas para allá. Me agarró miedo", relató desconcertada una mujer que registró el momento exacto de la explosión.

César, uno de los vecinos de la zona, contó a TN cómo reaccionó al estruendo: “Yo estaba en el lugar. Siguen las explosiones cada vez más potente. La policía nos corrió porque podrían haber más explosiones. Es tremendo. Vinieron dotaciones de bomberos de Cañuelas. El fuego es bastante potente”.

En tanto, Marcela, una vecina de Ezeiza, expresó que la explosión produjo temblores en los vidrios y el techo de su casa. “Se vio un hongo negro y el fuego. Se veía todo rojo y se empezó a sentir un olor feo”, relató al mismo medio.

